«Разработанные здесь методы лечения инфекций помогли спасти миллионы жизней»

Здание Казанского НИИ эпидемиологии, возведенное на деньги Николая II, обновят в течение года

Фото: Максим Платонов

Казанский НИИ эпидемиологии и микробиологии, где прошлым летом начали капремонт, в течение этого года обновят полностью. В историческом здании, построенном в начале XX века по проекту архитектора Льва Хрщоновича на средства, выделенные императором и пожертвования меценатов, осталось обновить окна, коммуникации и благоустроить территорию. Подробности — в материале «Реального времени».

Спасательные археологические работы не потребуются

В этом году в здании «Бактериологического института», возведенном в центре города благодаря финансовой помощи российского императора Николая II в 1900 году, проведут новый этап работ в рамках стартовавшего капремонта. Перед подрядной организацией стоит задача заменить окна, смонтировать хозяйственно-питьевой и горячий водопроводы, установить водомерный узел со счетчиком холодной воды, а на случай ремонта системы централизованного горячего водоснабжения на летний период смонтировать напольные накопительные водонагреватели.

С учетом того, что историческое здание в статусе памятника находится на территории другого объекта культурно–археологического наследия федерального значения — это достопримечательное место «Культурный слой исторического центра города Казани XI—XVIII вв.», периметр участка изучили эксперты-археологи. Чтобы изучить какое влияние могут оказать строительные и другие виды работ на сохранность ОКН.

Изучив исторические, документальные, проектные и прочие данные эксперты пришли к выводу: несмотря на то, что район исследования является перспективным в археологическом отношении, предстоящие ремонтные работы не могут ухудшить состояние объекта, нарушить его целостность и сохранность. Поэтому в проекте не потребуется предусматривать производство спасательных археологических полевых работ. Однако в случае обнаружения в ходе ремонта уникальных, особо ценных объектов культурного наследия строительные работы необходимо будет приостановить, уточнили эксперты.

В этом году в здании проведут новый этап работ в рамках стартовавшего капремонта. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Капремонт и реставрация за 70 млн рублей

Большой ремонт в здании НИИ на ул. Большой Красной, 67 стартовал в августе. На эти цели в рамках реализации федерального проекта «Санитарный щит» выделили почти 70 млн рублей. За право провести ремонт боролись семь строительных фирм. Победа досталась казанскому ООО «Строительная организация «Тойл». На рынке она с 2002 года, на ее счету, по данным на конец 2021 года, исполнение 120 госконтрактов на общую сумму почти 5 млрд рублей, в том числе и 1 млрд по ФЗ №44.

В марте прошлого года состояние старинного здания оценили эксперты проектно-реставрационной мастерской Казанской Епархии РПЦ — оно было признано как ограниченно работоспособное. По их рекомендациям подрядчику предстояло выполнить внушительный объем работ: ремонт поврежденных участков стен, залить спецраствором трещины в кирпичной кладке стен, затем заштукатурить фасад всего здания, отремонтировать поврежденные участки междуэтажных перекрытий, заделать разрушенный участок свода перекрытия второго этажа, выполнить ремонт лестниц, а деревянную лестницу для спуска в подвал разобрать и собрать в первоначальном виде по специально разработанному проекту. Помимо этого строителям-ремонтникам предстояло привести в функциональное состояние крышу института, находившуюся уже в аварийном состоянии.

На объект подрядчик заступил 19 августа, и спустя 5 месяцев между обеими сторонами был подписан акт приемки объектов.

Фото: pxhere.com

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Чтобы спасти миллионы жизней



Здание было построено в начале XX века, как Бактериологический институт по проекту казанского архитектора Льва Хрщоновича. За образец он взял всемирно известный институт Луи Пастера в Париже. Старинное трехэтажное здание в стиле эклектики считается одним из памятников русской гражданской архитектуры Казани. Находится в значимом для города историческом месте, практически в центре столицы и соседствует с домом, где жил, пока учился в Казанском университете, Лев Толстой, со сквером, названном в его честь, и Казанским суворовским военным училищем, где ранее располагался Родионовский институт благородных девиц. Главный фасад здания украшает ризалит, на котором расположены римские цифры MDCCCXCVII (1897) и MDCCCXCVIII (1898) — годы, когда институт был заложен и возведен соответственно. Причем до 1917 года между двумя числами размещалось изображение двуглавого орла — герба России и императорского дома Романовых. До революции герб страны считался особым знаком отличия, который присваивался в исключительных случаях, говорится на официальном сайте КНИИЭМ Роспотребнадзора.

Историческая ценность Бактериологического института в том, что он стал одним из первых и лучших научно-педагогических и лечебных учреждений в области медицины и микробиологии России. Инициатором появления института бактериологии в Казани выступил выпускник, а затем профессор Императорского Казанского университета Николай Федорович Высоцкий. С момента открытия института он являлся директором заведения.



Фото: pastvu.com

По словам казанского краеведа, автора книги «Казань из окон трамвая» Алексея Клочкова, сама по себе архитектура здания особо не выделяется, таких в дореволюционной Казани было построено немало. Однако, подчеркнул он, интересна история его появления в Красной слободе:

— В период, когда в Поволжье бушевала эпидемия дифтерии, которая выкашивала тысячи детей, Николай Высоцкий добился аудиенции у императора Николая II, после которой российский государь выдал 25 тысяч рублей на строительство специализированного института в Казани. Разработанные здесь методы лечения инфекционной болезни помогли спасти миллионы жизней. Потом он же основал в городе еще и Прививальный институт, а его дочь стала женой Ушкова. Кстати, сам район, где был построен Бактериологический институт, вполне можно назвать уникальным — посмотрите, сколько там исторических зданий учебных заведений — куда ни ткни, попадешь в какую-нибудь науку. Все они вместе, в комплексе, можно сказать, образуют научный ансамбль Казани, — обратил внимание Алексей Клочков.

Строили здание Бактериологического института не только на деньги императора — свои пожертвования вносили именитые казанские купеческие династии Ушковых, Стахеевых, Алафузовых. Средства предоставляли и соседние губернии — Вятская, Оренбургская, Самарская, Саратовская и другие. К финансированию столь значимого учреждения присоединились даже российские министерства народного просвещения и финансов, которые прежде игнорировали нужды ученых. В целом было собрано дополнительно около 22,5 тысячи рублей, но и этого не хватило — нужны были средства на материально-техническое оснащение. На помощь, по просьбе Высоцкого, вновь пришел император, выделив еще 15 тысяч рублей.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Казанский институт, специалисты которого изучали инфекционные болезни, занимались вопросами эпидемиологии, разрабатывали вакцины и делали их населению, стал в то время вторым в России — первый действовал при Московском университете. После Октябрьской революции деятельность института остановилась почти на 10 лет — только к концу 1920-х годов вуз вновь заработал, но уже не в составе Казанского университета, а как самостоятельное учреждение. В 1952 году он был включен в состав Минздрава СССР, а спустя полвека Казанский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии вошел в состав Управления Роспотребнадзора по РТ. В 1960-х годах при институте было создано предприятие по изготовлению бактерийных препаратов, выпускавшее специализированные иммуноглобулины, препараты крови, бактериальные аллергены и другие, а в середине 1970-х открылась специализированная поликлиника для населения республики и Поволжья по диагностике и лечению инфекционно-аллергических заболеваний.

Вклад ученых НИИ в профилактику и лечение различных инфекционных заболеваний бесценен, говорят эксперты. Здесь были разработаны и выпущены противодифтерийный и противоскарлатинозный препараты, вакцины против холеры и крысиного тифа, а также скарлатинозная, стафилококковая и стрептококковая. В годы Великой Отечественной войны вместе с эвакуированными ленинградскими и московскими учеными для лечения инфекционных заболеваний было выпущено 6,5 млн доз бактерийных препаратов почти 20 наименований. Сегодня в НИИ микробиологии продолжается научно-исследовательская работа, действуют четыре специализированных лаборатории.

