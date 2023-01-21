Галина Ахмерова: «Для процветания директорам стоит предоставлять сотрудникам свободу выбора»

Эксперт — о новых запросах корпоративного обучения в 2023 году

Фото: предоставлено Галиной Ахмеровой

Масштабная трансформация на рынке труда в минувшем году обновила штаты многих российских компаний. Сейчас их руководство озадачено максимально быстрым и грамотным интегрированием новых кадров — на онбординг и адаптацию сотрудников направляются большие средства. В этих условиях сформировались новые запросы корпоративного обучения. Подробнее о ключевых точках роста в вопросах развития команды в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает бывший топ-менеджер «БАРС Груп», основательница фонда развития доступности современного образования «Дарвин» и создатель платформы Round Галина Ахмерова.

«Мягкое побуждение к действию не менее эффективно»

Если исходить из основного тренда на рынке труда по удержанию сотрудников (42% компаний в 2023 году планируют сосредоточиться на проектах по удержанию персонала), в вопросах корпоративного обучения нельзя ему не следовать. Целью обучения становится не только повышение квалификации, но и вовлечение сотрудников в работу, а также повышение их мотивации.

Поэтому компании делают выбор в пользу такого контента, который в первую очередь интересен сотрудникам, а не самой компании. В отчете Deloitte «Международное исследование тенденций в управлении персоналом — 2021» утверждается, что для выживания компаниям приходится принуждать сотрудников к обучению исходя из установки, что организации виднее, что именно необходимо сотрудникам (к слову, это впоследствии становится одним из ключевых факторов отказа сотрудников при прохождении обучения).

Для процветания же директорам стоит предоставлять сотрудникам свободу выбора или мягко направлять — использовать наджинг (от англ.nudging — подталкивание). Согласно данной концепции, мягкое побуждение к действию не менее эффективно, чем принуждение или прямая рекомендация.

На фоне этого усиливается спрос на системы с инструментами гейм-механики, что становится еще одним трендом. Почему геймификация? В ее основе обычно естественные механизмы мотивации человека: поощрение любого шага в нужном направлении, свобода выбора и возможность ошибки, система баллов и уровней, прозрачное отслеживание прогресса и прочее — этого мы придерживались и при создании Round.

Внутреннее обучение команды Round 2022. Фото: предоставлено Галиной Ахмеровой

«Компании тратят ресурсы на онбординг и адаптацию сотрудников»

Вместе с развитием геймификации наблюдается тренд на упрощение самого контента. Ключевое: просто и быстро! Сокращение длительности занятий связано с тем, что в онлайне сотрудникам сложно концентрироваться на образовательном контенте в течение длительного времени. Старый формат многочасовых лекций с подтверждением участия становится не технологичным.

По той же причине каждый второй эксперт считает, что в будущем основой образовательного процесса станет мобильное обучение, для прохождения которого нужен лишь гаджет. Эту тенденцию улавливают и новые сервисы, презентуя себя как решения mobile first.

В 2022 году было много структурных изменений на рынке труда и у многих компаний произошло существенное обновление штата сотрудников. Сейчас требуется их максимально быстрое и грамотное интегрирование в компанию: компании тратят ресурсы на онбординг и адаптацию сотрудников.

Среди ключевых точек роста в сфере обучения — развитие сотрудников, в особенности soft skills. В некоторых случаях на первый план выходит бизнес-логика: для снижения издержек привлечения «синих воротничков» необходимо вкладываться в их обучение мягким навыкам, которое должно стоить дешевле для сохранения экономики компании — в противном случае работодатель сильно теряет на привлечении и на обучении, а из-за высокой текучки и вообще уходит в минус.



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Хочется отметить, что технических и технологических решений на рынке достаточно, например, запущенная в конце года Lerna.ru: агрегатор курсов для сотрудников от Skillbox Holding позволяет упростить поиск курсов для обучения и даже документооборот.

«Нужно бросать вызов мозгу и идти против выработанных механизмов»

Для меня глобально открытым вопросом остается качество контента. Руководителям все также актуально видеть результат обучения, который будет применим в ближайшее время в работе. И несмотря на количество предложений, оценить результативность обучающих курсов все-таки проблематично.

Я считаю, что в этом случае стоит применять системный подход: регулярность лучше интенсивности. Для развития мягких навыков нужно постоянно бросать вызов собственному мозгу и идти против выработанных механизмов. Эффект будет достижимым только через практику.

Если говорить про форматы контента, мне импонируют решения, приближенные к повседневной жизни среднестатистического человека: знания через инфографику, мемы или смарт-карты, скринкасты и ролики-минутки (тиктоки и рилсы потому так и популярны).

Фото: realnoevremya.ru

В массы идут и P2P-решения: в компаниях могут появиться внутренние knowledge-sharing платформы, через которые сотрудники получат возможность учиться друг у друга.

Есть также запрос на повышение квалификации руководителей. Такое обучение снова в моде, но акцент смещается на обучение заботе о сотрудниках, развитие эмпатии и работе с эмоциональным интеллектом — поддержке ментального состояния коллектива.

Учитывая политико-экономическую ситуацию в стране и мире, очевидно, что компании готовятся к трансформационному этапу. Это заметно и в выборе обучения для сотрудников: мы видим спрос на программы помощи в нестабильных ситуациях, на обучение сотрудников проживанию ошибок, а также развитию рефлексии. Так что продолжаем развивать стрессоустойчивость и сохранять профессионализм при любых обстоятельствах!

Галина Ахмерова