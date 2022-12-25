«Когда именно открыто это медресе и с чьего разрешения — неизвестно»

Материалы к истории медресе «Мухаммадия». Часть 6-я

Фото: Из сборника «Медресе «Мухаммадия»: история и современность». Встреча учителей и учеников «Мухаммадии» с интеллигенцией. 1994 год.

В этой части сборника Рафили Гимазовой, заведующей кафедрой исламской теологии в РИУ, и Зульфата Габдуллина, заместителя директора медресе «Мухаммадия», — подробное описание процесса обучения и биографический список преподавателей. Отметим, что значительная их часть получила образование в этом же Галеевском медресе.

№110. Сведения о Галеевском медресе г. Казани

30 октября 1913 г.

Галеевское медресе состоит из трех отделений: ибтидаи (или начальное), сянави (или второе) и алия (высшее).

Начальное отделение ибтидаи, составляя курс мектебе, имеет приготовительный и 5 основных классов. Второе отделение медресе сянави, образованное под таким названием лишь с нынешнего учебного года, имеет шесть классов, а самое старшее алия ныне состоит из 1 класса, хотя содержатели медресе желают его довести до 3 классов.

Медресе находится в г. Казани, по Тихвинской улице, в собственных каменных зданиях. Когда именно открыто это медресе и с чьего разрешения — неизвестно; по словам содержателей, оно существует более 100 лет, причем последнее капитальное расширение училища произведено в 1897 году.

Местный мулла 5-й мечети Галимджан Мухаметжанович Галеев, он же и заведующий этим медресе, в 1888 году подарил свои собственные дома прихожанам 5-й мечети с обязательством содержать медресе. Поэтому и названо оно в честь жертвователя — Галеевским. Медресе это имеет свои доходы с недвижимых имений: 1) каменного дома в Казани, пожертвованного казанским мещанином Шарафутдином Хисамутдиновым, ныне умершим, и впоследствии устроенного на средства, пожертвованные казанским купцом Мухамедзяном Ивниаминовичем Галеевым, также ныне умершим, до 800 руб., 2) в Нижнем Новгороде с магазинов с квартирами, пожертвованных казанским I гильдии купцом Ахметом Галеевичем Хусаиновым и расширенных на средства прихожан 5-й мечети, до 7000 руб., 3) с капитала в 5000 руб., хранящегося в банке и приносящего процентов 200 руб., 4) от платы с учащихся по 10 руб. в год получается до 3000 руб. Остальную недостающую сумму на содержание Галеевского медресе (от 1500 до 2000 руб.) ежегодно уплачивает приход 5-й мечети. Галеевское медресе нужно отнести к числу наиболее обеспеченных: оно имеет собственности не менее как на 150 000 руб.

Члены правления Казанского мусульманского благотворительного общества. Сидят (справа налево): Абдулла Амирханов, Шакир Апанаев, Бадретдин Апанаев (председатель Общества), Ахметгарей Азимов, Нургазиз Хусаинов. Во втором ряду (справа налево): Салахутдин Файзуллин, Фархутдин Сайфуллин, Габдрахман Утяганов, Зиннатулла Усманов, Идрисов. Снимок 1914 года. Фото: kpfu.ru

Преподавание в Галееском медресе ведется на татарском, арабском и русском языках. В младшем отделении (ибтидаи) производится начальное обучение: татарской азбуке, чтению по-татарски и по-арабски, шариату, географии, русской и магометанской истории, арифметике, русскому языку, рисованию и чистописанию. Во втором отделении (сянави) медресе преподаются те же предметы, но уже в более широком размере. В этом отделении обучаются юноши, готовящиеся к поступлению на должности мулл, учителей-мугаллимов, азанчеев. В высшем отделении медресе (алия) проходится усиленно арабский язык, толкование корана, хадисы (изречения Магомета) и философия. Окончившие здесь курс получают звание мулл и мударрисов по выдержании испытания в Магомет[анском] Дух[овном] Собрании.



Обучение в начальном отделении ведется по звуковому методу, на татарском наречии; учебниками здесь служат те, которые приняты в новометодных медресе.



В I отделении — ибтидаи — учащихся имеется налицо: в приготовительном классе — 30, первом классе — 26, втором — 21, третьем — 36, четвертом — 42 и пятом — 22; итого: 177 человек.



Во II отделении — сянави: в первом классе — 42, втором — 32, третьем — 20, четвертом — 22, пятом — 21 и шестом — 11; итого: 148 человек.



В III отделении — алия: в первом классе 11 человек. А всего 336 человек.

Плата за обучение в медресе взимается по 10 руб. в год с ученика, причем несостоятельные освобождаются от нее. При медресе имеется общежитие, в котором помещается до 150 человек, с готовым отоплением, освещением и койками; пища готовится в общем котле особым поваром. Содержание с чаем обходится ученику до 3 руб. в месяц, которые уплачиваются учащимися отдельно от платы за обучение.



Попечителем училища состоит казанский мещанин Ахмет-Гирей Мухаметшиевич Азимов, заведующим училищем — мулла Галимжан Галеев, который получил образование в Бухаре в одном из медресе «Гаукшан». Он знает, кроме татарского, языки: арабский, персидский, турецкий и очень слабо русский.



Это медресе несколько лет тому назад благонадежностью в политическом отношении не отличалось: мулла Галимжан Галеев и его брат были сосланы в Вологодскую губернию. Затем, по возвращении, вновь были допущены к своим занятиям, и в настоящее время каких-либо политических выступлений со стороны их явно не проявляется.



НА РТ, ф.1, оп.4, д.5482, лл.143 — 144об. Отпуск

Медресе «Гаукшан». Фото: Davide Mauro/wikipedia.org/CC-BY-SA-4.0

№111. Список учителей Галеевского медресе г Казани на 1913/1914 учебный год

30 октября 1913 г.



Галеев Галимджан Мухамеджанович, мулла, потомственный почетный гражданин, 57 лет, получил образование в Апанаевском медресе г. Казани и в Бухаре, преподает в Галеевском медресе бесплатно, с 1882 года, следующие предметы: толкование корана (тавир) в алии и в 4, 5 и 6 классах сянави и хадисы в алии.



Галеев Абдурахман Мухаметжанович, мулла, потомственный почетный гражданин, 41 год, получил образование в Галеевском медресе, преподает здесь с 1909 года, бесплатно, коран в 1 и 2 классах сянави.



Ханафеев Мухаммед-Рахим Латыпович, крестьянин Уфимской губернии, Белебеевского уезда, Корочевской волости, дер. Сенграда, 47 лет, получил образование в Галеевском медресе, имеет свидетельство от Духовного Собрания за №4870, получает жалованья 400 руб. в год, преподает с 1893 года следующие предметы в ибтидаи: букварь — в приготовительном классе, коран — в 1 и 5 классах, вероучение и историю ислама — 3 класс и историю ислама в 4 классе.

Ильясов Тагир, крестьянин Казанской губернии, Тетюшского уезда, Больше-Фроловской волости, дер. Чирки-Дер тюли, 31 год, получил образование в Галеевском медресе, имеет свидетельство за №2224, получает жалованья 600 руб. в год, преподает с 1907 года следующие предметы: юриспруденцию и арабскую литературу в алии и арабское чтение, изложение, догматику, стихи, вероучение, изречение и нравоучение в 5 и 6 классах сянави.

Адутов Якуб, крестьянин Пермской губернии, Осинского уезда, Елпачиховской волости и дер., 32 года, получил образование в Галеевском медресе, имеет свидетельство за №2667, получает жалованья 600 руб. в год, преподает следующие предметы в сянави: жизнь Магомета в 5 и 6 классах, гигиену и геометрию в 5 и 6 классах и арабскую литературу — в 5 классе, с 1907 года.

Бикбулатов Шамси-Валий, крестьянин Казанской губернии, Лаишевского уезда, Чирповской волости, дер. Янтык, 70 л., получил образование в медресе дер. Сатыш, Мамадышского уезда, преподает бесплатно, с 1888 года, коран, арабскую этимологию и вероучение в ибтидаи.

Азизов Хузязан Абдулбадигович, крестьянин Казанской губернии, Мамадышского уезда, Нижне-Сунской волости, дер. Верхний Берсут, 25 лет, получил образование в Галеевском медресе, имеет свидетельство за №7168, жалованья получает 420 руб., преподает с 1909 года в сянави следующие предметы: этимологию, чтение, перевод и диктовку в 1 классе, изречение в 1 и 2 классах, всеобщую историю в 4, 5 и 6 классах, татарский язык в 5 классе.



Беккинин Касим Сафич, крестьянин Казанской губернии, Тетюшского уезда, Тоябинской волости, дер. Черемшана, 27 лет, окончил Галеевское медресе, имеет свидетельство за №4176, получает жалованья 420 руб., преподает с 1909 года в сянави следующие предметы: этимологию, синтаксис арабского языка, арифметику, перевод, диктовку — в 3 классе, чтение, естественную историю — в 1 и 2 классах, о размере арабских стихов — в 4 классе и изложение в 5 классе.

Хабибрахманов Мирза-Зин, крестьянин Уфимской губернии, Мензелинского уезда, Останковской волости, дер. Абдуллиной, 22 лет, окончил Галеевское медресе, имеет свидетельство за №3756, получает жалованья 240 руб. в год, преподает с 1911 года в сянави следующие предметы: арифметику во 2 и 4 классах, географию в 1, 2, 3 и 4 классах, историю татар в 1, 2 и 3 классах и татарский язык в 4 классе.

Мустафин Шайхуль-Ахкям, крестьянин Уфимской губернии, Бирского уезда, Измайловской волости, дер. Сикали-Кул, 31 год, окончил Галеевское медресе, имеет свидетельство за №7779, получает жалованья 300 руб., преподает с 1910 года в ибтидаи следующие предметы: арифметику — в приготовительном, 1 и 5 классах, чистописание в 1 и 5 классах, рисование во 2 классе, изречения Магомета, чтение, диктовку, арабский язык и сочинение в 5 классе.



Султанов Хасян, дворянин Уфимской губернии, Мензелинского уезда, Байсарской волости, из дер. Мечти, 32 года, окончил 4 класса Уфимской гимназии, в 1902 году сдал экзамен на звание сельского учителя при Бирской учительской школе, имеет свидетельство за №488, получает жалованья 500 руб., преподает с 1910 года русский язык и арифметику в сянави.



Заитов Ахмед-Назип Хазиахметович, крестьянин Уфимской губернии, Мензелинского уезда, Ахмедовской волости, дер. Верхний Пинячей, 23 года, окончил Галеевское медресе, имеет свидетельство от Духовного Собрания за №5925, получает жалованья 240 руб., преподает с 1911 года в ибтидаи следующие предметы: историю ислама в приготовительном, 1 и 2 классах, рисование во 2 классе, арифметику и счет в 3 и 4 классах, этимологию, диктовку, географию, изречение, коран и чтение в 4 классе.

Галеевская мечеть. 1920 годы. Фото: pastvu.com

Уразаев Закий Камалетдинович, крестьянин Уфимской губернии, Мензелинского уезда, Альмет-Муллинской волости, дер. Муртыш-Баша, 27 лет, окончил Галеевское медресе, имеет свидетельство за №4431, получает жалованья 180 руб., преподает с 1912 года в ибтидаи следующие предметы: заучивание наизусть в приготовительном и 2 классах, диктовку и рисование в 1 классе, коран, чтение, перелож[ение], изречение, арабский язык и чистописание в 3 классе, счет, арифметику — 4 классе и историю ислама — 5 классе.



Джалялетдинов Измаил Умяров, крестьянин Казанского уезда, Студено-Ключинской волости, дер. Ибры, 23 года, окончил Галеевское медресе, имеет свидетельство Духовного Собрания за №2706, получает жалованья 180 руб., преподает с 1913 года в ибтидаи следующие предметы: диктовку в приготовительном и 2 классах, чистописание в приготовительном и 4 классах, коран, вероучение и чтение во 2 классе.



Мухамет-Закиров Мухамет-Закир, крестьянин Уфимской губернии, Бирского уезда, Ваним-Алпаутовской волости, дер. Кутлояровой, 29 лет, окончил Галеевское медресе, имеет свидетельство за №6006, получает жалованья 300 руб., преподает с 1912 года в сянави следующие предметы: этимологию, перевод, диктовку, чтение и татарский язык во 2 классе, историю ислама в 1, 2 и 3 классах, естественную историю в 3 классе.

Булатов Валий, крестьянин Казанской губернии, Спасского уезда, Алькеевской волости, дер. Студенца, 44 года, окончил Галеевское медресе, получает жалованья 200 руб., преподает с 1896 года в сянави следующие предметы: коран (нараспев) в 1, 2, 3 и 4 классах и чистописание в 1, 2 и 3 классах.

Нигматуллин Афлатун, крестьянин Казанской губернии, Свияжского уезда, Кушманской волости, дер. Малых Кайбиц, 23 года, окончил Галеевское медресе, имеет свидетельство за №5571, жалованья получает 180 руб., преподает с 1913 года в ибтидаи следующие предметы: рисование в приготовительном классе, чтение, вероучение, переложение, заучивание наизусть в 1 классе, чистописание, арифметику, счет во 2 классе, диктовку в 3 классе, вероучение, заучивание наизусть в 4 классе и заучивание наизусть в 5 классе.

Таржиманов Кашафутдин Киамутдинович, крестьянин Казанской губернии, Спасского уезда, Алькеевской волости, дер. Ямкина, имам-хатиб при 11 мечети гор. Казани, 36 лет, получает жалованья 200 руб., преподает с 1912 года: основы юриспруденции, татарский язык и философию в алии, психологию и логику в 5 и 6 классах сянави.

Каримов Абдулла Галяутдинович, крестьянин Казанской губернии и уезда, Ковалинской волости, дер. Малых Куюков, 30 лет, окончил Галеевское медресе, имеет свидетельство за №6970, получает жалованья 420 руб., преподает в сянави следующие предметы: изречения Магомета в 4 и 6 классах, арабскую литературу в 4 классе.

Нигматуллин Салахутдин Шабанович, крестьянин Саратовской губернии, Кузнецкого уезда, Кунчеровской волости, дер. Мошлок, 25 лет, окончил Галеевское медресе, имеет свидетельство от Духовного Собрания за №5968, получает жалованья 180 руб., преподает с 1913 года в сянави следующие предметы: вероучение в 1, 2, 3 и 4 классах, арифметику и татарский язык в 1 классе.



НА РТ, ф.1, оп.4, д.5482, лл.162 — 165. Отпуск