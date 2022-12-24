Изнанка Казани: секретные вышки, городской морг и избушки за казанским Беверли-Хиллз

Фото: Максим Кокунин

Берег Казанки напротив футбольного стадиона «Ак Барс Арена» уже на протяжении нескольких лет застраивается фешенебельными коттеджами — местные риелторы негласно прозвали это место казанским Беверли-Хиллз. Настоящее же название пафосного СНТ происходит от одноименного леса, на месте которого он и образовался, — Троицкий. Сегодня от исторического леса остались лишь небольшие островки, разделенные проспектом Ямашева. Первый из островков как раз и стал пристанищем для элитной недвижимости. Однако, чтобы добраться до нее, жильцам предстоит проделать путь через «задний двор», на котором расположились онкодиспансер, морг и избушки прежних «хозяев» берега. Такую изнанку этого места приоткрывает «Реальное время».

Строительством коттеджного поселка в 2015 году занялся индивидуальный предприниматель Герман Павлов. В 2017 году он рассказывал «Реальному времени», что проект жилищного комплекса подразумевает единую концепцию для всех домов. По его словам, общая площадь поселка 9 тыс. кв. м, земля, на которой можно строить — 46 соток.

— Мы не стали переводить в ИЖС, оставили СНТ. Потому что, во-первых, это очень дорого, во-вторых, при этом сразу очень много желающих ставить палки.

Фото: Максим Кокунин

Трех-, четырехэтажные особняки также занимают территорию садового некоммерческого товарищества «Березка». К новым домам уже подведены свет, вода, газ, а также они имеют свое отдельное ограждение и дорогу. На ЦИАН можно найти свежее объявление о продаже одного из 13 коробочных домиков за 66 миллионов рублей. Согласно его описанию, общая площадь недостроенного здания составляет 430 кв. м на участке в 9 соток. Также на первом этаже площадью 140 кв. м сделан «дизайнерский ремонт из качественных материалов», а при покупке в подарок идет вся оставшаяся мебель.

Фото: Максим Кокунин

Двигаясь по проспекту Ямашева через остановку «Ветеринарная академия», можно обратить внимание на то, что за коттеджами, как и по противоположной стороне дороги, тянутся широкие лесопосадки. Еще в прошлом веке местные газеты и краеведы называли их легкими города. Тогда они еще не были поделены на две части, а составляли единый Троицкий лес. Такое название он получил в честь находящегося неподалеку села, где в XVII веке во время крупнейшего крестьянского восстания расположилась ставка его предводителя — Емельяна Пугачева.

Фото: Максим Кокунин

После того как армия Пугачева вступила в Казань, она приступила к осаде главной городской крепости — кремля. Все, что находилось за его стенами, подверглось погрому, пожарам, грабежу и прочим разрушениям. Взять крепость, в которой укрылись остатки жителей и гарнизона, повстанцам так и не удалось, а подоспевшие правительственные войска вынудили их отступить. Часть пугачевского войска уходила по берегу Казанки как раз через Троицкий лес. Тут же происходили их стычки с армией императрицы Екатерины II.

Фото: Максим Кокунин

Сейчас же одна из частей Троицкого леса стала площадкой для занятий спортом у студентов соседствующей Ветеринарной академии. Помимо брусьев и турников, тут проложены лыжные трассы и самодельное подобие Sky-парка (которое уже разрушено). Также здесь любят гулять и устраивать пикники местные жители, которые зачастую оставляют после себя горы мусора: обожженные участки земли с углем от мангалов, бутылки и пластиковую посуду. Однако те же студенты следят за порядком и стараются содержать лесное пространство в чистоте.

Фото: Максим Кокунин

Интересным фактом является то, что многие деревья в этом месте растут уже больше двух веков. Так, например, толстые дубы, которых здесь огромное количество, могли застать те самые события Пугачевского бунта. Вдоль деревьев, которые занимают хоть и крупный, но одинокий холм, проложена дорога, ведущая через нижний мост на противоположный берег. В отличие от Третьей транспортной дамбы, он не пользуется особой популярностью, и поэтому на нем всегда можно обнаружить множество рыбаков. Отсюда открывается и вид на разбитые вдоль воды СНТ.

Фото: Максим Кокунин

Другая сторона леса, как было сказано выше, практически полностью застроена. Но дома, как и инфраструктура, там начали появляться гораздо раньше коттеджей. Во время Гражданской войны в лесу обосновался пункт резервной правительственной связи, который в 1930 году после прокладки сверхсекретной кабельной линии соединил Москву со Свердловском (нынешний Екатеринбург, — прим. ред.). Во время Великой Отечественной войны на этом месте сформировался мощный приемно-передающий радиоцентр.

Фото: Максим Кокунин

В 1941-м его основой стала крупнейшая на тот момент в стране длинноволновая станция «РВ-84», доставленная из подмосковного Ногинска. Тогда же комплекс пополнился станцией связи, эвакуированной из Одессы. Глухой Троицкий лес идеально подходил для того, чтобы скрывать важный стратегический объект. Обновленная вышка вышла в эфир в феврале 1942-го. С нее передавались сводки Совинформбюро, а также велась контрпропаганда. Например, в 1944 году с нее велась беспрерывная передача на Польшу с призывами бороться с нацистским режимом. С 1983-го тут расположен Радиотелевизионный центр Минсвязи Татарстана.

Фото: Максим Кокунин

С другой стороны второго кусочка бывшего леса и «заднего двора» коттеджного поселка находится Республиканский клинический онкологический диспансер. Учреждение с 1965 года располагалось на улице Батурина, а в 2015 году на свое 50-летие переехало в новые корпуса на Сибирском тракте (бывшее здание 15-й горбольницы). Тут же проходит чуть ли не единственная дорога, по которой можно добраться до местного Беверли-Хиллз.

Фото: Максим Кокунин

Свернув в переулок между корпусами онкологического медучреждения, остается добраться до поворота, где через пару метров уже будут ворота к коттеджному поселку. Однако и тут не все так позитивно. На том самом повороте, возле ворот, стоит городской морг. Прямо перед воротами к «дороге жизни» находится дверь с надписью «вывоз трупов». И так как все это находится на холме, то тут же открывается еще один интересный вид.

Фото: Максим Кокунин

Со стороны «Ак Барс Арены» данные постройки практически не разглядеть, а в этом месте старые дома СНТ предстают во всей красе. Деревянные избушки на возвышенностях и многоярусные огороды с деревянными покосившимися сараями. Лай собак через ветхие заборы и дым из бань — все это тесно соседствует с концептуальными «коробками».

Фото: Максим Кокунин

Непривычный вид Казанки с такого ракурса впечатляет своими контрастами. Риелторский городок «на западе Лос-Анджелеса» превращается в обыкновенную русскую деревню. На другом же берегу монументальный стадион сменяется современными высотками более молодых районов.

Фото: Максим Кокунин

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