«Показать себя и свои навыки»: в Казани прошел конкурс профессионального мастерства
Представители 12 колледжей боролись за звание «Лучший по профессии»
Сегодня в Казани состоялся III Международный конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» 2022 года среди обучающихся среднего профессионального образования. Главная цель мероприятия — повышение престижа рабочих профессий в нефтеперерабатывающей отрасли. Соревнования с элементами WorldSkills прошли на базе Казанского нефтехимического колледжа им. В.П. Лушникова. На торжественной церемонии открытия побывала и журналист «Реального времени».
«Главное — участие»
В главном здании нефтехимического колледжа им. В.П. Лушникова сегодня было многолюдно. Там собрались эксперты, жюри и участники конкурса, чтобы выявить лучших по профессии. В этом году в конкурсе после трехлетнего перерыва приняли участие 12 команд из Татарстана, соседних регионов, а также из Республики Казахстан.
Участники соревновались в очной форме с выполнением теоретической и практической части по шести компетенциям: «аппаратчик-оператор производства неорганических веществ», «мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики», «лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства», «машинист технологических насосов и компрессоров», «мастер по обработке цифровой информации», «лаборант-эколог».
Приветствуя гостей на торжественной церемонии открытия, директор Казанского нефтехимического колледжа Ильдар Шамсутдинов отметил высокий уровень подготовки участников международного конкурса.
— Вы все уже победители, потому что прошли отбор и сейчас принимаете участие в соревнованиях. Помните, главное — участие. Желаю всем успехов и плодотворной работы! — сказал Ильдар Шамсутдинов.
С напутственным словом к участникам конкурса обратился и начальник управления профобразования Министерства образования и науки РТ Андрей Федоров.
— Хотел бы поблагодарить руководителей колледжа, партнеров, предприятия республики, которые совместно с Министерством образования проводят это мероприятие. В такое непростое время мы собираемся, продолжаем развиваться, делиться профессиональным мастерством, воспитывать достойное поколение грамотных специалистов, которые потом придут работать на предприятия республики и будут вместе с нами развивать Татарстан.
Кадры решают все
А квалифицированные кадры решают все! И об этом не понаслышке знают на одном из ведущих нефтехимических предприятий страны — «Казаньоргсинтезе», который тесно сотрудничает с Казанским нефтехимическим колледжем им. В.П. Лушникова. Вот уже более 60 лет колледж готовит рабочие кадры для КОСа и предприятий отрасли. За это время учебное заведение выпустило более 17 тыс. специалистов. В этом году дипломы о профессиональном образовании получили 250 человек.
— Сегодня «Казаньоргсинтез» находится в большой семье СИБУР. Наши границы расширились, и у будущих выпускников есть большие возможности расти профессионально в периметре нашей динамично развивающейся компании. Наши двери всегда открыты! — отметил на церемонии открытия заместитель генерального директора «Казаньоргсинтеза» Рафаэль Сафаров.
К слову, многие из участников конкурса уже планируют работать именно на «Казаньоргсинтезе». Зубийда Хайруллина — студентка третьего курса Казанского нефтехимического колледжа им. В.П. Лушникова, учится на лаборанта химического анализа. В этом году девушка планирует проходить практику на КОСе, а после окончания колледжа трудоустроиться по профессии на предприятие.
— Участие в конкурсе дает возможность прокачать свои знания. К тому же любое соревнование — всегда азарт. Каждый хочет показать себя, свои навыки, чтобы тебя заметили эксперты, — говорит Зубийда. — Подготовка к конкурсу проходила интенсивно. В течение двух недель мы решали тесты, делали практические задания. В итоге рассчитываю занять призовое место.
Высокий уровень подготовки конкурсантов отметила и эксперт конкурса Рузиля Бахтиярова, ведущий инженер санитарно-промышленной лаборатории, центрально-заводской лаборатории «Казаньоргсинтеза».
— Я впервые участвую в этом конкурсе в качестве члена жюри. И уже сейчас могу отметить, что подготовка к конкурсу у ребят на хорошем уровне. Все студенты показывают вовлеченность и хорошие знания, — добавляет Рузиля Бахтиярова.
Международный конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» 2022 года длился несколько часов. По итогам победителям были вручены дипломы и памятные призы.
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