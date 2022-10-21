«Показать себя и свои навыки»: в Казани прошел конкурс профессионального мастерства

Представители 12 колледжей боролись за звание «Лучший по профессии»

Фото: Руслан Ишмухаметов

Сегодня в Казани состоялся III Международный конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» 2022 года среди обучающихся среднего профессионального образования. Главная цель мероприятия — повышение престижа рабочих профессий в нефтеперерабатывающей отрасли. Соревнования с элементами WorldSkills прошли на базе Казанского нефтехимического колледжа им. В.П. Лушникова. На торжественной церемонии открытия побывала и журналист «Реального времени».

«Главное — участие»

В главном здании нефтехимического колледжа им. В.П. Лушникова сегодня было многолюдно. Там собрались эксперты, жюри и участники конкурса, чтобы выявить лучших по профессии. В этом году в конкурсе после трехлетнего перерыва приняли участие 12 команд из Татарстана, соседних регионов, а также из Республики Казахстан.

Участники соревновались в очной форме с выполнением теоретической и практической части по шести компетенциям: «аппаратчик-оператор производства неорганических веществ», «мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики», «лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства», «машинист технологических насосов и компрессоров», «мастер по обработке цифровой информации», «лаборант-эколог».

Сегодня в Казани состоялся III Международный конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» 2022 года

Приветствуя гостей на торжественной церемонии открытия, директор Казанского нефтехимического колледжа Ильдар Шамсутдинов отметил высокий уровень подготовки участников международного конкурса.

— Вы все уже победители, потому что прошли отбор и сейчас принимаете участие в соревнованиях. Помните, главное — участие. Желаю всем успехов и плодотворной работы! — сказал Ильдар Шамсутдинов.

С напутственным словом к участникам конкурса обратился и начальник управления профобразования Министерства образования и науки РТ Андрей Федоров.

— Хотел бы поблагодарить руководителей колледжа, партнеров, предприятия республики, которые совместно с Министерством образования проводят это мероприятие. В такое непростое время мы собираемся, продолжаем развиваться, делиться профессиональным мастерством, воспитывать достойное поколение грамотных специалистов, которые потом придут работать на предприятия республики и будут вместе с нами развивать Татарстан.

Кадры решают все

А квалифицированные кадры решают все! И об этом не понаслышке знают на одном из ведущих нефтехимических предприятий страны — «Казаньоргсинтезе», который тесно сотрудничает с Казанским нефтехимическим колледжем им. В.П. Лушникова. Вот уже более 60 лет колледж готовит рабочие кадры для КОСа и предприятий отрасли. За это время учебное заведение выпустило более 17 тыс. специалистов. В этом году дипломы о профессиональном образовании получили 250 человек.

Вот уже более 60 лет Казанский нефтехимический колледж готовит рабочие кадры для КОСа

— Сегодня «Казаньоргсинтез» находится в большой семье СИБУР. Наши границы расширились, и у будущих выпускников есть большие возможности расти профессионально в периметре нашей динамично развивающейся компании. Наши двери всегда открыты! — отметил на церемонии открытия заместитель генерального директора «Казаньоргсинтеза» Рафаэль Сафаров.

К слову, многие из участников конкурса уже планируют работать именно на «Казаньоргсинтезе». Зубийда Хайруллина — студентка третьего курса Казанского нефтехимического колледжа им. В.П. Лушникова, учится на лаборанта химического анализа. В этом году девушка планирует проходить практику на КОСе, а после окончания колледжа трудоустроиться по профессии на предприятие.

— Участие в конкурсе дает возможность прокачать свои знания. К тому же любое соревнование — всегда азарт. Каждый хочет показать себя, свои навыки, чтобы тебя заметили эксперты, — говорит Зубийда. — Подготовка к конкурсу проходила интенсивно. В течение двух недель мы решали тесты, делали практические задания. В итоге рассчитываю занять призовое место.

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Высокий уровень подготовки конкурсантов отметила и эксперт конкурса Рузиля Бахтиярова, ведущий инженер санитарно-промышленной лаборатории, центрально-заводской лаборатории «Казаньоргсинтеза».

— Я впервые участвую в этом конкурсе в качестве члена жюри. И уже сейчас могу отметить, что подготовка к конкурсу у ребят на хорошем уровне. Все студенты показывают вовлеченность и хорошие знания, — добавляет Рузиля Бахтиярова.

Международный конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» 2022 года длился несколько часов. По итогам победителям были вручены дипломы и памятные призы.