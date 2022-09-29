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«Реальное время Live»: «золотые конверты» мэра Челнов, Минфин — Брестская крепость

14:00, 29.09.2022 4
«Реальное время Live»: «золотые конверты» мэра Челнов, Минфин — Брестская крепость

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев раздает мобилизованным жителям города по 20 тысяч рублей наличными в конвертах с «золотым» тиснением. Если по конверту получит каждый — руководителю автограда придется раскошелиться на 24 миллиона рублей. Тем временем федеральный Минфин держит глухую оборону в случаях, когда туда за деньгами приезжают представители регионов, и добился сохранения бюджетного правила — «лишние» доходы бюджета России будут опять отправляться в «кубышку». Эти и другие новости дня обсуждаем в первом и главном стриме Татарстана.

«Реальное время»
ОбществоВласть Татарстан

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 комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 14:21
    когда дают - бери, в данном случае он раздает бедолагам, которые уходя воевать - пусть, это доброе дело
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  • Анонимно 14:21
    Магдеев не служил? ого
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    Анонимно 15:58
    что в этом удивительного? думаю полно таких
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  • Анонимно 15:58
    мэр челнов не себе дарит эти 25 т, а мэр казани даже в военкоматах еще не был. Чувствуете разницу?
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Новости общества

17:30 МСК Все новости
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