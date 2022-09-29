«Реальное время Live»: «золотые конверты» мэра Челнов, Минфин — Брестская крепость
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев раздает мобилизованным жителям города по 20 тысяч рублей наличными в конвертах с «золотым» тиснением. Если по конверту получит каждый — руководителю автограда придется раскошелиться на 24 миллиона рублей. Тем временем федеральный Минфин держит глухую оборону в случаях, когда туда за деньгами приезжают представители регионов, и добился сохранения бюджетного правила — «лишние» доходы бюджета России будут опять отправляться в «кубышку». Эти и другие новости дня обсуждаем в первом и главном стриме Татарстана.
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