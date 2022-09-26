День в истории: как нас спас подполковник Станислав Петров

Чем примечательна дата 26 сентября?

Фото: Z thomas / wikipedia.org / CC BY-SA 3.0 (Петров (слева) на вручении Дрезденской премии, 2013 г.)

26 сентября — Всемирный день контрацепции, Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия и Европейский день языков. 26 сентября в Казани начали строить каменный театр, собрался Учредительный совет, подполковник Станислав Петров решил, что баллистическая ракета из США была запущена по ошибке, был разрушен Парфенон и запатентован граммофон. Родились командир Владимир Азин, актер Олег Басилашвили, философ Мартин Хайдеггер. Умерли певец Ханави Шайдуллин, композитор Бела Барток, основательница музея в Ясной Поляне Александра Толстая. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Начали строить каменный театр

26 сентября 1845 года на месте деревянного театра в Казани начали строить первый каменный, по проекту архитектора Бессонова. К тому времени предшественники здания исчезли в пожарах. Первые спектакли здесь начали давать в 1851 году, а сгорел он, в свою очередь, в 1874-м.

26 сентября 1895 года в деревне Марьяново Полоцкого уезда Витебской губернии родился Владимир Азин. В 21 год попал в Русскую императорскую армию, после революции стал командиром латышского коммунистического отряда, был назначен командиром батальона 19-го Уральского полка, который участвовал в боях за Казань, где Азина назначили командиром Арской группы, а потом — 2-й сводной дивизии. Был взят в плен в районе реки Маныч. Время, место и обстоятельства его гибели достоверно не установлены.

Фото вп-музей.рф

26 сентября 1920 года начал работу Учредительный съезд Советов рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов. На нем были избраны руководящие органы республики: Центральный исполнительный комитет Советов рабочих крестьянских и красноармейских депутатов АТССР, а также первый состав Центрального исполнительного комитета как высшего органа власти республики. Конституции у Татарии в тот момент еще не было.

26 сентября 2001 года скончался Ханави Шайдуллин. Родившийся в Актанышском районе, он с 1961 года, поучаствовав в конкурсе певцов, работал в Татарской филармонии как артист хора Государственного ансамбля песни и танца, а после музыкального училища стал сначала солистом хора, а потом перешел в эстрадники, выступая на концертах Зухры Сахабиевой, Хамдуны Тимергалиевой, Альфии Авзаловой.

Фото: Ринат Назметдинов

26 сентября 2021 года «Реальное время» рассказало, как в Казани прошла конвенция CyberPark, призванная сблизить любителей компьютерных, настольных и мобильных игр, их будущих разработчиков и всех неравнодушных к игровому миру. На территории IT-парка разместилось несколько локаций, где желающие могли понаблюдать за киберспортивными соревнованиями, прикупить комиксы и другую атрибутику. Не забыли и об образовании. На верхних этажах проходили лекции российских и международных спикеров о разработке игр, их теории и на другие интересные темы.

Серпухов-15 в 1983-м

26 сентября 1934 года родился Олег Басилашвили. Первый театр — имени Ленинского комсомола, после чего перешел в Большой драматический. В СССР известность ему принесли роли в фильмах «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «О бедном гусаре замолвите слово», «Осенний марафон». Должен был сыграть Ипполита в «Иронии судьбы, или С легким паром!». Написал две книги: «Неужели это я?! Господи…» и «Палата № 26. Больничная история», принимал участие в записи двух альбомов песен Виктора Мальцева: «Дождевые псалмы» и «Между тик и так».

В ночь на 26 сентября 1983 года Станислав Петров, оперативный дежурный на командном пункте космической системы обнаружения стартов ракет в Серпухове-15, что в 100 км от Москвы, получил информацию о запуске межконтинентальных баллистических ракет с американской базы. Подполковник решил, что это ложное срабатывание системы. Таким образом была предотвращена возможная ядерная война. О Петрове стало известно в 1991 году благодаря публикации в еженедельнике «Совершенно секретно».

Фото wikipedia.org

Парфенон и граммофон

26 сентября 1687 года во время очередной турецко-венецианской войны шведский генерал Отто-Вильгельм Кенигсмарк, глава венецианской армии, приказал обстрелять Акрополь из пушек. Когда ядра попали в Парфенон, там взорвался пороховой склад. Западный фронтон сохранился. Сейчас продолжаются восстановительные работы.

26 сентября 1887 года Эмиль Берлинер запатентовал граммофон, используя для записи диски сначала из эбонита, потом — из шеллака. При этом первую грампластинку сделали из цинка. В отличие от фонографа, граммофон давал более громкий звук и меньше искажений. А в 1925-м Берлинер уже создает первый серийный электрофон, через два года появляется первый в мире звуковой кинофильм «Певец джаза».