Галина Ахмерова: «При занятии любимым делом максимальная вовлеченность приходит сама»

Эксперт рынка труда — о корпоративном обучении и его эффекте для российских компаний

Дельный совет на этой неделе дала компания Microsoft компаниям о том, как удержать сотрудников от увольнения: по мнению корпорации, необходимо постоянно обучать сотрудников. Но в корпоративном обучении важен не предлагаемый контент, а работа над выстраиванием процессов и культуры обучения, считает основатель фонда развития доступности современного образования «Дарвин», бывший топ-менеджер «БАРС Груп» и создатель мобильного приложения по профориентации подростков Round Галина Ахмерова. В авторской колонке для «Реального времени» эксперт пишет о том, зачем российским компаниям вкладываться в образование сотрудников.

Зачем нужно постоянное обучение

Я рассуждаю на тему обучения, исходя из нескольких позиций: человек, мама (трое сыновей) и экс-топ-менеджер, курировавший HR (компания численностью более 2500 человек и 15 удаленных офисов).

Зачем мне образование, постоянное обучение и как я выбираю его для себя? Мои критерии:

Актуальная тема (в разный период карьеры, жизненной ситуации или даже настроения предпочтения разные).

Эксперт, вызывающий доверие и расположение.

Адаптивный под меня график.

Комьюнити, которое расширит круг знакомств.

Эмоции, за которыми я готова идти.

Достижение новых целей через конкретное обучение (должность, расширение сферы задач и др.).

Уверена, мои личные подходы в большинстве позиций перекликаются с любым человеком. Тем не менее с позиции мамы взгляд на обучение меняется.

Фото: Олег Тихонов

Зачем и в какое обучение мы вкладываемся как родители для своих детей?

В этом мои подходы эволюционировали от старшего сына, уже студента, до младшего (садик). И если первоначально главным критерием было «достигаторство»: открытие возможностей для лучшей жизни и поиск максимальных возможностей, то сейчас я хочу, чтобы мои дети были счастливы и занимались любимым делом.

От максимально развивающего и потенциально не интересного и «доведи дело до конца» мы пришли к «пробуй все, что нравится» и как я могу тебе помочь.

При занятии любимым делом максимальная вовлеченность приходит сама. И наша задача — поддержать и дать возможность раскрыться.

Лично для меня нет никакой разницы в подходах, когда дело касается корпоративного обучения. Есть и бизнес-задачи, которые должны решаться дополнительным обучением, и разница в поколениях между сотрудниками, которую также стоит учитывать.

Обучение в компании — это не самоцель. Это инструмент, решающий проблемы:

ускорения адаптации новых сотрудников;

повышения вовлеченности и мотивации;

увеличения производительности;

усиления горизонтальных связей;

построения экспертного сообщества и создание преемственности знаний;

взращивания талантов;

удержания и увеличения срока жизни сотрудника внутри компании.

Фото: Максим Платонов

Траекторию личного развития человек должен выстраивать сам

Я считаю важным в корпоративном обучении не предлагаемый контент, а работу над выстраиванием процессов и культуры обучения, инструменты, которые мы как компания способны предоставить.

Содержанием обучения в каждого не попасть, а если это обязательное обучение, то и мотивация будет соответствующая. Траекторию личного развития человек должен выстраивать сам, работодатель в этом случае может выступить наставником и куратором.

Из своего опыта могу сказать, что неформальные инструменты всегда работали лучше формальных.

Эмоции от обучения лучше любого самого наполненного тренинга.

Общение и новые коммуникации станут долгосрочной инвестицией.

Менторство и наставничество как механизм равный-равному (peer-2-peer) работают хорошо.

Контент от сотрудников сотрудникам воспринимается позитивнее.

Часть из этих бенефитов в моменте не измерить для компании результатом в деньгах, но в среднесрочной перспективе это значимый эффект, измеряемый десятками миллионов в год, даже для тысячных компании.

Думаю, что мой опыт частично совпадает с HR-трендами российских компаний. Помимо профессионального обучения развивают как софт-скиллы, так и навыки ЗОЖ и направления well-being. Крупные корпорации выстраивают личный план развития подчиненных на период, закрывая рабочие задачи и позволяя реализовывать потенциал. По такой схеме, например, работал менеджмент IKEA.

Фото: Максим Платонов

Интересен опыт команд, вводящих кошелек для подчиненных: сотрудники «Работа.ру» могут потратиться на лично выбранное обучение при обосновании его актуальности. Подобное решение закрывает и вопрос обновления хард-скиллов.

Действительно вызовом сейчас является вопрос внутреннего корпоративного обучения. В таком случае компании сами ищут более подходящий формат: кто-то сам создает контент, а кто-то приглашает агентства или пользуется сторонними сервисами для проверки знаний. Решения очень индивидуальны. Есть и такие компании, кто не готов переходить к новым форматам обучения и хранит технологические карты в виде 500-листового труда мелким текстом и сейчас. Думаю, что впоследствии это может привести к проблеме привлечения молодых сотрудников, не готовых воспринимать информацию лишь в таком виде.

В качестве тренда мне нравится практика организации митапов сотрудниками для сотрудников. Компании сферы услуг и информационных технологий активно используют этот прием.

Setters, например, уже пошли дальше и взяли на себя ответственность и по расширению связей в отрасли, собрав общие чаты эйчаров и маркетологов — создание комьюнити как следующей ступени обучения.

Инициатива приводит к синергии, а мы как работодатели должны ее рождать и поощрять, чтобы работа в первую очередь ассоциировалась с любимым делом.



Галина Ахмерова