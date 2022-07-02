«Новый 1992-й»: проблемы ЖКХ, снижение уровня жизни и споры вокруг ледокола «Красин»

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 33-я

В конце 1991 года, в преддверии распада Советского Союза татарстанцы анализировали жизнь после Октябрьской революции, а также были обеспокоены обнищанием и вымиранием деревень. Многие предлагали свои предложения по их возрождению. Люди интересовались новостями из-за рубежа, при этом внутри страны около 12% населения не могли позволить себе мяса более одного килограмма в месяц. В рамках спецпроекта «Новый 1992-й» издание «Реальное время» продолжает рассказывать о том, какой была жизнь республики 30 лет назад.

«Осмеянный сегодня социализм мы еще вспомним...»

1990-е годы стали одним из сложнейших периодов в истории нашей страны. Автор нижеследующей статьи рассуждает о жизни простого человека в СССР после Октябрьской революции. По его мнению, хоть на заре советской власти было нелегко, но затем жизнь граждан изменилась к лучшему — в его родном селе Новая Письмянка, в котором до 1885 года не было даже медпункта, появились школа, больница, библиотека, вместо старых деревянных покосившихся домов люди начали строить «новые просторные дома под железо и шифер», проводить в них электричество. К радостям новой жизни автор также относит бесплатный детский сад, образование и путевки в лагерь, а еще газеты, журналы, чай, сахар и конфеты, которые теперь без труда можно было купить в сельском магазине. С интересом повествует мужчина и о жизни в советском Лениногорске, который одним из первых городов в Татарстане тогда стали называть «городом-садом, городом спорта и здоровья», так как нефтяники того времени вкладывали миллионы рублей в его развитие. Лозунг «Все для человека!» для лениногорцев не был пустым набором слов. Советский Союз распался в декабре 1991 года, меньше чем через 2 месяца после выхода этого рассказа.

Когда президент США на сессии Генеральной ассамблеи ООН выступил с антикоммунистическими высказываниями, я ничуть не удивился, ибо Д. Буш представляет те круги американского общества, которые всегда с неприязнью и враждебностью относились к стране Советов. Не стало неожиданностью и выступление Алексия II в газете «Московские новости», где патриарх Московский и всея Руси утверждал, что «раны, нанесенные коммунизмом нашим душам и нашему обществу, еще долго будут болеть в нас». Это и понятно: церковь сразу же не приняла Октябрьскую революцию, ее идеалы. Но как понимать тех читателей «Советской Татарии», которые категорически заявляют: «Нет социализму, который мы построили!»?



«Да был ли социализм? — спрашиваем мы сегодня друг друга. — Может, социализма-то и не было?» Не буду отвечать за других, скажу за себя и от имени моего деда и отца, бабушки и матери, братьев и сестер, и от имени своих детей, наконец.



Беднее крестьянского рода нашего в Новой Письмянке, пожалуй, не было. Одновременно три поколения его ютились в крохотной подслеповатой избе под соломенной крышей. Теснота, грязь, каждодневное недоедание, болезни и преждевременная смерть. Никто из нашего рода не умел ни писать, ни читать. В селе с более чем двухтысячным населением отсутствовал даже крохотный медпункт, лишь в 1885 году открылась церковно-приходская школа на два десятка учеников*.



Лениногорск, 1970—1985 годы. Фото: protatarstan.ru

«Маленький человек огромной страны»

Художественный рассказ повествует о жизни советского пенсионера Николая Ивановича Баранова. Годы его юности пришлись на Великую Отечественную войну, однако на фронт его не взяли — он был худой, низкорослый и с плохим зрением. Поскольку еды в его деревне не было, мать отправила сына в Калининскую область, ведь там «сытный хлебушко кушают». Отправляя, она не знала, что обрекает ребенка на долгое бродяжничество. После нескольких лет скитаний, мелких подработок Николай устроился на завод, а затем вступил в комсомол. За хорошую работу парня наградили поездкой на родину, а когда он приехал в родную деревню — мать его даже не узнала. Затем была еще одна череда скитаний в поисках хорошей жизни, которая привела его в Зеленодольск — его вторую родину. На жизнь Николая Ивановича выпало множество испытаний, но он был терпелив и «при всем при этом любит беззаветно, безответно своих вождей».

Если б кто-то из нас, задумавшись всерьез о себе, смог свежо, с хронологической точностью восстановить все те испытания, каким подвергла его судьба в течение жизни, то, боюсь, рассудок его помутился бы. Но человеческая память щадяще избирательна, а время сглаживает даже самые глубочайшие душевные раны. Поэтому-то, думается, большинство из нас в здравом уме несет свой тяжкий крест до сырой землицы.



Вот и Николай Иванович — тоже. Утром встанет, по-стариковски разомнет кости, прислушиваясь к своему самочувствию. Включит радио: не случился ли в стране очередной переворот? А потом попьет на кухне тощенького, отечественной заварки чайку и отправляется исполнять поручения жены. Неспешно, потому что торопиться ему сейчас уже некуда. Во-первых, на пенсии. Во-вторых, всех-то и дел — отоварить талоны. И маршрут один — ближайший магазин. В других при пустых полках и тощем кошельке просто делать нечего. А в этом может хоть перед октябрьскими выбросят чего-то получше на эти бумажные заказы: рис, скажем, или карамельку какую-то. А на нет и суда нет. Пустым домой не вернется: бутылку кефира да булку хлеба еще можно у нас купить.



Эх-ма! Пришли из порушенного прошлого в несостоявшееся настоящее. Пришли с одним вопросом: за что? Всю жизнь горбились на работе, жили от зарплаты до зарплаты, считая копейки. Только ведь на энтузиазме да вере в светлое завтра и держался на плаву рядовой советский человек. А сгинула эта идолопоклонническая вера, и остался Николай Иванович на распутье: позади дорога пройдена (да такая, что не приведи господи детям!), впереди — совсем незнаемое, оттого даже страшное*.

«Отовсюду обо всем»

В начале 1990-х советские газеты активно писали о событиях не только республики и Союза, но и других стран. Так, в рубрике ниже можно узнать о немце по имени Хайнц Штюкке, отправившемся в путешествие на велосипеде по 170 странам мира в 1962 году. Мужчина колесит по свету уже около 30 лет и до конечной цели ему осталось всего пять стран. Новости Нью-Йорка рассказывают о горе актрисы Лайзы Миннелли — у нее умер третий муж. Фрэнк Синатра, который стал ей «кем-то вроде отца», помогает девушке справиться с горем, а тем временем корпорация «Тайм Уорнер» производит в Америке «подлинную революцию в быту» и создает новую систему кабельного телевидения со 150 каналами.

Санкт-Петербург. В течение шести месяцев около 20 местных многотиражных газет прекратили свое существование. Газеты закрываются из-за тяжелого финансового положения, поскольку у предприятий нет средств на их содержание. По мнению экспертов ассоциации «Малая пресса», этот процесс будет продолжаться.

Фото: flickr.com

Нью-Йорк. К массовому внедрению принципиально новой системы кабельного телевидения приступила одна из крупнейших в сфере средств массовой информации США корпораций «Тайм-Уорнер». Система основана на использовании оптико-волоконной связи, которая, в частности, позволит подписчикам принимать до 150 каналов телевидения. Это «подлинная революция в быту», как заявил председатель совета директоров корпорации Стивен Росс. Новая система дает ее пользователям «беспрецедентный выбор того, что они хотят смотреть по своему телевизору и в какое время они хотят это делать». С помощью пульта дистанционного управления подписчики смогут, не вставая с кресла, заказать для просмотра определенный телефильм или программу, разместить заказ в магазине и проводить операции со своим банковским счетом.



Москва. В подмосковном городе Щербинка группа оперативников приехала на квартиру неоднократно судимого для его задержания. Преступника милиционеры обнаружили в комнате: он стоял у стены с поднятыми руками. Когда оперативники приблизились к нему, чтобы надеть наручники, он неожиданно бросил под ноги стоящему рядом сотруднику МУРа М. Самойлову гранату Ф-1. Самойлов погиб, трое других милиционеров получили ранения. Спустя 3 дня один из них — капитан милиции М. Луканин, скончался в госпитале. Убийца умер через 9 часов после последнего совершенного им преступления.



Ганновер (ФРГ). Хайнц Штюкке из немецкой деревни Хофельхов решил объездить на велосипеде 170 стран мира и близок к цели. Ему осталось побывать еще в пяти государствах. Причем он не просто едет от границы до границы, а старается посетить наиболее значительные достопримечательности. Сейчас он путешествует по Монголии. Отправился он в путь из родной деревушки в 1962 году и надеется, как и мечтал, вернуться в нынешнем году домой.

Фото Anthony Atkielski / atkielski.com / wikipedia.org

Брошов (Румыния). В этом городе состоялась необычная манифестация. Перед зданием городской больницы около 150 молодых беременных женщин выступили с протестом против забастовки медиков, вследствие которой они не могут избавиться от беременности. Отмечается, что после двухчасовых переговоров медиков с беременными вопрос решился в пользу последних.



Харьков. Рабочий В. Козлов, купив в баре кружку пива, зашел в соседний скверик, однако тут у него нашелся необычный конкурент — бурый медведь, который тоже тянулся к пиву, полез в драку и укусил человека. Посетители пивбара, чтобы ублажить косолапого, вынесли ему трехлитровую банку с пенистым. Опустошив ее, медведь подкрепился из отобранной у Козловой сумки и прилег под забором отдохнуть. Оказалось, что косолапый удрал из автофургона, стоявшего возле гостиницы «Цирк». С помощью дрессировщиков зверя удалось быстро вернуть на место.



Нью-Йорк. Фрэнк Синатра, сообщает «Нью-Йорк таймс», друг Лайзы Минелли. Он помогает ей преодолеть горе — развод с третьим мужем Марком Геро. Лайза топит свое горе в вине, а Синатра, который стал ей кем-то вроде отца, устроил актрисе страшный разнос: «Пить — это так глупо!».



Кишинев. Здесь зарегистрирована небывалая за последние годы вспышка сифилиса. Газета «Кишиневские новости» сообщила, что, по сведениям республиканского кожно-венерологического диспансера, число заболевших возросло на 67% по сравнению с прошлым годом.



Тбилиси. В 2 млн рублей оценили жизнь заведующего одной из грузинских лесоторговых баз В. Тепнадзе похитившие его злоумышленники. Во время переговоров родственников похищенного и вымогателей была проведена операция захвата. На требование добровольно сдаться преступники ответили стрельбой из автомата. Милиционеры открыли огонь на поражение. Трижды судимый А. Улумбелашвили и находившийся во всесоюзном розыске Э. Мегрелишвили убиты. Во время перестрелки ранен посредник*.

«Чтобы возродить село, нужна ассоциация акционеров»

Пресса в 90-е активно взаимодействовала со своими читателями: получая письменные отклики на некоторые статьи, редакции их публиковали. Так, после выхода материала «Когда под ногами есть глина, грешно говорить о нехватке кирпича» в газету прилетело письмо, автор которого всерьез обеспокоен проблемой опустошения республиканских деревень из-за отсутствия перспективы развития. Вариантом выхода из сложившейся ситуации он видит создание в Татарстане Ассоциации акционеров по использованию местного сырья для сельского строительства. В представлении автора, организация должна будет заниматься проведением инженерных изысканий, научно — исследовательскими работами по изучению местного сырья и разработкой строительных материалов для возведения сельских объектов. Помимо этого, Ассоциация должна взять на себя функции по проектированию, строительству и эксплуатации кирпичных заводов, а также заводов по производству облицовочных плит, фосфатных огнеупорных материалов и черепицы.

Фото: Михаил Козловский

Статья начальника проектно-строительного объединения «Челныгорстрой» М. Бибишева «Когда под ногами есть глина, грешно говорить о нехватке кирпича» («СТ» за 6 ноября с.г.) привлекла внимание всех, кого волнует проблема возрождения сел и республики. Редакция получает отклики, один из которых публикуется сегодня.



Острота и актуальность поставленных в статье М. Бибишева вопросов призывают к активным и решительным действиям. Разорение и опустение деревень и сел республики продолжается из-за отсутствия перспективы их развития: нет социальной инфраструктуры, по каждому мелкому вопросу надо ехать в райцентр или в город. Людей угнетает бездорожье, ненормированный тяжелый труд, особенно на ферме, неадекватная его оплата, необходимость работы и в собственном хозяйстве.



В то же время практика зарубежных фермерских хозяйств, которые живут и процветают, гарантированно обеспечивая горожан и себя сельхозпродуктами, говорит о том, что только комплексный подход к данному вопросу может остановить дальнейшее вырождение деревни. С нашей точки зрения, для оказания действенной помощи селу, особенно в Муслюмовском, Спасском, Тетюшском, Дрожжановском, Апастовском, Кайбицком, Аксубаевском и других отдаленных от крупных промышленных центров районах Татарстана, необходимо создание республиканской ассоциации акционеров по использованию местного сырья для сельского строительства (одной или нескольких по регионам).



Р. Галиакберов. Зав. кафедрой организации стройиндустрии Камского филиала ВИПКЭнерго, кандидат технических наук.**



«А мы поверили на слово»

В ноябре 1991 года представитель Бугульминского района М. Латыпов в своем письме в редакцию «Советской Татарии» пожаловался на недобросовестного руководителя треста «Таткомплектмонтаж» А. Назарова. Дело в том, что в поселке Карабаш хотят открыть предприятие, объединяющее все жилищно-коммунальные подразделения. «Таткомплектмонтаж» пообещал построить котельную взамен на то, что новое предприятие заберет тяготившие его объекты, однако обещания не сдержал.

По инициативе районных властей и нашего поселкового совета в Карабаше создается многоотраслевое предприятие, которое объединит все жилищно-коммунальные подразделения. Весть эта воспринята сельчанами с радостью. Ведь, скажем, домоуправление №1, на чьем балансе находятся 52 жилых дома и две старые котельные, принадлежат альметьевскому тресту «Таткомплектмонтаж », от которого до нашего поселка далековато.



Между руководителями района и вышеупомянутого треста была достигнута договоренность: если поселковый совет примет на свой баланс явно тяготившие альметьевцев их жилищно-коммунальные объекты в Карабаше, то те начнут у нас строительство новой котельной. Но на радостях легко пообещав это (еще бы, такую обузу с плеч свалил), управляющий трестом «Таткомплектмонтаж» А. Назаров теперь делает вид, что и знать не знает о такой договоренности.



Конечно, поссовет готов приложить максимум усилий, чтобы вывезти из организационной трясины жилищно-коммунальный воз. Но стоит ли говорить, как трудно сделать это сейчас, особенно на селе. Поэтому надежда у моих односельчан на то, что или сам А. Назаров «вспомнит» все-таки о своем обещании, или ему напомнят о нем руководители района и республики. М. Латыпов. Бугульминский район.**

Фото: Михаил Козловский

Споры о ледоколе «Красин» и падение уровня жизни в России

Пробежавшись кратко по данной рубрике, читатели «Советской Татарии» быстро могли узнать все основные новости. Так, команда ледокола «Красин» воспротивилась намерениям его хозяина СП «Техимэкс» переоборудовать старое судно в Америке для морских путешествий. Архангельский ледокол «Диксон» должен был буксировать его в США, однако из-за бунта команды сделать этого не удалось. Пока продолжаются споры, судно находится в простое, который не по карману хозяину ледокола. Тем временем в 1991 году суммы денег в карманах населения росли, но их ценность падала. Люди покупали мало — уровень потребления продолжал снижаться. У 12% советских семей один человек съедал в месяц меньше одного килограмма мяса, а около трети семей Советского Союза съедали за то же время меньше 200 граммов масла.

Москва. На руках у населения нашей страны на 1 октября имелось наличных денег на сумму 199 млрд рублей. Только в третьем квартале текущего года эти накопления увеличились на 50 млрд рублей, поскольку значительный рост денежных доходов населения не подкреплялся соответствующим увеличением товарооборота. В обзоре, подготовленном информационно-аналитической организации «Таста», на основании данных Госкомстата СССР, ТАСС, Министерства экономики и прогнозирования СССР, приводятся и такие сведения: у 12 процентов советских семей приходилось на одного члена семьи в месяц менее 1 кг мяса, более чем у трети семей — меньше 200 граммов животного масла. Уровень потребления продолжает снижаться.



Архангельск. Архангельский ледокол «Диксон», который был зафрахтован для буксировки в Америку своего исторического собрата «Красина», вернулся из Санкт-Петербурга в родной порт. Об этом сообщила областная газета «Правда Севера». Полтора месяца моряки-северяне томились в городе на Неве, став невольными участниками конфликта вокруг «Красина». Как известно, новый владелец ледокола, которому возвращено его первоначальное имя «Святогор», СП «Техимэкс» намеревался продлить жизнь старого судна, переоборудовав его за океаном для морских путешествий. Но против такой участи восстала команда ледокола. В орбиту спора оказались втянутыми президенты страны и России. Противостояние продолжается, а простой «под парами» современного буксировщика стал просто не по карману владельцам «Святогора» — «Красина».**

*«Советская Татария», 7 ноября 1991 года.

**«Советская Татария», 26 ноября 1991 года.



Эмиль Зиянгиров, Ангелина Панченко