День в истории: родился Че Гевара, взбунтовался «Потемкин», не доехал Ибн Батутта

Чем примечательная дата 14 июня?

Сегодня, 14 июня, купец Мухаммад Ибн Баттута отправился в многолетнее паломничество, вышел указ президента РТ об образовании Института истории АН РТ, два министерства спорта, республики и России, обсудили возможность проведение Олимпийских игр 2036 года в Казани. Чечня стала частью Российской империи, на «Потемкине» вспыхнуло восстание, Рим отменил список запрещенных католической церковью книг. Родились директор компрессорного завода Тихон Ломакин, революционер Эрнесто Че Гевара, психиатр Алоис Альцгеймер, певец Петр Лещенко, актриса Елена Сафронова. Умерли: писатель Мухаммет Магдеев, физик Андре Ампер, композитор Генри Манчини. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Ибн Баттута был везде, но не в Волжской Булгарии?

14 июня 1325 года купец Ибн Баттута отправился из Марокко в хадж. Почти за 30 лет арабский путешественник посетил практически все страны исламского мира, а также побывал в Золотой Орде, Индии и Китае. Ибн Баттута написал книгу «Подарок созерцающим о диковинках городов и чудесах странствий», где подробно описал свои приключения и то, как живут посещенные им народы. То, что он якобы побывал в Волжской Булгарии, вызывает большие вопросы у историков. По словам Ибн Баттуты, он совершил поездку всего за 20 дней. Многие считают, что описание этого путешествия он заимствовал из трудов других арабских авторов.

Источник: wikipedia.org

14 июня 1915 года родился Тихон Сергеевич Ломакин, директор Казанского компрессорного завода. Во время его работы здесь появились новые заводские корпуса, на предприятии освоили выпуск мощных турбокомпрессоров и уникальных турбохолодильных машин.

14 июня 1996 года был создан Институт истории Академии наук Республики Татарстан. Директором института утвержден Рафаэль Хакимов. В феврале 2002 года Институту истории было присвоено имя Шигабутдина Марджани, выдающегося татарского ученого, просветителя, религиозного и общественного деятеля.

Фото: kpfu.ru

14 июня 1995 года умер татарский писатель Мухаммет Магдеев. Магдеев родился в семье муллы, начинал профессиональную карьеру с должности ассистента на кафедре татарской литературы в КГУ, публикуя материалы, написанные по следам бесед с членами семей репрессированных ученых и писателей. За произведения «Человек уходит — песня остается», «Там, где гнездятся журавли» и «Прощание» он получил премию имени Габдуллы Тукая.

14 июня 2021 года министр спорта Татарстана Владимир Леонов обмолвился, что Казань могла бы принять у себя летнюю Олимпиаду 2036 года. Позже коллегу поддержал и министр спорта России Олег Матыцин. А 28 декабря возможность проведения Игр-2036 в Казани озвучил уже вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Впрочем, среди фаворитов есть также и Москва, и Петербург.

Фото: wikipedia.org

Чечня — в составе России

14 июня 1859 года Чечня стала частью Российской империи. Это произошло в ходе Кавказской войны 1817—1864 года. Присоединение Чечни проходило под руководством Николая Евдокимова, ветерана кавказских кампаний. Сама война продолжалась еще 5 лет, теперь в Западной Черкесии.

14 июня 1905 года на броненосце «Потемкин» началось первое массовое революционное восстание в вооруженных силах России. Матросы на протяжении 10 дней поднимали волнения в некоторых городах Причерноморья. В результате через полгода произошло новое восстание — Севастопольское.

Фото: wikipedia.org

Римская курия отменила «Индекс»

14 июня 1928 года в городе Росарио (Аргентина) родился Эрнесто Че Гевара. Он был старшим ребенком в семье. Рано научившись читать, он с большим увлечением изучал работы Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Зигмунда Фрейда. По окончании университета Гевара работал врачом, а затем отправился в путешествие (второе) по странам Латинской Америки. После победы революции на Кубе Гевара стал вторым человеком в новом правительстве Фиделя. 9 октября 1967 года его расстреляли американские «рейнджеры» в городе Ла-Игера.

14 июня 1966 года Римская курия объявила о прекращении издания официального перечня книг («Index librorum prohibitorum»), чтение которых запрещено под угрозой отлучения от католической церкви. Сам перечень издавался с 1559 года. Список был весьма разнообразен: на протяжении многих лет книги, попавшие в список, было очень трудно найти в католических странах. Последнее переиздание «Индекса» произошло в 1948 году и состояло из 4 000 наименований различных произведений.