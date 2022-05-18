Банкротство ООО «Гугл», электро-Москвич и еще 14 карточек дня
Сегодня Швеция и Финляндия передали НАТО заявки на вступление в альянс, Леонида Слуцкого избрали руководителем фракции ЛДПР в Госдуме, глава ДНР Денис Пушилин объявил о планах сноса завода «Азовсталь», почти 700 боевиков нацистского «Азова» сдались в плен за сутки, рекламная дочка Google предвидела собственное банкротство, а Россия объявила о высылке европейских дипломатов и заявила об использовании лазерного оружия в спецоперации на Украине. Эти и другие новости — в карточках «Реального времени».
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