«Новый 1992-й»: последний Первомай СССР, «посадим за вас картошку» и споры татарских композиторов

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 22-я

Сегодня в России многие проводят параллели с событиями 30-летней давности. Тем не менее, было все иначе. Так, на последний в СССР первомайский праздник москвичей пускали по спецпропускам, опасаясь разгула оппозиции. Предпринимались попытки урегулировать территориальный спор с Японией, и Китай нам тогда, как и сейчас, казался ближе. В Татарстане началась ревизия национальной татарской культуры, непросто пришлось татарскому композитору Султану Габяши. А казанским дачникам районные аграрии предлагали интересную услугу — посадить за них картошку. Подробности об этих и других реалиях жизни республики — в традиционном историческом дайджесте «Реального времени» по газетам тех лет.

«Главные лозунги дня»



Современного читателя может обмануть нижеследующая заметка о московском митинге 1 мая 1991 года. Казалось бы, первый свободный Первомай, лозунги новые. На Красную площадь вывели московский профсоюз против повышения цен, участники акции скандировали: «Демократии — да! Экстремизму — нет!» «Экстремистами» тогда власти СССР называли последовательных демократов вроде Ельцина. В этом отношении Первомай-91 считали последним несвободным митингом в стране. Причина профсоюзного шествия объяснялась хаосом Первомая 1990 года, когда «в свете демократических веяний прийти на Красную площадь кроме дисциплинированных бюджетников на этот раз мог практически кто угодно». В результате помимо официальной демонстрации тогда случилась невиданное: шествие, организованное «демократическими силами» с лозунгами «антисоветского характера». Через год советские силовики в последний раз мобилизовались: пройти на митинг можно было лишь по спецпропускам, их раздали всего около 50 тысяч. Но тщательно проверить, насколько «благонамеренны приглашенные», все равно не удалось. Под конец митинга у подножия Мавзолея появилась группа граждан с портретами Ленина и Сталина, которые стали скандировать: «Долой Ельцина! Долой Горбачева!». Горбачев смущенно покинул трибуну.



Искренняя тревога за судьбу страны привела 1 Мая на Красную площадь столицы десятки тысяч москвичей. Первомай вновь обрел изначальный смысл — праздник труда, борьбы за экономические права и социальные гарантии.



По призыву Московской федерации профсоюзов и ассоциации свободных профсоюзов МАККИП с раннего утра собирались в различных точках города колонны демонстрантов, чтобы сказать решительное «нет» безработице, спекуляции, росту цен, выразить солидарность с непростыми нынешними заботами миллионов москвичей.



Вид главной площади столицы — отнюдь не помпезно-торжественный. Заметно поубавилось пышности, изменились привычные транспаранты. Иначе выглядит и праздничные трибуны. На главной трибуне Мавзолея — Президент СССР М. С. Горбачев, Председатель Верховного Совета СССР А. И. Лукьянов. Здесь же те, кто намерен обратиться к собравшимся с речью. По обе стороны Мавзолея — гости: ветераны труда, народные депутаты, главы дипломатический миссий в Москве*.

Последнее в СССР Первое мая, Москва, Красная площадь, 1991 год. Фото pastvu.com

«И все-таки праздник!»



Татарстанский Первомай, напротив, отличался от московского. Достаточно перечислить красноречивые лозунги на транспарантах, которые несли не только казанцы, но и жители Нижнекамска, Чистополя, Лениногорска: «Суверенитет Татарстана — это экономика на уровне союзной республики», «Компенсации Павлова — обман народа». Заметку предварял комментарий, что традиционные первомайские демонстрации укорачиваются, «гигантских румяноликих портретов» уже нет, автор объяснял это «неприятием неправды». Под требования не допустить взвинчивания цен, которое произошло месяцем ранее из-за денежной реформы и отпуска потребительских цен, по площади в Казани проходили представители магазинов с Баумана с планшетами, где были изображены магазинное изобилие и «сияющие продавцы». Кстати, некоторые татарстанцы и вовсе не вышли на демонстрации, например, нижнекамцы вместо того, чтобы бесплодно топтаться на митингах, с утра пораньше отправились в свои сады-огороды, прекрасно понимая, что лозунгами сыт не будешь, а при таких ценах прокормиться можно только своим трудом на грядках.

Казань



Вы заметили, как потихоньку стали укорачиваться наши традиционные праздничные демонстрации? Нет уже трехчасовых шествий, исчезли гигантские румяноликие портреты, не увидишь в колоннах колесниц, везущих модель прокатного стана в натуральную величину. К чему бы? А может, это свидетельство нашего нарастающего неприятия неправды?



Вот и в Казани первомайская демонстрация продолжалась всего лишь час с небольшим, обошлось, похоже, и без многотысячных затрат на оформление колонн. Праздник получился хоть и не таким шикарным, как прежде, но зато более искренним, профсоюзы, которые впервые стали его организатором с задачей. Не случилось особых «накладок», не говоря уж о каких-нибудь эксцессах.



Нижнекамск



Впервые за годы существования города — в нынче ему исполняется 25 лет — здесь не проводилась первомайская демонстрация трудящихся. Вместо нее решением президиума горсовета было предложено провести народное гулянье.



Чистополь



Празднование Первомая в городе было перенесено в социально-педагогические комплексы, жилые микрорайоны, клубы, то есть ближе к человеку. Накануне состоялось торжественное собрание общественности города, а вчера утром к подножию памятника В. И. Ленина были возложены цветы.



Лениногорск



По традиции первомайскую демонстрацию лениногорцев открыли спортсмены и физкультурники. В их рядах — чемпионы и призеры первенств СССР, Российской Федерации по плаванию, лыжному двоеборью, по прыжкам с трамплина*.

Казань, 1990-е годы. Фото Mikko Vormis/flickr.com

«Заявление Верховного совета Татарской Советской Социалистической Республики»



Сторонников распада Советского союза еще многие тогда называли «экстремистами». По словам Фандаса Сафиуллина, экс-депутата Верховного Совета Татарской АССР, «Татарстан, как никто другой, был заинтересован в сохранении СССР». В республике призывали сохранить «содружество народов», чтобы избежать непоправимого, политических лидеров призывали проявить «мудрость» и «чувство реализма».

Мы живем в сложное время, время перемен и надежд.



Содружество народов нашей страны, соединенное тысячами живых нитей, стоит у опасной черты. Как показывает развитие событий в ряде регионов страны, один неверный, необдуманный шаг любой республики, края, области города, политического лидера любого ранга — и может произойти непоправимое. И невозможно предугадать, сколько времени нужно будет тогда нашим потомкам, чтобы вновь собрать расколотые политическими амбициями и близорукостью части пока еще целого общества.



Есть ли шанс сохранить это целое? Да, шанс есть! Он в руках каждого человека, народа, республики, он в мудрости, чувстве реализма, гибкости органов власти и их руководителей**.



«Визит президента в Японию»

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев в апреле 1991 года прибыл в Токио. Во многом этот визит был важным и необходимым шагом. Япония была одной из богатейших стран мира, потенциальным торговым партнером будущего «демократического СССР».

Победив Японию в 1945 году, Советский Союз не заключил с ней мирный договор. Из-за спорных Курильских островов и Сахалина, который японцы частично захватили еще во время Русско-японской войны 1905 года. Сегодня многие уже подзабыли, что Сахалин вместе с Курильскими островами был предметом торга между Российской империей и Японией. В 1855 году обе державы признали эти территории «совместным нераздельным владением». А по договору 1875 года России полностью отходил в собственность Сахалин — тогда как Япония получала себе все Курильские острова. В 1945 году все это отошло СССР по праву победителя в войне. Япония с этим до сих пор не согласна, хотя сейчас претендует лишь на южные острова Курильского архипелага. Бесконечные попытки разрешить этот спор ни к чему не привели и поныне. Япония регулярно заявляет о своих территориальных претензиях.

ТОКИО. 16 апреля (ТАСС). Президент СССР М. С. Горбачев прибыл 16 апреля в Токио, начав свой официальный визит в Японию. Это первый визит высшего советского руководителя в Японию за всю историю двусторонних отношений.



Дворец Акасака в центре Токио — официальная резиденция Президента СССР на время его пребывания в японской столице — стал сегодня местом встречи М. С. Горбачева с императором Японии.



После обмена приветствиями М. С. Горбачев и Р. М. Горбачева, император Акихито и императрица Митико занимают места на террасе дворца. Звучат фанфары, исполняются гимны Советского Союза и Японии. Император представляет наследного принца, других членов императорской фамилии, а также премьер-министра Т. Кайфу.



Президент СССР обходит строй почетного караула. Затем М. С. Горбачев и император Акихито в одном автомобиле направились в сопровождении кортежа машин в императорский дворец, где проводятся государственные церемонии и приемы высоких зарубежных гостей. Там состоялась беседа Президента СССР с японским монархом.



Сегодня начался первый раунд советско-японских переговоров на высшем уровне.



В ходе встречи с журналистами премьер-министр Т. Кайфу высказал намерение провести содержательный диалог с Президентом СССР. «С момента окончания второй мировой войны, сказал он, — в японо-советских отношениях имелись неблагоприятные факторы. Хотелось бы коренным образом улучшить эти отношения и заложить основы для дружбы»**.

Апрель 1991 года, Михаил Горбачев выступает в парламенте Японии. Фото: EAST NEWS

«И Китай нам кажется ближе»



К слову, в период русско-японской войны 1904-1905 года на Дальнем Востоке работали и члены университетского отряда «Красного Креста» Казанского университета. Они же наряду с профессорами-востоковедами О. Ковалевским и В. Васильевым, побывавшими в Китае, помогли пополнить коллекцию восточного отдела «кабинета редкостей» вуза.

В апреле 1991 года в музее истории Казанского государственного университета открылась выставка культуры китайского народа, приуроченная к 200-летнему юбилею математика Николая Лобачевского. Китайский лидер Мао Дзэдун в конце 1950-х годов высказал резкое недовольство критикой Сталина и «культа личности» в известном докладе Никиты Хрущева, а также решением Советского Союза «мирно сосуществовать» с капиталистическим миром. Началась многолетняя советско-китайская «холодная война». В полной мере отношения были восстановлены лишь при Михаиле Горбачеве, символом чего стал его визит в Китай, первый визит генсека СССР за 30 лет — двумя годами ранее, в 1989 году. Для КНР, начавшей полудемократические преобразования на десять лет раньше, СССР был не просто потенциально выгодным партнером, а страной, на которую он мог опереться в усиливающейся изоляции.

В музее истории Казанского государственного университета открыта выставка культуры китайского народа, приуроченная к юбилею Н. Лобачевского, 200-летие со дня рождения которого будет широко отмечаться в этом году.



Связь между событиями прямая. Именно ректору Лобачевскому университет обязан становлением и развитием восточного разряда, снискавшего в прошлом столетии мировую известность. Восточный отдел «кабинета редкостей» университета пополнялся коллекциями «любопытных и редких предметов», собранных профессорами-востоковедами О. Ковалевским и В. Васильевым во время их пребывания в Китае, а также членами университетского отряда «Красный Крест», работавшего на Дальнем Востоке в период русско-японской войны 1904–1905 гг. В 1912 году известный исследователь Уссурийского края В. Арсеньев передал в дар музею интересное собрание из 34 вещей, характеризующих быт китайцев-звероловов Манчжурии и Уссурийского края**.

«Первый татарский композитор»



Возможно, сегодня татарстанцам покажется странным, что 30 лет назад первым татарским композитором считали Султана Габяши. Сегодня принято считать основоположниками татарской профессиональной музыки Назиба Жиганова, имя которого в 2001 году было присвоено Казанской государственной консерватории, а также Салиха Сайдашева, имя которого в 2000 году присвоили Государственному Большому концертному залу в Казани.

Именем Султана Габяши (в реестре улиц используется написание «Султана Габаши») названа лишь небольшая улица в Приволжском районе Казани. Возможно, отчасти разница кроется в том, что если Жиганова чаще именуют «советским татарским композитором», а Сайдашева просто — «татарским композитором», то Габяши — «башкирским и татарским композитором».

Между тем, родился он в татарской деревне в семье мусульманского богослова. Учился в Казани, где в 1917 году поставили первое в истории татарского театра драматическое произведение на музыку Габяши. Вот только с начала 1930-х годов переехал в Уфу, где долго жил и работал, успев активно поучаствовать в создании Башкирского отделения Союза композиторов СССР.

В статье 1991 года Габяши все же называют «первым авторитетным музыкальным педагогом из татар». Он же был автором и первой татарской оперы «Сания», а затем и «Эшче» («Рабочий»). Причина малой известности его в советские и постсоветские времена кроется в том, что в 1930-х годах Габяши с гонениями: он ратовал за «самобытность национальной музыки», за верность ее традициям — в ответ же получил упрек в «религиозно-буржуазном национализме». «Моя мечта была довести татарскую музыку до вас, в ваше распоряжение в целости и сохранности и вручить вам, а дальше уже ваше дело», — заявил он на одном из совещаний по вопросам развития татарской музыки молодым композиторам-радикалам, а те в ответ писали разгромные статьи «Против габашизма в музыке». Габяши уехал в Уфу, но и там остался без работы. Он умер в небольшой башкирской деревне.

К столетию со дня рождения Султана Габяши



Накануне столетия со дня рождения первого татарского композитора, фольклориста, педагога и музыкально-общественного деятеля Султана Габяши мне захотелось побывать на его родине — в деревне Малый Сулабаш Высокогорского района. Меня не отпускал вопрос: как это дореволюционная татарская деревня могла порождать столь разносторонне талантливых личностей, ставших на уровень восточной и европейской образованности? Впрочем, из глубин Арского края вышли Марджани, Тукай, Сайдашев…



Деревня М. Сулабаш расположена километрах в пяти от села Дубъязы, в стороне от большой дороги. В конце прошлого века здесь проживало более сотни семей, а нынче осталось менее половины. В местной школе в девяти классах учится чуть более 20 детей. Сохранилась усадьба Габяши, стоят стройные тополя, посаженные отцом композитора Хасаном-Гата Мухамедовым (Габяши). К дому Габяши пристроена школа, благодаря заботам ее директора Х. Ф. Зарипова здесь создан музей, где бережно выставлены книги отца Габяши и фотографии начала века. В этом ауле, по современным меркам — неперспективном, кипела когда-то насыщенная жизнь. Хасан Габяши писал свои научные труды по истории, привлекая источники на разных языках, имея богатую личную библиотеку. Это был образованнейший человек. Вопреки установившемуся представлению иных пропагандистов о несовместимости ислама и музыки он хорошо пел, играл на народных инструментах и немецкой гармонике. Словом, был средоточием духовной и светской культуры в округе, а позже и в широких кругах культурного мира: не случайно в 1909 году его избрали членом мусульманского собрания в Уфе. Он был казыем (народным судьей), и местные жители помнят его как очень честного человека, неустанного труженика. Он сам обрабатывал свой немалый участок, был пчеловодом***.

Фото tatarica.org

«Остается посадить да выкопать»



Нынешний всплеск инфляции не привел к тотальному потребительскому дефициту, потому что потребительский рынок уже давно устроен не по Госплану, товары с полок магазинов сегодня не пропадают в массовом количестве, но исчезают единичные виды продукции, как сахар. Резкий рост спроса, вызванный опасениями россиян и татарстанцев (а многие пожилые помнят еще и апрель 1991 года), называют спекулятивным. Чиновники предлагают казанцам начать дачный сезон пораньше, сажать «картошку» и вообще «запасаться на год». 30 лет назад у властей была похожая риторика, правда, учитывали и то, что не у всех была такая возможность. Так, высокогорские аграрии предлагали горожанам вскопать за них их участки и посадить картофель. Причина была в неэффективности советского планирования — в отдельных районах не хватало семян на новый сезон, в то время как в казанских базах картофель просто гнил.

Высокогорские хозяйства предлагают горожанам: мы вспашем ваши участки, посадим картофель, проведем окучивание, обработки против колорадских жуков и болезней, вам останется только убрать вашу картошку.



Об этом шла речь на недавно состоявшемся в Высокогорском районе семинаре-совещании. На него были приглашены руководители и специалисты колхозов и совхозов, руководящие работники городских районов Казани, предприятий, строительных организаций, учреждений. Нынче высокогорцы намерены выращивать картофель на площади 2880 гектаров. Для этого понадобятся многие тысячи тонн семенных клубней. В некоторых хозяйствах семян может не хватить (горожане просят расширить плантации под «вторым хлебом»). В то же время на казанских базах картофель скоро сгниет. Надо без промедления сделать переборку и отобрать пригодные для посадки клубни, сказал председатель Высокогорского районного Совета народных депутатов Х. Зайниев.



Кстати сказать, руководители района, колхозов и совхозов считают, что у них не должно пустовать, надо пускать в оборот пустующие и залежные земли. Так, в колхозе имени Ленина планировалось занять под картофелем 250 гектаров. Однако по просьбам горожан пришлось изыскать дополнительный участок более двух десятков гектаров залежной земли.



На совещании были уточнены договорные обязательства города и села по части оказания помощи хозяйствам в проведение весенних полевых работ. Теперь за дело. Время не ждет. Г.Гумеров***.

«Постановление Верховного совета ТАССР»

В Татарской ССР запустили земельную реформу, закрепив за местными муниципалитетами (тогда Советами народных депутатов) права по распоряжению землей в их пределах, начав ее с выявления потребностей в земле граждан и предприятий, а затем сформировав соответствующий специальный фонд для перераспределения земель. Предполагалось и выделение земли в собственность, но в ограниченных пределах. Так, для крестьянского хозяйства — приличные «до 100 гектар», а вот для личных подсобных хозяйств, где татарстанцы, к примеру, могли бы «сажать картошку и запасаться всем необходимым на год» — до 1 гектара. Казанцы могли получить 0,2 гектара.

О введении в действие закона ТАТАРСКОЙ ССР «О ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЕ»



В связи с принятием Закона Татарской ССР «О земельной реформе» и в целях создания условий для эффективного развития различных форм хозяйствования на земле Верховный Совет Татарской Советской Социалистической Республики постановляет:



1. Ввести в действие Закон Татарской ССР «О земельной реформе» с момента его опубликования.



2. Установить, что земельная реформа проводится поэтапно.



На первом ее этапе осуществляется закрепление за местными Советами народных депутатов прав по распоряжению землей в пределах соответствующих административно-территориальных единиц. Происходит уточнение административных границ, выявление потребности в земле граждан, предприятий, учреждений и организаций, формирование специального фонда земель для их последующего перераспределения, установление ставок земельного налога.



На втором этапе местными Советами народных депутатов и органами Государственного комитета Татарской ССР по земельным ресурсам и земельной реформе осуществляется передача и закрепление земель во владение, пользование, в том числе в аренду, гражданам, предприятиям, организациям и учреждениям. М.Шаймиев***.

Фото: Михаил Козловский

«Снижение продолжается»

Денежная реформа в начале 1991 года (ее также называли «павловская» — по имени премьер-министра Валентина Павлова) привела к тому, что «падение производства достигло 5%, национальный доход СССР снизился на 10%». Не избежал этой участи и Татарстан, что отчасти и привело к полупустым прилавкам. Так, к концу весны объемы промышленного производства Советской Татарии сократились на 3,3%, недопоставлено было продукции на 152 млн рублей. Снизилась и добыча нефти, меньше стали производить «КАМАЗов».

Татарское республиканское управление статистики подвело итоги работы народного хозяйства ТССР в первом квартале нынешнего года.



Обострение социально-экономической ситуации в стране, нарушение экономических и хозяйственных связей между регионами и предприятиями не могли не сказаться на развитии экономики Татарстана. В первом квартале нынешнего года еще более отчетливо проявилась тенденция к снижению общественного производства.



Объемы промышленного производства сократились на 3,3 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Договорные обязательства не выполнили 7 процентов предприятий, ими недопоставлено продукции на 152,1 млн. рублей. До сих пор не завершена кампания по заключению договоров на 1991 год.



По сравнению с прошлым годом снизились добыча нефти и газа, производство топочного мазута, дизельного топлива. Уменьшился выпуск грузовых автомобилей, нефтегазоперерабатывающего оборудования, машин и оборудования для животноводства, кинофотопленки, магнитной ленты, полиэтилена, шин для легковых автомобилей, основных видов строительных материалов.***





*«Советская Татария» от 2 мая 1991 года.



**«Советская Татария» от 17 апреля 1991 года.



***«Советская Татария» от 1 мая 1991 года.



Сергей Афанасьев, Владимир Емельянов, Виктория Мельникова