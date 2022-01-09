«Новый 1992»: Богоматерь против маэстро Чар, кришнаиты и поколение «Пепси» в Казани

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики ровно тридцать лет назад, часть 9-я

Татарстан проводил 2021 год и встречает 2022-й в условиях ковидных ограничений, готовясь отразить очередные удары пандемии. Редакция «Реального времени» вспоминает период, в чем-то очень похожий на нынешний: как ровно 30 лет назад, в начале 90-х, республика и вся страна также адаптировались к новым реалиям жизни, хотя и другого характера. Для наглядности предлагаем подготовленную нашими корреспондентами серию дайджестов по газетным статьям того времени. Часть обсуждаемых в прессе тем и реформ уже канула в Лету, но есть вопросы, которые и по сей день остаются для нас актуальными.

«Тарасов подал голос»



Осенью 1992 года первый советский миллионер Артем Тарасов, незадолго до этого пропавший без вести, подал весточку, переправив ее на видеокассетах, в том числе и Борису Ельцину. В послании Тарасов объяснил свой «уход в подполье» весной 1991 года опасениями за свою жизнь», поняв, что «никто в стране не может его защитить». Якобы ряд сотрудников МВД заплатили киллерам 12 тысяч рублей за физическую расправу или «провокации». В действительности он уехал из СССР после скандальной программы «Взгляд», в которой рассказали о его партийных ежемесячных взносах в размере 90 тысяч рублей при средней зарплате по стране в 200 рублей. На Тарасова завели уголовное дело по статье 93.3 «Хищение в особо крупных размерах» (с максимальным наказанием по статье — смертной казнью).

«Советский миллионер Артем Тарасов переправил в Россию еще одну весточку (в этот раз на магнитофонной пленке). Кассеты отправлены Борису Ельцину, Вадиму Бакатину, Владимиру Тихонову, Ивану Силаеву и еще двум адресатам. В послании Тарасов объясняет свой «уход в подполье» тем, что он опасался за свою жизнь.



В феврале-марте сего года Тарасов понял, что никто в стране не может его защитить. «Ибо коррумпированные элементы в системе МВД... уже договорились с преступными элементами, обещав заплатить 12 000 рублей за физическую ликвидацию или устройство различных провокаций в мой адрес», — заявил миллионер. Поэтому Тарасов сначала выехал во Францию, а затем находился в Швейцарии. Нынешнюю страну своего пребывания миллионер держит в тайне — не хочет «обременять друзей лишней информацией».*

Фото: telegraf.bb.lv

«Игры вокруг ринга все еще идут»

Татарстанцев возмутили «закулисные игры», в результате которых казанские боксеры А. Хаматов и Ф. Гатин могли не поехать на Олимпиаду в Барселоне в июле 1992 года, несмотря на то, что стали серебряными призерами и «по положению международной федерации» получили это право. «Лица, отвечающие за бокс и кормящиеся от него», внесли трактовку в решение: место в итоге получал не конкретный атлет, а «представитель страны в этой весовой категории». Журналисты сравнивают эту ситуацию с «жестокими советскими отборами» на место в олимпийской сборной, в результате которых множество сильнейших спортсменов, в том числе казанских, «ломались», а страна упускала победы «из-за закулисных козней функционеров». Но в конечном итоге Айрат Хаматов все-таки стал первым в истории татарином — чемпионом мира по боксу.

«О каких играх может идти речь? — спросит иной искушенный в спорте читатель. — На прошлогоднем европейском первенстве в Гетеборге казанские боксеры А. Хаматов и Ф. Гатин стали серебряными призерами и по положению международной федерации получили право участвовать в турнире барселонской Олимпиады».



Формально, да, получили. И в цивилизованных странах спортсмены, завоевавшие такое право, ведут целенаправленную подготовку к главным поединкам в их биографиях. Тренировки, спарринг-бои, участие в международных турнирах — все подчинено одной задаче: к началу Олимпиады достигнуть пика спортивной формы, что очень немаловажно в борьбе за медали.



Но это, повторяю, в цивилизованных странах. Мы же всегда шли другим путем. Лица, отвечающие за бокс и кормящиеся от него, спокойно внесли свою трактовку в решении АИБА: «Место получает не конкретный атлет, а представитель страны в этой весовой категории. На Олимпиаду должен поехать сильнейшей».



О, эти жестокие, а скорее жестокие советские отборы на место в олимпийской сборной. Сколько известных спортсменов ломались на этих барьерах, сколько мы упустили побед из-за закулисных козней функционеров. У казанцев самый яркий пример: история с А. Курыновым в 1964 году, когда перед Олимпиадой в Токио на помосте в Хабаровске он буквально сражался с А. Куренцовым. Даже два мировых рекорда, установленных там победителем римской Олимпиады, все равно опустили перед ним шлагбаум на пути ко второму золоту. А что сильнейший А. Куренцов? Измотанный борьбой на предельных весах, он уступил верхнюю ступень пьедестала почета чеху Г. Здражиле.



Нечто подобное происходит сейчас с казанскими боксерами. Тренерский совет решил, что место в сборной получит тот, кто: а) займет в первенстве СНГ 1992 года 1—3 места; б) выиграет кубок СНГ; в) покажет лучший результат в международных турнирах.



Значит, чтобы победить в этих «а», «б», «в», боксер должен форсировать подготовку, подходить к данным стартам в оптимальной форме. Плюс ко всему не потерять благосклонности судей.



И вот что показал чемпионат СНГ в Тамбове. Из лиц, за кем право выбора боксеров в сборную, не было никого. Все решало формально занятое место. Здесь электроника — помощница судей — творила маленькие чудеса. Когда закончился решающий поединок Ф. Гатина и А. Чеботарева, на табло значился общий счет ударов 32:17 в пользу казанца. Но для определения окончательного результата учитываются удары, зафиксированные тремя орбитрами одновременно. Поэтому победителем назвали... А. Чеботарева (16:13).



Недавно прошли два международных матча СНГ — США. О первом, в Москве, где А. Чеботарев и А. Григорян выиграли у соперников, «Советский спорт» написал в радужных тонах, а о втором, в Иваново, где Ф. Гатин и А. Хаматов выиграли еще убедительнее, — ни строчки. A. Чеботарев и А. Григорян отправляются затем на Королевский кубок в Таиланд, а вот поездка казанцев во Францию отменяется. Чтобы не делать далеко идущих выводов, дождемся розыгрыша кубка СНГ в начале июня. Он, если не все, то многое прояснит: кто, наконец, будет выступать на Олимпиаде в объединенной команде в весовых категориях 57 и 60 кг.



Евгений Макаров, наш корр.»***

«Казанское время шейпинга и шаманов»



В УНИКСе в октябре 1991 года открылся первый женский шейпинг-клуб. Шейпинг — вид ритмической гимнастики, разработанный на рубеже 1980—1990-х советскими бодибилдерами и гимнастками как вид спортивного фитнеса для женщин. Такие клубы на тот момент пользовались огромной популярностью, настолько, что в УНИКСе решили предоставлять шейпинг-услуги «по почте», то есть «заочным образом».

В тот же день на арене Казанского цирка выступил некий «маэстро Чар», на которого сходил посмотреть казанский «парапсихолог» С. Павелко, раскритиковавший своего коллегу. В заметке он уверяет, что поверил в магов после экспедиций в Сибирь, где встретил старушку, пережившую удар молнии. Парапсихологу не понравилось, что «маэстро Чар» вместо исцеления учил казанцев, как правильно наносить порчу и сглазы. На представление внезапно заявилась жительница Казани, уверявшая, что она «казанская Божья Матерь», и назвала «маэстро Чара» самозванцем. Павелко считал, что такие сеансы приводят к «вырождению магического ремесла».**



Фото: pastvu.com

«Поклонники Кришны оккупируют Казань»

До начала 90-х кришнаитов можно было встретить разве что на московском Арбате, но в августе 1991 года они вышли на казанскую улицу Баумана. Горожане отреагировали на «явление людей в балахонах» со «смешанным чувством интереса и смущения», а кто-то крутил пальцем у виска. Впрочем, к тому моменту уличные выступления кришнаитов стали нередким явлением для татарстанской столицы — еще весной прошел фестиваль последователей этой религии в Молодежном центре.

«Когда московский Арбат только что «офонарел», разные братья оккупировали его тротуары и бывшую проезжую часть. Художники-«передвижники», ставшие обязательной деталью арбатского ландшафта, соседствовали с певцами и уличными поэтами, а на одном из заборов белели листки совершенно «крутой» поэтессы, чьи стихи с рефреном «партийцы-кровопийцы» в те времена вызывали рефлекс мании преследования. И все же самой колоритной приметой Арбата стали молодые люди, причудливо «прикинутые», с барабанами и колокольчиками, певшие непривычные русскому уху мантры. То были кришнаиты, носители нового сознания.



От Москвы до Казани, как известно, 800 км. Если идти пешком, то потребуется около 3-х месяцев. Кришнаиты дошли до казанского Арбата — улицы Баумана — за 2—3 года.



Разумеется, не избалованная разнообразием Казань и ее жители реагировали на явление людей в балахонах со смешанным чувством интереса и смущения. Некий гражданин даже спросил одного из ведущих «Курьера», кто разрешил фотографировать, хотя не смог объяснить, кто запрещал. Пришлось посоветовать почитать закон о печати. Кто-то откровенно крутил пальцем у виска, кто-то разглядывал «пришельцев» с видом явного уважения, и лишь кудлатая собачонка, видимо, по незнанию облаяла божественных гостей...



Впрочем, кришнаитские праздники становятся привычной чертой города, после того как минувшей весной в Молодежном центре состоялся кришнаитский фестиваль, выплеснувшийся затем этим на улицы города. И, видимо, время от времени подобные «фиесты» будут повторяться. Трудно предположить, какое количество поклонников привлечет к себе древнейшее восточное учение на стыке религии и философии. Но кришнаиты с оптимизмом глядят в будущее и уверены, что им удастся найти место под солнцем среди других традиционных конфессий. И сделать это без конфликта и митингах страстей».****

Фото: igor1.livejournal.com

Маленькая радость с названием «Пепси»

В начале 90-х в Казани появился первый магазин «Пепси», где можно было приобрести фирменные напитки. Торговая точка открылась на улице Тукая. Здесь предлагали и российские напитки, и изредка «Фанту», о которой мечтал тогда каждый второй ребенок (бренд принадлежал «Кока-Коле», конкуренту «Пепси-Ко»). Ожидалось, что до конца года откроется еще два магазина: «Пепси» пользовался бешенной популярностью — за день казанцы раскупали по 500—600 ящиков с этим напитком!

«Наверняка многие из сограждан не раз задавали себе вопрос: почему «у них» не так, как у нас? Точнее, почему у нас хуже, чем «у них»? Если у нас не так, как «у них», а «у них» лучше, чем у нас, значит, у нас вообще что-то не так?



Но ничего, слава Богу, дождались. И у нас появляется кое-что из того, что всегда в достатке было «у них». Например, «Пепси-Кола» — напиток миллионов, который в любое время и почти без проблем можно купить в единственном пока в городе фирменном магазине «Пепси», открывшемся полгода назад на улице Тукая.



В ассортименте не только заморское диво (хотя «Пепси» явно доминирует), но и соки и газированная вода отечественного производства. И, к сожалению, пока не часто гость прилавка «Фанта». В чем же причина того, что сегодня еще не все казанцы могут побаловать себя полюбившимся многим «фирменным» напитком? С этим вопросом я обратился к заместителю генерального директора производственного объединения «Красный Восток» Г. Давлееву.



«Дело в том, — пояснил Газиз Хасанович, — что поставку необходимых для технологических линий запчастей, электроники и т.д. производит компания «Пепси». И это обеспечивает ей приоритетные условия — договорные обязательства по выпуску «Пепси-Колы» выполняются в первую очередь. Этим же объясняется, что мы пока не в состоянии выпускать популярную «Фанту» (производится по рецептуре компании «Кока-Кола», — А.Х.) в объемах, полностью удовлетворяющих запросы казанцев. Ну а разговоры о якобы существующих трудностях с сырьем можно отнести к досужим вымыслам — партнеры выполняют свои обязательства безупречно.



Приятная новость для любителей импортной газировки: уже в ближайшем будущем откроются еще два фирменных магазина — в районе площади Вахитова и на улице Волгоградской.



Из беседы с заведующим магазином «Пепси» Н. Валеевым:



— Наиль Рауфович, ваш магазин пока единственный в городе, этим объясняется его популярность. Но ведь, наверное, она же порождает и немало проблем?



— Проблемы... Нет, с особыми проблемами не сталкиваемся. Спасибо заводу, не нарушает ритмичность поставок — без дела не сидим. За день одной «Пепси-Колы» продаем около 500—600 ящиков. Зарплата — соответственно. Погрузо-разгрузочные работы почти полностью механизированы. Кроме того, используя принцип взаимозаменяемости, мы добиваемся, чтобы не возникало очередей.



Пожалуй, единственная серьезная трудность для нас — «напряженка» с посудой. Мы вынуждены отпускать напитки только в обмен на «фирменные» бутылки. Но, разумеется, идем навстречу тем, кто хочет украсить нашим «шипучим товаром» свадебный или именинный стол, а также детям, пожилым людям — таким покупателям мы предоставляем возможность приобрести «Пепси» или «Фанту» без «натурального обмена»...



Замечу от себя: те, кто не попадает под категорию «льготников», в случае необходимости поступают с присущей советским гражданам находчивостью: попусту «выкупают» посуду нужного калибра в расположенном поблизости пункте приема стеклотары. В связи с этим возникает вопрос: задумывались ли отцы печально известной антиалкогольной кампании, что их уродливое дитя способно подставить ножку не только отечественному виноделию? Ко всем прочим добавился еще и «стеклянный», точнее «бутылочный» бум, от которого в значительной мере страдает и пиво-безалкогольная промышленность...



А. Хусаинов».*****

Фото: wikiwand.com

«Пока богатые плачут, бедные воруют»



Характерная ситуация для 1990-х: почти вся страна на час «вымирает», улицы пустеют — россияне смотрят первые «мыльные оперы», пробившиеся через кордоны. За «Рабыней Изаурой» следуют «Богатые тоже плачут». Этим пользуются преступники, прекрасно наслышанные об этом: в результате, например, грабят киоски, пока их владельцы «страдают вместе с героями мексиканского сериала», который неизменно «оголяет улицы на 40—50 минут».

«В минувший понедельник среди бела дня злоумышленники выбили форточку киоска на улице Адоратского и похитили с витрины несколько книг. А киоскерша в это время страдала вместе с героями мексиканского телесериала, который неизменно «оголяет» улицы на 40—50 минут».******

«Камни, которые мы разбросали»

В 1990-х случилось два важных события: на российский рынок впервые легально хлынула западная кинопродукция и одновременно по всей стране закрывались сотни кинотеатров. Примета времени: соседство «перестроечных фильмов» про «апофеоз распада» и «Россию, которую мы потеряли» и американских третьесортных лент ужасов типа «Аллигатор» про ящеров из городской канализации.

«Главная лента киноафиши октября, вне всякого сомнения, — «Россия, которую мы потеряли» Станислава Говорухина, картина, выстроенная на теперь уже всем известных фактах и вместе с тем волнующая своей эмоциональностью, необычным взглядом на историю, ролью в ней тех или иных личностей, неожиданностью сравнения того, что было, с тем, что есть. Конечно, можно не соглашаться с непоколебимой категоричностью Говорухина в его отношении к прошлому и настоящему — не все было так уж бело в России 1913 года, не все так мрачно и безнадежно теперь в России в начале 90-х. Но, как ни крути, сравнение этих двух Россий все равно оказывается в пользу той, которую мы потеряли. А потеряли мы многое, куда ни глянь, но самая страшная потеря — утрата чувства собственного достоинства каждым и всеми вместе. Да оно и не могло сохраниться в эпоху тотального подавления личности, наступившую после Октября 1917-го. Недавнее провозглашение свободы и крушение коммунизма утрат не восполняет, потому что и тут мы рванули в крайность, ускоряя процесс гибели державы, деградации ее граждан. От кадра к кадру Говорухин демонстрирует нам превращение мощного государства в нищенское, талантливого, трудолюбивого, незлобивого народа в быдло. Апофеоз распада, похоже, приходится на сегодняшний день, и Говорухин не слишком щадит зрителя, показывая, до какой степени обезьяноподобия доходит нынче россиянин — и внешне, и внутренне.



Ну а если не в прямую и не так резко, то все равно распад коснулся практически всех граждан нынешней России. Этот вывод после фильма напрашивается сам собой. Как жить и что делать? У Говорухина в отличие от Шекспира ответов на эти вопросы нет. Он поделился со зрителями своими мыслями, наблюдениями, чувствами опасениями и находками, попытался перекинуть мостик из прошлого в настоящее, соединить как-то «распавшуюся связь времен», чтобы, выражаясь словами Шекспира, «повернуть глаза зрачками в душу» и помочь разглядеть в ней отсвет былого, воскрешение памяти о котором, может быть, поможет выстоять, возродиться, стать нормальными гражданами нормальной страны и вообще быть людьми, а не винтиками.



Зато «Гений» — фильм сегодняшний по всем статьям. И сюжет новейший, и разворот темы, и концовка, немыслимая в прежние времена.



Живет себе в городе на Неве некий Сергей Ненашев, заведует овощным магазином, хотя в душе романтик, а по призванию изобретатель, причем гениальный. Отечеству его способности оказались ненужными, и он, чтобы добру уж совсем не пропадать, реализует их в личных целях. С помощью придуманной и сконструированной им видеокамеры он фиксирует пикантные подробности «досуга» некоторых больших начальников, а потом продает им эти кассеты за кругленькую сумму. Или всучивает толстосумам «кавказской национальности» якобы спутниковые антенны, которые в момент продажи берут и Европу, и Сингапур, и Таиланд с Гаити, а с уходом продавца — лишь Останкино да местную телепрограмму. Никакая милиция поймать Сережу не может, потому что он — гений, а гений гениален во всем, даже в способах навешивания лапши на милицейские уши. Вот такой он — герой этого фильма. Играет Сергея Александр Абдулов. Этот хоть кого обаяет, а уж нас, зрителей, так с потрохами, тем более что герой его экспортирует-то у экспроприаторов, гадов всяких, и жалости к ним нет никакой. Что касается закона, так кто же его не нарушает. А уж для гения закон вообще не писан. Однако схлестнулся однажды Сережа с мафией, и вот те устроили ему и «огонь», и «воду». Только герой фильма, все претерпев, из всех передряг выбрался (не без потерь, конечно) и всех дураков в дураках оставил...



Картина смотрится с большим интересом и поучительна весьма. Здесь и любовь романтическая есть, и «клубничка», и актеры классные играют — уже упомянутый Александр Абдулов, Иннокентий Смоктуновский пахана мафии изображает, Лариса Белогурова красуется, Сергей Проханов, Валентина Талызина, Анатолий Кузнецов, Альгис Матуленис, Виктор Ильичев.



Вот так и живем — мир узнаем по кино да по телевизору. А там чего только не покажут, волосы порой дыбом встают. Куда там нашим ценам до каких-нибудь чудищ, обитающих в метро больших городов. Цены хоть и кусаются, да пока что не насмерть, а вот гигантский звероящер из американского фильма «Аллигатор» людей пожрал видимо-невидимо. А завелась эта тварь не где-нибудь в дебрях Африки, а в обыкновенной канализации обыкновенного города. Попала туда крохой, а потом от всякой «химии» тамошней вымахала размером со слона, может быть, и больше, ну и дала «прикурить» местным жителям. Доблестный полицейский с ней справится, но до того отвратительный аллигатор-мутант, на радость любителям «ужастиков», всласть порезвится и пасть свою мерзкую не раз распахнет во всю ширину экрана. Ну и в конце фильма зритель спокойно не вздохнет: оказывается, эта канализация просто-таки питомник для подобных гадов, так что вполне возможен «Аллигатор-2»



Т. Иванова».*******

Кадр из фильма «Гений». Источник: film.ru

«Готовь ужин с утра»

Удивительная заметка, посвященная жалобам городских коммунальных служб на казанцев, которые «неправильно» готовят новогодние застолья. Причина, конечно, в изношенности и неэффективности самого хозяйства, о реконструкции которого на тот момент не могло быть и речи. Представители казанской администрации признавались, что в предстоящую новогоднюю ночь «будут молить Бога и Аллаха», чтобы у «наших дорогих женщин поскорее закончились кухонные страдания». Так как начиная с 17 часов 31 декабря — самое беспокойное время для аварийных служб «Водоканала», тепловых сетей, ЖКХ, так как «тысячи энергопотребителей «наваливаются» на разборку воды, газа, электроэнергии. Бойлерные станции буквально «моментально опустошаются». Мэрия просит казанцев начинать готовить ужин заранее, с утра.

«В новогодний вечер любую хозяйку волнует одна и та же проблема: успеть бы приготовить праздничный ужин. Вы не поверите, но именно эта же тема не дает покоя многим городским службам.



Какая связь между этими, казалось бы, полярными «инстанциями»? С этим вопросом корреспондент «ВК» обратился к главному специалисту по теплоэнергетике администрации Казани Т.В. Муштаковой.



— Самая прямая, — сказала Тамара Васильевна. — Десятки служб в новогодний вечер и ночь будут молить Бога и Аллаха, чтобы у наших дорогих женщин поскорее закончились кухонные «страдания».



— А им-то что от этого?



— Начиная с 17 часов 31 декабря — самое беспокойное время для всех аварийных служб «Водоканала», тепловых сетей, жилищно-коммунального хозяйства. Почему? Прежде всего потому что тысячи энергопотребителей «наваливаются» на разборку воды, газа, электроэнергии. Моментально опустошаются бойлерные станции, а для того чтобы заполнить их резервуары водой и прогреть, требуется время. Тут и начинаются звонки и все прочее...



— А разве нельзя предупредить экстремальную ситуацию?



— Проще не допускать ее. Для этого мы и обращаемся к нашим уважаемым хозяйкам. Пожалуйста, постарайтесь по мере возможности начать подготовку новогоднего ужина (или хотя бы его части) пораньше. А вы, товарищи мужчины, помогите милым дамам (хотя бы в этот последний вечер). Тогда, я уверена, в новогодний вечер и вам всем будет хорошо, и нашей аварийной «команде» удастся посмотреть новогоднюю программу. С наступающим всех!



Беседовал В. Андреев». ********

Фото: inde.io

*«Вечерняя Казань» от 17 октября 1991 года



**«Вечерняя Казань» от 11 октября 1991 года



***«Вечерняя Казань» от неизвестной даты (предположительно апрельско-майский номер 1992 года)

****«Вечерняя Казань» от 9 августа 1991 года

*****«Вечерняя Казань» от 3 сентября 1991 года

******«Вечерняя Казань» от 13 мая 1992 года

*******«Советская Татария» от 1 октября 1992 года

********«Вечерняя Казань» от 28 декабря 1992 года

Подготовили Сергей Афанасьев, Ангелина Панченко