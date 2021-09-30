Культурный дневник: столичные звезды театра, японские дни и новый проект камаловцев

Самые яркие события октября от казанских театров, концертных площадок и общественных пространств

Фото: teatrkachalov.ru (сцена из спектакля «Анна Каренина»)

Осень — пора деловой активности, но богата и на культурные мероприятия. Концерты, фестивали, выставки, спектакли и другие зрелища и шоу следуют один за другим. «Реальное время» предлагает традиционный обзор наиболее интересных культурных событий в октябре.

Четыре театра на одной сцене

Главный культурным событием октября можно без сомнения назвать II Качаловский фестиваль. Четыре театра из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани представят свои работы на сцене русского драматического театра им. Качалова со 2 по 22 октября. Первыми слово возьмут артисты «Мастерской Петра Фоменко». 2 и 3 октября они представят сценическую композицию по одноименной повести Льва Толстого «Семейное счастие». Интересно отметить, что это постановка самого основателя театра — Петра Фоменко. В спектакле заняты Ксения Кутепова, Кирилл Пирогов, Галина Тюнина и многие другие. 12 и 13 октября на сцене Качаловского театра — ученик Фоменко Сергей Женовач и московский театр «Студия театрального искусства». Артисты привезли свою самую свежую работу — спектакль — нелогическое течение мыслей «Старуха» по Даниилу Хармсу.

Сцена из спектакля «Старуха». Фото: teatrkachalov.ru

Еще одно произведение Льва Толстого — «Анну Каренину» — привезет театр-фестиваль «Балтийский дом» из Санкт-Петербурга 19—20 октября. Его поставил по пьесе Елены Греминой режиссер и артист Александр Галибин, который также выйдет на сцену. Завершат фестиваль 22 октября хозяева сцены. Качаловцы представят премьеру прошлого сезона — спектакль «Васса Железнова» по пьесе Максима Горького в постановке Александра Славутского. Кроме того, запланирована и бесплатная офф-программа с мастер-классами, лекциями и творческими встречами.

Новое прочтение «Братьев Карамазовых»

2 октября Театр балета Бориса Эйфмана представит на сцене Татарского театра оперы и балета им. М. Джалиля спектакль «По ту сторону греха». Он создан по мотивам романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы» с использованием музыки Модеста Мусоргского, Сергея Рахманинова и Рихарда Вагнера. Художником выступил Вячеслав Окунев, его оформление недавней премьеры «Паяцев» нашего театра, как и многих других спектаклей на казанской сцене, казанцы совсем недавно смогли видеть. Эйфман значительно переработал свой же спектакль «Карамазовы» 1995 года и представил зрителю новое прочтение классического произведения.

Сцена из спектакля «По ту сторону греха». Фото: eifmanballet.ru

В октябре также ряд собственных спектаклей театра будут посвящены юбилеям выдающихся деятелей татарского искусства. Так, 24 октября балет «Золотая Орда» пройдет в честь юбилея композитора Резеды Ахияровой. 27 октября показ оперы «Любовь поэта» будет посвящен юбилею Рената Хариса.

Театральные концерты

1 октября легендарным спектаклем «Голубая шаль» Татарский государственный Академический театр им. Г. Камала открывает 116-й сезон.

Сцена из спектакля «Голубая шаль». Фото: kamalteatr.ru

Если первая премьера запланирована на ноябрь, то в октябре камаловцы тоже «угостят» своего зрителя новинкой: оркестр театра под управлением Данияра Соколова подготовил цикл концертов «Музыка & Театр». Репертуар новой программы будет состоять из произведений татарских композиторов. Откроется цикл 27 октября и будет посвящен Рустему Яхину. В программе романсы и песни в исполнении актеров театра, концерт для фортепиано с оркестром, солист — Зульфат Фахразиев.

Двойной юбилей: артист и ювелир

8 октября в Казанском ТЮЗе состоится премьера спектакля «Юбилей ювелира» в постановке главного режиссера театра Радиона Букаева. «Выбор пьесы продиктован моими внутренними переживаниями на тему веры в жизненные принципы, где есть место для таких вещей, как любовь на всю жизнь, служение тому делу, в котором ты наиболее продуктивен», — рассказывает о своей работе автор.

Фото: Ринат Назметдинов

Спектакль «Юбилей ювелира» поставлен по одноименной пьесе Николы МакОлифф в переводе Ольги Варшавер и Татьяны Тульчинской. За костюмы и сценографию отвечали Александр Гриньков и Рафис Файзрахманов, а музыкальное оформление взял на себя штатный композитор театра Юрий Чаплин. Постановка приурочена к юбилею народного артиста Татарстана Вячеслава Казанцева. Артист исполнит и главную роль Мориса Ходжера. В спектакле также заняты Надежда Кочнева, Гульнара Мухтарова, Любовь Лукина.

Чем озабочен герой Гаяза Исхаки?

22—23 октября в Татарском ТЮЗе имени Кариева пройдет премьера спектакля «Суннатчи бабай». В новой постановке Рената Аюпова, кроме одноименного рассказа, отражаются еще четыре произведения Гаяза Исхаки: «Он был еще не женат...», «Остазбике», «Девушка из шапочной мастерской», «Исчезновение через двести лет». Эти произведения, в основе которых лежит любовь к своему народу, забота о будущем, переплетаются в единое целое и составляют общую картину жизни.

Гаяз Исхаки в своих сочинениях пишет о простых людях. Таким является и Суннатчи бабай, простой деревенский дедушка, который очень любит свое дело и готов отдать душу за свой народ. Он как маяк: его любви хватает всем заблудшим душам, которые оказываются на пороге его дома. Суннатчи бабай выступает за нравственность и религию своего народа, через свою любовь воспитывает уважение к традициям у молодого поколения.

Сцена из спектакля «Суннатчи бабай». Фото: karievteatr.ru

Два спектакля о любви

«Лебединое озеро» Петра Чайковского привезет в Татарскую государственную филармонию московская труппа «Классический русский балет». Интересно, что основу балетной труппы, созданной в 2004 году, на сегодняшний день составляют выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета имени А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург) и других известных балетных школ России. В формировании коллектива принял участие его художественный руководитель, солист театра Хасан Усманов.

31 октября состоится оперетта «Собака на сене» от музыкального театра «Петербургская оперетта» Сергея Шалыгина. Спектакль в двух действиях по пьесе испанского драматурга Лопе де Вега на музыку Геннадия Гладкова неизменно отсылает с любимому многими одноименному фильму Яна Фрида. Постановка — Светланы Самородовой, хореография — Николая Реутова.

Сцена из спектакля «Собака на сене». Фото: tatfil.ru

Личный дневник Чайковского

Сразу два новых концертных цикла предлагает в этом сезоне Большой концертный зал им. С. Сайдашева. 17 октября премьера — первый концерт из серии «Времена года» — 12 пьес Петра Чайковского. Эту тему затрагивали многие композиторы: Вивальди, Гайдн, Пьяццолла, Глазунов, Гаврилин и другие.

«Времена года» Петра Чайковского — это не просто цикл из двенадцати ярких характеристичных пьес, это настоящий личный дневник композитора, куда он старательно записал все памятные и дорогие для него эпизоды, удивительные картины природы. Здесь тесно сплелись городские картины жизни, деревенский быт, бескрайние просторы и чувства. Что и отличает фортепианный цикл от других подобных произведений. «12 характерных пьес» Чайковского исполнит один из наиболее самобытных современных российских пианистов, народный артист Татарстана Евгений Михайлов. Добавит волшебства и визуально оживит смену времен года мастер песочной анимации Ляля Явкина.

Фото: tgf.kto72.ru

Документальное кино со спецпрограммой

С 12 по 20 октября в Казани пройдет IX фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. Это региональная версия московского Beat Film Festival, которая в этом году расширяет в Казани число площадок. Так, показы и встречи пройдут не только в кинотеатре «Каро» в Кольце, но и в Национальной библиотеке, а также в арт-пространстве Werk. Лучшие семь фильмов последнего Beat Film Festival, в числе которых, например, история культовых кроссовок Air Jordan, созданных для баскетболиста Майкла Джордана («Майкл и его «джорданы»), дополнят победители Национального конкурса. Будут также представлены премьеры трех короткометражек о российских предпринимателях. Одна из них — фильм Полины Чернышовой «Жизнь как чудо» — рассказывает, как Мурад Калаев сумел подружить дагестанскую и русскую культуры с помощью своих кафе в Москве и Махачкале, преодолевая стереотипы и настороженность с обеих сторон. Организаторы фестиваля обещают еще и спецпрограмму с вечеринками, которую объявят позже.

Японский городовой

Дни культуры Японии пройдут в кинотеатре «Мир» с 1 по 5 октября. Каждый день будет представлено по одной ленте. Так, первым экран кинотеатра займет картина «Жена Гэгэгэ» Такудзи Судзуки, которая расскажет о жизни молодого художника Нуноэ Мура, потерявшего руку на войне. 2 октября будет показана кинолента «Тебе от меня» Наото Кумадзава, повествующая о доброй девушке, похожей при этом на героиню «Звонка». Далее — «Никто меня не защитит» Реити Камидзука о девочке и японском городовом, вернее, полицейском, конечно, а также фильм «Мамесиба» Тору Камэй о 32-летнем бездельнике, познающим мир только после смерти родителей. Дни культуры Японии завершат «Термы Рима» Хидэки Такэути о древнеримском инженере-проектировщике Люциусе.

Фото: kzn.ru

Вход на все показы свободный, но нужно зарегистрироваться на сайте кинотеатра. Кроме того, пройдет серия мастер-классов. 1 октября в «Мире» состоится мастер-класс Икебана Согэцу, а 2 октября мастерство чайной церемонии можно познать в молодежном центре «Сэлэт». Это уже платная часть дней.