«Автодория» пожаловалась на заказчика тендера по аренде дорожных камер в Башкирии

Определение победителей закупки на 424 млн рублей приостановили, предыдущий же контракт на 2 млрд достался «Ростелекому»

В Башкортостане растет количество дорожных камер. В этом году Транспортная дирекция республики объявила сразу несколько тендеров по аренде новых комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Один из крупных контрактов на 2 млрд рублей под конец лета достался «Ростелекому». Еще по двум аукционам на 424 млн и 711 млн рублей победители пока не определены. Сначала на одну из закупок пожаловались москвичи, а затем и казанская компания «Автодория». Проблема в том, что «арендатор» камер хотел бы получить их в собственность по окончании срока аренды, а в Татарстане не согласны. Подробнее — в материале «Реального времени».

Скандальные тендеры

В Башкортостане поставили на паузу очередные торги по аренде комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Согласно сайту госзакупок, определение победителей тендера на 424 млн рублей приостановили в связи с жалобами от казанской «Автодории» и московского НПО «Интеллектуальные технические системы».

Заказчиком закупки выступает Транспортная дирекция Башкортостана. Согласно техническому заданию, исполнитель тендера должен установить 112 камер в Абзелиловском, Белорецком, Учалинском, Зианчуринском, Гафурийском, Мелеузовском, Аскинском, Ишимбайском, Кигинском, Белокатайском, Стерлитамакском, Дуванском, Салаватском, Архангельском и Иглинском районах республики, а также в городах Стерлитамаке и Уфе. Срок аренды дорожных камер — пять лет.

Это уже не первая приостановка определения победителей по тендерам Транспортной дирекции РБ по аренде дорожных камер. Ранее семь жалоб было зафиксировано по тендеру на 2 миллиарда рублей, по условиям которого на дорогах Башкортостана победитель должен установить и предоставить в аренду 500 комплексов фотовидеофиксации нарушений. В итоге контракт был подписан с компанией «Ростелеком». Причем ранее эту закупку дважды отменяли.



В пресс-службе Министерства транспорта Башкортостана рассказали, что аренда с последующим переходом в собственность экономически более выгодна. Фото: Гостранс РБ

Продолжается прием заявок по тендеру на 711 миллионов рублей. За эту сумму победитель должен установить и передать в аренду 188 камер. Подать заявки все участники должны успеть до 21 сентября.

Новости о многомиллионных закупках традиционно вызывают бурную реакцию в социальных сетях. Но пользователи из Башкортостана удивлены способом приобретения дорожных комплексов. «Почему нельзя сразу купить?» — задается вопросом уфимец Дмитрий Назаров.

Арендуемые камеры «будут переданы республике на безвозмездной основе»?

В пресс-службе Министерства транспорта Башкортостана «Реальному времени» рассказали, что аренда с последующим переходом в собственность экономически более выгодна:

— На текущий момент ГКУ «Транспортная дирекция РБ» реализует проекты по оснащению комплексами фотовидефиксации (далее — комплексы ФВФ) по сервисной модели (аренде). Согласно контрактам, исполнитель устанавливает комплексы ФВФ на автомобильных дорогах общего пользования Республики Башкортостан, а также обеспечивает их работоспособность, техническое обслуживание на протяжении 5 лет. Оплата осуществляется ежемесячно за комплексы ФВФ, которые находятся в рабочем состоянии, если комплекс не работает, арендная плата минусуется. По истечению контракта данные комплексы ФВФ будут переданы республике на безвозмездной основе. Расходы бюджета на этапе поставки и установки комплексов ФВФ отсутствуют.

По тендеру почти в полмиллиарда рублей москвичи в конечном итоге свою жалобу решили отозвать, а вот нарекания казанцев сейчас изучает комиссия. На запрос «Реального времени» в «Автодории» ответили, что пока воздержатся от комментариев по данному спору и дадут все разъяснения после вынесения решения Башкортостанского УФАС России, которое ожидается на этой неделе.



Всего за 60 дней с момента заключения контракта исполнителю придется смонтировать все комплексы, установить опоры, подключить каналы связи. Фото bashinform.ru

Между тем в тексте жалобы казанцы указали на несколько недопустимых, на их взгляд, условий тендера. Во-первых, это то самое желание заказчика — Транспортной дирекции Башкирии получить все арендуемые камеры по окончании срока аренды в собственность. Поскольку предприятие муниципальное, согласно постановлению правительства РФ, ему, как госучреждению, запрещено закупать иностранное оборудование.

Второй момент — несогласие с условием, согласно которому стороны должны попытаться решить все конфликты в досудебном порядке, пока материалы не будут переданы в Арбитражный суд Башкирии. В жалобе казанская компания указала, что дирекция не вправе решать, в суд какого региона нужно обращаться в случае разногласий.

Третье возражение «Автодории» связано с невыполнимыми сроками работ. Всего за 60 дней с момента заключения контракта исполнителю придется смонтировать все комплексы, установить опоры, подключить каналы связи, организовать подачу электроэнергии и попутно получить все необходимые разрешения.



Камеры — за и против

Эксперт в сфере антикризисного управления на транспорте Олег Арефьев в беседе с корреспондентом «Реального времени» отмечает, что у такого способа закупок есть свои преимущества:

— В принципе, аренда — это способ строительства системы видеонаблюдения на дорогах в рассрочку. Если камеры просто купить, то необходимо сразу или в течение определенного срока выплатить деньги за камеры и организовать все остальное, в том числе организовать их подключение, предварительно согласовав все это. Все это стоит денег. Поэтому многие регионы идут по пути аренды, в принципе, криминального в самом факте аренды нет ничего. Отчасти процесс схож с концессией, когда компания так же за свой счет устанавливает камеры ФВФ и так же получает в течение определенного времени деньги за их работу, обслуживание и передачу данных в ГИБДД.

Эксперт также отмечает и минусы аренды. Одна камера вместе с обслуживанием может стоить как небольшая двухкомнатная квартира в Уфе.

— С другой стороны, механизм аренды допускает больше возможностей злоупотреблений, в том числе с ценой, потому что стоимость определяется исходя из множества факторов и действий, как я писал выше: согласований, оформления, установки, расчетов. Часто стоимость вырастает кратно. Посмотрел одним глазом башкирский тендер, там цена комплекса со всеми танцами на гвоздях выходит около 3,7 миллиона за один комплекс, в то время как чисто один комплекс без установки и подключения стоит раза в три меньше. И проконтролировать это сложно, — отметил Арефьев.

Споры об эффективности камер на дорогах продолжаются с момента их появления. Некоторые автомобилисты воспринимают комплексы фотовидеофиксации не как средство профилактики нарушений, а как способ пополнения бюджета за счет штрафов. «Мало, надо в каждый автомобиль. Сел за руль и уже должен», — иронизирует уфимец Марат Мамбеткулов.

Вместе с этим автомобилисты обращают внимание на некачественные дороги, отсутствие разметки на трассах и улицах.

— У нас в России умеют знаки вешать, камерами пичкать, а дороги нормальные делать некому, пустили бы эти деньги на строительство дорог! Наблюдаю сводки по ДТП, и каждый день смертельных случаев меньше не становится. Это просто пополняем казну и только, — выражает мнение Дамир Хаматдинов.

Другие же водители уверены, что против камер выступают только сами нарушители, а в том, чтобы соблюдать скоростной режим, нет ничего плохого. «Каждая камера — спасение чьей-то жизни», — считает Ринат Евсеев.

Профессионалы считают, что увеличение количества камер действительно может положительно повлиять на соблюдение скоростного режима. Об этом «Реальному времени» рассказал региональный представитель Федерации автовладельцев России в Татарстане Рамиль Хайруллин:

— С превышениями скорости у нас в Татарстане более-менее разобрались. Порядок с соблюдением скоростного режима наведен, можно сказать. Только единичные случаи бывают.

Однако Рамиль Хайруллин замечает: чтобы дорожно-транспортных происшествий стало меньше, необходимо расширять функционал камер по примеру Москвы:

— Выезд на встречную полосу не фиксируется, а это очень серьезно. Смертельные ДТП происходят. Выезд на встречку, выезд на красный. Наши камеры не умеют это фиксировать. В качестве примера можно взять Москву. Там фиксируются практически все виды грубых нарушений. Левые повороты, развороты через сплошную, обгоны через сплошную — такие, представляющие опасность нарушения, — заключил собеседник издания.