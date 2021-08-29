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«Высокий» спорт: как прошел забег на шпильках — 2021

07:00, 29.08.2021
«Высокий» спорт: как прошел забег на шпильках — 2021

28 августа на Кремлевской набережной прошел забег на шпильках. Главное условие участия в эффектном соревновании — высота каблука 10–12 сантиметров.

Видео: Камиль Исмаилов
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