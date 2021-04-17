Космос и динозавры: как в музее естественной истории мечтают о AR/VR

Как школьники Татарстана осваивают VR, оживут ли здесь динозавры и что узнают малыши о космосе

Фото: Максим Платонов

16 и 17 апреля в Государственном историко-архитектурном художественном музее-заповеднике «Казанский Кремль» проходит 2-й открытый хакатон по разработке AR/VR приложений для музеев. В мастерской за компьютерами сидят не опытные программисты, а ученики школ, колледжей и институтов. Они создают проекты приложений, которые потом, доработав, можно будет использовать для широкого взаимодействия музея и его посетителей. О том, как юные разработчики с нуля пробуют себя в большом мире VR-разработки — в материале «Реального времени».

Вокруг VR за 2 дня

Участники хакатона в режиме двухдневного спринта создают приложения с использованием технологий дополненной и виртуальной реальности. Одна из целей хакатона — помочь школьникам и студентам развить инженерные способности: конструирование и 3D-моделирование, а еще работу с AR/VR технологиями.

Мероприятие, разумеется, приурочено к 60-летнему юбилею полетов в открытый космос. Уважительно назвали и тему проектов участников — «Космический квест». Проект должен быть связан с экспозицией Музея естественной истории Казанского кремля.

У большинства участников опыта серьезного программирования нет. Но с помощью кураторов и помощников они осваивают азы. Полноценного приложения от них не ждут: даже опытной команде программистов разработать приложение за два дня — крайне сложно. Участники выступают скорее как генераторы идей и предлагают свое видение приложения по заданной теме. Эксперты, в свою очередь, определят, можно ли эту идею внедрить в музей казанского Кремля. В этом и скрывается еще одна цель хакатона — воплотить хорошую идею в реальность.

В каждой команде четыре участника — три ученика и куратор

В каждой команде четыре участника — три ученика и куратор. Если у участников возникают вопросы, эксперты компании EligoVision могут подсказать что-то по технической части, а специалисты музея Кремля отвечают на вопросы, связанные с историей, экспозицией.

В хакатоне принимают участие шесть команд школьников и студентов — их представили Казанский государственный институт культуры, ГАПУ «Казанский энергетический колледж», МБОУ «Лицей №83 — Центр образования» Приволжского района Казани, МБУДО «Центр дополнительного образования одаренных детей — Малая академия наук школьников» Заинского района, МБОУ «Лицей имени В.В. Карпова» Зеленодольского района и МБОУ «Высокогорская средняя общеобразовательная школа №3».



Зачем музею «цифра»?

«Тема цифровизации в целом актуальна во всех сферах, в том числе и в культуре. Культура повернута лицом к цифровизации — очень важно найти новые формы работы с посетителями <…> чтобы расширить их видение, предложить им новую форму взаимодействия с экспозицией», — считает начальник отдела «Музей естественной истории Татарстана» Государственного историко- архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» Гузель Мингазова.



По словам Гузель Мингазовой, цифровизация положительно влияет на популяризацию музея

По ее словам, цифровизация положительно влияет на популяризацию музея. Многие посетители говорили, что за счет интерактивных элементов музей — очень интересный и во многом обходит «конкурентов». Например, большим успехом здесь пользуется бесплатное приложение «Палео AR-тур». Можно сфотографироваться с мамонтенком, снежным барсом или саблезубым тигром — стоит только дождаться нужного 3D-кадра в экспозиции.

Между тем, в Музее естественной истории Татарстана есть полный скелет пещерного медведя — возможно, «оживить» его с помощью технологий дополненной реальности стало бы одной из мощных фишек. Или, к примеру, зал, описывающий древнее море на месте современного Татарстана, тоже мог бы при наличии определенных технологий «наводить ужас» на посетителей. Так может быть, музейный хакатон перестанет быть «игрушечным мероприятием» и перейдет в режим серьезных разработок?



Необъятная тема космоса

В технических моментах молодым участникам помогают эксперты российской компании EligoVision, занимающейся разработками в области интерактивной 3D-визуализации.

«Мы помогаем по цифровой части, по части реализации проекта. Мы знакомим ребят с программным обеспечением. У них это достаточно успешно получается: появляются первое меню, кнопки, идеи, как расположить контент и метки в музее — потому что музей в дальнейшем хотел бы использовать самые успешные проекты в своей деятельности», — рассказала руководитель проектов компании EligoVision Екатерина Новикова.

По ее словам, участников в интерпретации тем старались не стеснять — проекты могут быть связаны как напрямую с исследованием космического пространства, так и, например, иллюстрировать теорию гибели динозавров от падения метеорита.

В технических моментах молодым участникам помогают эксперты российской компании EligoVision, занимающейся разработками в области интерактивной 3D-визуализации

Процент завершенности проекта зависит от степени подготовки команды — бывает и 80% сделано, и 25%. Но идея может быть сложнее, например, с подключением сторонних сервисов. Поэтому все зависит от самого проекта.



Приехали не за победой

Корреспондент «Реального времени» пообщался с кураторами и постарался узнать подробнее об их проектах и подготовке.

У команды КазГИК нет опыта в программировании и для них это первый хакатон. Но у куратора — старшего преподавателя кафедры изобразительного искусства и дизайна факультета инноваций и традиций народной художественной культуры Павла Харитонова — уже есть опыт участия в таком мероприятии.



По его словам, команда старается ориентироваться на экспозицию музея: учащиеся планируют разработать компонент, который может остаться у пользователя в качестве сувенирной продукции.

Участников в интерпретации тем старались не стеснять — проекты могут быть связаны как напрямую с исследованием космического пространства, так и, например, иллюстрировать теорию гибели динозавров от падения метеорита

Впервые в хакатоне участвует и команда МБОУ «Высокогорская СОШ №3». Куратор команды, заместитель директора по информатизации СОШ №3 Тагир Хамитов рассказал, что они готовят цифровой гид по планетам Солнечной системы, ориентированный главным образом на детей начальной школы — маленький посетитель сможет получить информацию о каждой планете, изложенную понятным ему языком: «Мы хотим объяснить понятным языком детям, что такое космос. Будем объяснять основные принципы».

Куратор объяснил причину приезда на хакатон: «Я услышал слова VR/AR — для кого-то это настоящее, а для нашей системы образования — далекое будущее. Хотелось бы, чтобы хотя бы вот эти ребята познакомились».

Оба куратора отметили, что приехали в первую очередь не за победой и призами, а за опытом и знаниями.

1 / 33 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Маргарита Головатенко, фото: Максим Платонов