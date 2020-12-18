«Рубин» и «Ахмат» не изменяют традиции: ничейная классика в грозненскую вьюгу
Дальше без Тарасова, но все еще с Игнатьевым. Четыре главных итога последнего матча в году
Последний матч казанцев в первой части чемпионата РПЛ проходил под снежной вьюгой — даже южный Грозный замело аккурат перед игрой местного «Ахмата» и «Рубина». По давно устоявшейся традиции соперники скатали скучный «низовой» матч, выдав очередную ничью двух таких похожих команд. О том, почему российский чемпионат уходит на перерыв так поздно, как Иван Игнатьев вновь сыграл вхолостую, а молодой Климов оказался интереснее его, и что сказал Слуцкий на прощание Дмитрию Тарасову — об этом в материале «Реального времени».
Матчи «Рубина» и «Ахмата» — подарок для «ставочников»
Уже давненько среди болельщиков сложилось мнение, что игры «Рубина» и грозненского «Ахмата» (и «Терека» ранее) — это редко о футболе и больше о мучениях футболистов и зрителей.
Еще до стартового свистка болельщики, как правило, ставят на «низовую» ничью — чаще всего нулевую, либо с минимальным количеством забитых мячей. Вот и последние две встречи закончились ничейными результатами. Плюс ко всему, грозненцы ни разу не обыгрывали «Рубин» под своим новым названием — аж с сентября 2017 года.
За первые 15 минут гости чужую половину поля даже не потоптали — окопались на своей, только отпинываясь от настойчивых атак и давления «Ахмата». Лишь на 16 минуте Зуев, игравший в этом матче на левом фланге атаки, попытался прорваться к воротам соперника, а потом и создал первый голевой момент на 21-й. С этого момента «Рубину» удалось разжать пружину давления.
С 20 по 75 минуту игра представляла собой вязкую борьбу за мяч, перекатывание его в середине поля и длинные забросы — классика игр «Рубина» и «Ахмата». В общем, если зритель этого действа увлекается ставками, то он точно поднял свои, поставив «низовые» «тотал меньше 1,5». Иначе во встречах вчерашних соперников бывает по большим праздникам.
Слуцкий призывал играть в декабре на югах, а в Грозном пришлось играть в метель
Как и на «Мордовия Арене» четырьмя днями ранее, в этом матче не была задействована VAR для определения положения «вне игры». Причина та же — погодные условия. Здесь сразу же вспоминаются слова Леонида Слуцкого перед тем же поединком в Саранске о том, что в такую погоду лучше играть в Грозном и Сочи.
— Я повторюсь, что давно матчи российской Премьер-лиги не игрались в таких сложных условиях. Не только климатических, но и с таким качеством поля. Почему нельзя играть одновременно в Ростове, Сочи и Грозном в это время — мне непонятно, — сетовал Слуцкий после воскресной игры.
Как оказалось, игры в столице Чечни в середине декабря тоже не выход. На протяжении всей встречи валил снег не слабее казанского, а технические работники расчищали поле до старта на тракторах.
— Я считаю, что мы очень поздно финишировали — 17 декабря. Я не помню, когда мы так поздно завершали. Обычно финишировали до последнего тура Лиги чемпионов. Мне кажется, мы еще чуть-чуть не готовы к такой дате, как 17 декабря.
А по поводу календаря: если игра в Грозном — это стечение обстоятельств (имеется в виду выпавший снег, — прим. ред.), то заключительные игры с «Тамбовом», который играет в Саранске… По мне, сегодня были даже более приемлемые условия, чем в Саранске, — говорил после матча наставник «Рубина».
Игнатьев получает премию «главной невидимке тура». 19-летний Климов выглядел интереснее
Возможно, матч и сложился бы бодрее, если бы не ключевые потери казанского клуба в атаке. Большими и неприятными последствиями обернулась встреча «Рубина» с «Тамбовом» — минимальная победа была достигнута слишком дорогой ценой. Лучшие нападающий и полузащитник Джордже Деспотович и Хвича Кварацхелия получили четвертые желтые карточки, так что в Грозном они команде помочь не могли. Наше предположение, что Слуцкий не найдет иного выхода, кроме как выпустить на острие бесполезного Ивана Игнатьева, подтвердились — молодой форвард вышел в старте.
И, как и ожидалось, форвард не только не отметился ни одним острым действием в атаке, но и в целом по большей части пропадал с радаров. Разве что пару раз получал мяч и заработал на себе фолы, а дальше вновь растворялся на поле, и на 71 минуте был благополучно заменен на 19-летнего Кирилла Климова.
И даже молодой форвард оказался заметнее. Климов цеплялся за мяч, создал момент для Дениса Макарова на 79 минуте, потом еще два момента для себя — завершающие удары блокировали защитники «Ахмата». За 19 минут Климов сотворил на поле больше, чем Игнатьев в матче с «Локомотивом» и «Ахматом», вместе взятых.
— Что делать с Игнатьевым? Продолжать работать, стараться, переламывать эту ситуацию, — рассуждал Слуцкий после игры. — Такие сложности были у очень многих нападающих. Он молодой парень, у него первый сезон, когда на него смотрят не как на талантливого юношу, а полноценный, когда от него многое ждут.
«Рубин» объявил о расставании с Тарасовым. Слуцкий благодарит за фантастическую работу вне поля
«33 года назад родился, полгода лечился, в Казани обогатился и в столицу возвратился» — так можно перефразировать стишок из вселенной DC, чтобы описать карьеру Дмитрия Тарасова в «Рубине».
Накануне перед стартом матча генеральный директор казанского клуба объявил, что контракт с полузащитником по решению тренерского штаба продлен не будет. Новость положительная и радостная для большинства болельщиков, но вызывает вопросы трансферный подход.
Еще при приобретении полузащитника возникал большой вопрос — для чего Тарасов нужен Леониду Слуцкому? Ведь в «Локомотиве» он давно перестал приносить пользу, и странно было рассчитывать на вторую молодость игрока, который вроде как уже потерял мотивацию в футболе. На первых же сборах футболист получил травму и полгода от нее восстанавливался, контракт вновь был продлен. Впервые Дмитрий вышел на поле в июле, не отметившись ни одним результативным действием.
Вот как объяснил приглашение и продление контракта с полузащитником сам Слуцкий. Как утверждает специалист, футболист проделал большую работу «в раздевалке» и был полезен как опытный «дядька» для молодой команды:
— Я могу поблагодарить Диму за тот год, который мы провели вместе. Потому что болельщикам не видна та работа, которую он делает в команде, какой большой позитив приносит нашей очень молодой команде. Он помогал адаптироваться новичкам и взял под свое крыло большую группы молодых игроков, много беседовал с ними. Очень здорово выглядел на тренировках и заслуживал игровое время. Но так сложилось, что на его позиции играет Оливер Абильдгор, один из лучших игроков на этой позиции в российской Премьер-лиге, и плюс не устает. У Димы был очень сильный конкурент. Я уверен, что он не заканчивает свою карьеру.
А клуб еще раз показал, что не оставляет футболистов в тяжелой ситуации, потому что Дима в последний день зимних сборов получил очень серьезную травму, и мы автоматически продлили с ним контракт до нынешней зимы. Могу сказать, что он фантастически выполнял свою работу, даже редко попадая в состав, — подвел итог этому сотрудничеству наставник казанцев.
Остается ждать развития событий — где теперь окажется Тарасов и кем заменят его супругу на «Ак Барс шоу».
Справка
Ахмат — Рубин 0:0 (0:0, 0:0)
«Ахмат-Арена»
Ахмат — Гудиев, Быстров, Пуцко, Нижич, Богосовац, Исмаэл, Ненахов, Харин (Швец, 72), Тимофеев, Бериша (Уциев, 83), Мелкадзе (Альсултанов, 46).
Рубин — Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Самошников, Евтич, Абильгор, Хван Ин Бом, Макаров, Игнатьев (Климов, 74), Зуев.Предупреждения:Евтич (22), Пуцко (27), Хван Ин Бом (68), Абильгор (90).
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