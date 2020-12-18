«Рубин» и «Ахмат» не изменяют традиции: ничейная классика в грозненскую вьюгу

Дальше без Тарасова, но все еще с Игнатьевым. Четыре главных итога последнего матча в году

Последний матч казанцев в первой части чемпионата РПЛ проходил под снежной вьюгой — даже южный Грозный замело аккурат перед игрой местного «Ахмата» и «Рубина». По давно устоявшейся традиции соперники скатали скучный «низовой» матч, выдав очередную ничью двух таких похожих команд. О том, почему российский чемпионат уходит на перерыв так поздно, как Иван Игнатьев вновь сыграл вхолостую, а молодой Климов оказался интереснее его, и что сказал Слуцкий на прощание Дмитрию Тарасову — об этом в материале «Реального времени».

Матчи «Рубина» и «Ахмата» — подарок для «ставочников»

Уже давненько среди болельщиков сложилось мнение, что игры «Рубина» и грозненского «Ахмата» (и «Терека» ранее) — это редко о футболе и больше о мучениях футболистов и зрителей.

Еще до стартового свистка болельщики, как правило, ставят на «низовую» ничью — чаще всего нулевую, либо с минимальным количеством забитых мячей. Вот и последние две встречи закончились ничейными результатами. Плюс ко всему, грозненцы ни разу не обыгрывали «Рубин» под своим новым названием — аж с сентября 2017 года.

За первые 15 минут гости чужую половину поля даже не потоптали — окопались на своей, только отпинываясь от настойчивых атак и давления «Ахмата». Лишь на 16 минуте Зуев, игравший в этом матче на левом фланге атаки, попытался прорваться к воротам соперника, а потом и создал первый голевой момент на 21-й. С этого момента «Рубину» удалось разжать пружину давления.

С 20 по 75 минуту игра представляла собой вязкую борьбу за мяч, перекатывание его в середине поля и длинные забросы — классика игр «Рубина» и «Ахмата». В общем, если зритель этого действа увлекается ставками, то он точно поднял свои, поставив «низовые» «тотал меньше 1,5». Иначе во встречах вчерашних соперников бывает по большим праздникам.

Здесь сразу же вспоминаются слова Леонида Слуцкого перед тем же поединком в Саранске о том, что в такую погоду лучше играть в Грозном и Сочи

Слуцкий призывал играть в декабре на югах, а в Грозном пришлось играть в метель

Как и на «Мордовия Арене» четырьмя днями ранее, в этом матче не была задействована VAR для определения положения «вне игры». Причина та же — погодные условия. Здесь сразу же вспоминаются слова Леонида Слуцкого перед тем же поединком в Саранске о том, что в такую погоду лучше играть в Грозном и Сочи.

— Я повторюсь, что давно матчи российской Премьер-лиги не игрались в таких сложных условиях. Не только климатических, но и с таким качеством поля. Почему нельзя играть одновременно в Ростове, Сочи и Грозном в это время — мне непонятно, — сетовал Слуцкий после воскресной игры.

Как оказалось, игры в столице Чечни в середине декабря тоже не выход. На протяжении всей встречи валил снег не слабее казанского, а технические работники расчищали поле до старта на тракторах.

Технические работники расчищали поле до старта на тракторах

— Я считаю, что мы очень поздно финишировали — 17 декабря. Я не помню, когда мы так поздно завершали. Обычно финишировали до последнего тура Лиги чемпионов. Мне кажется, мы еще чуть-чуть не готовы к такой дате, как 17 декабря.



А по поводу календаря: если игра в Грозном — это стечение обстоятельств (имеется в виду выпавший снег, — прим. ред.), то заключительные игры с «Тамбовом», который играет в Саранске… По мне, сегодня были даже более приемлемые условия, чем в Саранске, — говорил после матча наставник «Рубина».

Игнатьев получает премию «главной невидимке тура». 19-летний Климов выглядел интереснее

Возможно, матч и сложился бы бодрее, если бы не ключевые потери казанского клуба в атаке. Большими и неприятными последствиями обернулась встреча «Рубина» с «Тамбовом» — минимальная победа была достигнута слишком дорогой ценой. Лучшие нападающий и полузащитник Джордже Деспотович и Хвича Кварацхелия получили четвертые желтые карточки, так что в Грозном они команде помочь не могли. Наше предположение, что Слуцкий не найдет иного выхода, кроме как выпустить на острие бесполезного Ивана Игнатьева, подтвердились — молодой форвард вышел в старте.

И, как и ожидалось, форвард не только не отметился ни одним острым действием в атаке, но и в целом по большей части пропадал с радаров. Разве что пару раз получал мяч и заработал на себе фолы, а дальше вновь растворялся на поле, и на 71 минуте был благополучно заменен на 19-летнего Кирилла Климова.

За 19 минут Климов сотворил на поле больше, чем Игнатьев в матче с «Локомотивом» и «Ахматом», вместе взятых

И даже молодой форвард оказался заметнее. Климов цеплялся за мяч, создал момент для Дениса Макарова на 79 минуте, потом еще два момента для себя — завершающие удары блокировали защитники «Ахмата». За 19 минут Климов сотворил на поле больше, чем Игнатьев в матче с «Локомотивом» и «Ахматом», вместе взятых.

— Что делать с Игнатьевым? Продолжать работать, стараться, переламывать эту ситуацию, — рассуждал Слуцкий после игры. — Такие сложности были у очень многих нападающих. Он молодой парень, у него первый сезон, когда на него смотрят не как на талантливого юношу, а полноценный, когда от него многое ждут.



«Рубин» объявил о расставании с Тарасовым. Слуцкий благодарит за фантастическую работу вне поля

«33 года назад родился, полгода лечился, в Казани обогатился и в столицу возвратился» — так можно перефразировать стишок из вселенной DC, чтобы описать карьеру Дмитрия Тарасова в «Рубине».

Накануне перед стартом матча генеральный директор казанского клуба объявил, что контракт с полузащитником по решению тренерского штаба продлен не будет. Новость положительная и радостная для большинства болельщиков, но вызывает вопросы трансферный подход.

Еще при приобретении полузащитника возникал большой вопрос — для чего Тарасов нужен Леониду Слуцкому? Ведь в «Локомотиве» он давно перестал приносить пользу, и странно было рассчитывать на вторую молодость игрока, который вроде как уже потерял мотивацию в футболе. На первых же сборах футболист получил травму и полгода от нее восстанавливался, контракт вновь был продлен. Впервые Дмитрий вышел на поле в июле, не отметившись ни одним результативным действием.

Накануне перед стартом матча генеральный директор казанского клуба объявил, что контракт с полузащитником по решению тренерского штаба продлен не будет

Вот как объяснил приглашение и продление контракта с полузащитником сам Слуцкий. Как утверждает специалист, футболист проделал большую работу «в раздевалке» и был полезен как опытный «дядька» для молодой команды:

— Я могу поблагодарить Диму за тот год, который мы провели вместе. Потому что болельщикам не видна та работа, которую он делает в команде, какой большой позитив приносит нашей очень молодой команде. Он помогал адаптироваться новичкам и взял под свое крыло большую группы молодых игроков, много беседовал с ними. Очень здорово выглядел на тренировках и заслуживал игровое время. Но так сложилось, что на его позиции играет Оливер Абильдгор, один из лучших игроков на этой позиции в российской Премьер-лиге, и плюс не устает. У Димы был очень сильный конкурент. Я уверен, что он не заканчивает свою карьеру.

А клуб еще раз показал, что не оставляет футболистов в тяжелой ситуации, потому что Дима в последний день зимних сборов получил очень серьезную травму, и мы автоматически продлили с ним контракт до нынешней зимы. Могу сказать, что он фантастически выполнял свою работу, даже редко попадая в состав, — подвел итог этому сотрудничеству наставник казанцев.

Остается ждать развития событий — где теперь окажется Тарасов и кем заменят его супругу на «Ак Барс шоу».

Эрик Добролюбов, фото rubin-kazan.ru