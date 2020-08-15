«В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана

Часть 10-я: Ульяновск

«Реальное время» продолжает фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы «Казанские» (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим именем) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогают нам в этом панорамы «Яндекса» и Google. Сегодня мы отправляемся в десятую точку на нашей карте — и прогуляемся по Казанской улице в Ульяновске.



Улица Казанская находится в Ленинском районе Ульяновска. Начинается она с улицы Фурманова, прямо от мусульманского кладбища (возможно, отсюда и название), и упирается в улицу Юности, за которой сразу простирается местный парк Победы. Здесь нет крупных организаций, Казанская — небольшая улочка, каких много в каждом приволжском (да и в целом в каждом российском) городе. Вся она без исключения занята частным сектором. Предлагаем начать прогулку с первых домов — прямо от кладбища.

Вот он, вход на кладбище на перекрестке Казанской и Фурманова:

А вот начало Казанской: видавший виды асфальт (но в аккуратных заплатках на момент съемки в 2015 году) и разнокалиберные дома. Старый деревянный дом сохранил нарядный декор: и наличники, и окно в мансарде, и «елочку» в обшивке. Во всяком случае, желания перекрасить его в «приличный» цвет совершенно не возникает.

Контраст: слева — традиционная русская березка и «трава, трава у дома», справа — затейливый новый дом (есть даже мини-башня с островерхой крышей), рядом с которым — изуверски обстриженный плоский куст, из центра которого торчит столб с беспорядочно отходящей лапшой проводов. Фьюжн и глобализация в действии.

Фантазия местных ландшафтных дизайнеров не знает предела. Надеемся, в центре этого не очень жизнерадостного газона — не капуста. Хотя ничего исключать нельзя.

Кажется, над этими бархатцами (?) потрудился тот же неведомый специалист:

Зато слева — вездесущие мальвы (их очень любят и у нас в Татарстане).

А вот яблоня — прямо на улице, причем яблоки на ней еще висят. И они даже не зеленые!

За перекрестком с Архангельской улицей — интересное строительное решение: есть подозрение, что здесь объединили два земельных участка. Старый деревянный домик сносить не стали — поставили рядом внушительное здание из красного кирпича да и обнесли все таким же внушительным забором. Ну а что? Гостей же надо где-то на ночлег устраивать.

Очень популярное и у нас в Татарстане решение — если денег на новый дом не хватает, можно сделать пристройку к старому! И плевать, как это смотрится — главное, чтоб было удобно.

Наше любимое: справа — современный крепкий большой коттедж хищной геометрии, слева — уютный домик с березкой из стихов Есенина.

Перекресток с Мичурина — и полный бардак с проводами на столбе. Но в целом атмосфера очень уютная — ленивая и спокойная.

Доподлинно неизвестно, зачем справа этот проволочный забор. Наша версия — тот же мастер ландшафтного дизайна, что постарался в начале улицы, нашел себе новую подработку и подготовил плацдарм. А ваша?

Ничего особенного, просто обычная повседневная жизнь на улице Казанской в Ульяновске.

Здесь будет город-сад. Просто надо немного подождать.

Посмотрите, как пасторально смотрится перекресток с улицей имени молодогвардейца Сергея Тюленина:

Дальше пастораль уже переливается через край и плавно переходит в древнерусскую тоску:

Но потом все налаживается:

Перекресток с улицей Космонавтов (она тут тоже в частном секторе, не то что в Казани) — и снова голубая мечта безумного электрика. Сплошной экспрессионизм:

А это целое имение. Вообще, судя по количеству огромных кирпичных коттеджей, на Казанской в Ульяновске живут серьезные люди.

Однако дома «серьезных людей» плавно перемежаются участками, характерными больше для русской глубинки, чем для относительно центральной части крупного областного центра на Волге. Правда, качеству асфальта можно отдать должное: его ремонтируют (хоть он и не новый на протяжении всей улицы).

Все производит довольно добротное впечатление. Жить тут, наверное, уютно. А гулять становится скучновато. До сих пор мы не встретили ни одного продовольственного магазина, заметили?

Зато здесь ужасно зелено.

К концу улицы что-то трагическое происходит с асфальтом. Похоже, перехвалили.

Ого, два условно многоквартирных дома на перекрестке с Орджоникидзе!

Конец улицы. Прием лома. Самовывоз. Дорого.

Как видим, и в Ульяновске, как и в Перми и в Астрахани, Казанская улица — далеко не центральная улица города, состоит она здесь из частных домов, очень зеленая... и скучная.

Наша прогулка закончена, спасибо, Ульяновск!