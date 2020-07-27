Как собирался чемпионский состав «Салавата Юлаева»

Вспоминаем героев пока что единственного Кубка Гагарина для Уфы

Ровно десять лет назад в разгаре было межсезонье КХЛ, которое позволило уфимскому хоккейному клубу внести необходимые коррективы после провала весной 2010-го и все-таки завоевать Кубок Гагарина. На дворе был очень жаркий июль, только-только покинул пост главы Республики Башкортостан Муртаза Рахимов и впервые пошли разговоры о том, что в Уфе теперь не будут вкладывать столько денег в хоккей, как раньше. Громадный бюджет «Салавата» с тех пор действительно прилично сдулся, однако именно подписания контрактов тех лет во многом повлияли на нынешний рынок игроков КХЛ. О том, как и когда приходили в Уфу обладатели Кубка Гагарина 2011 года — в материале «Реального времени».

Тренеры. Реабилитация Быкова и Захаркина

Тренерский штаб: главный тренер — Вячеслав Быков (2009 — год прихода в команду), старший тренер — Игорь Захаркин (2009), тренеры — Венер Сафин (2004) и Сергей Герсонский (2004).

Большие деньги пришли в уфимский хоккей в межсезонье 2007 года. Многим могло показаться, что это была разовая акция под юбилей — 450-летие вхождения Башкортостана в состав России. Однако руководители клуба понимали, что все всерьез и надолго, но за большой куш будет и большой спрос. Тогда генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Олег Гросс сформировал первый в истории клуба чемпионский состав, который стал последним победителем Суперлиги. Затем, в первых сезонах КХЛ, в хоккейный Башкортостан пришли не просто большие деньги, а очень большие деньги, которые не получилось сразу конвертировать в Кубок Гагарина. Однако Гросс летом 2010-го не стал устраивать революцию, сохранил всех лидеров, сделал точечные усиления и стал смотреть, как тренерский тандем Быкова и Захаркина исправит свои же ошибки предыдущего года.

На тот момент БиЗы были безальтернативно лучшими хоккейными тренерами страны. Но была ровно одна проблема, о которой говорили весь год до Олимпиады в Ванкувере. Это совмещение ими работы в сборной и в клубе. Тренеры возглавили национальную команду в 2006 году и за три года стали всенародными любимцами. Однако за год до Ванкувера они стали вызывать у болельщиков, СМИ и специалистов ощущение недоверия. Некоторые не боялись напрямую называть их даже «проходимцами».

В том, что так получилось, по большей части виноваты сами тренеры. В апреле 2009 года они собрали в Москве пресс-конференцию, на которой убедительно рассказывали, что покидают столичный ЦСКА только с одной целью — сосредоточиться на работе со сборной в олимпийский год. Но слухи о том, что они могут возглавить богатый «Салават Юлаев», появились еще в марте. Олег Гросс был замечен тогда в компании БиЗов в Новогорске. От слухов все стороны старательно открещивались, пока в начале мая Быков и Захаркин не прибыли торжественно в Уфу для подписания двухлетних контрактов с клубом. Случилось это сразу после выигрыша чемпионата мира в Берне, поэтому тренеры ссылались именно на это: мол, обыграв в очередной раз канадцев, мы поняли, что готовы к повседневной работе в серьезном клубе и решили все-таки посты совмещать. Получая при этом сумасшедшие по тренерским меркам деньги.

Стоит отдать должное Быкову и Захаркину, которые призыв услышали и для общей победы пошли вразрез со своими принципами. Фото sports.ru

Все это сопровождалось громкими лозунгами и запредельной самоуверенностью, которая исходила от тренеров. Казалось, что они уже победители Олимпиады. Однако это было только началом большого пути, и им еще предстояло сначала понять, во что они ввязались, а потом и пережить. Стоит подчеркнуть, что, когда тренерский штаб Быкова только-только принял «Салават» весной 2009-го, сиюминутного чемпионства открыто от него и не требовали. Муртаза Рахимов говорил, что выход в финал руководство клуба вполне устроит, а медали будут удовлетворительным результатом. Бронзе в первый сезон БиЗов, конечно, в Уфе рады не были. Следующий глава республики Рустэм Хамитов, вступив в должность, сразу объявил, что он сам «с хоккейной улицы Зорге» и от «Салавата» ждет только кубка.

Стоит отдать должное Быкову и Захаркину, которые призыв услышали и для общей победы пошли вразрез со своими принципами. Вячеслав Аркадьевич до 3:7 от канадцев в Ванкувере и позорного поражения от «Ак Барса» в 2010-м много-много говорил про атакующую философию хоккея, от которой он отказываться не собирается. Говорил он об этом и после тех провалов. Однако весной 2011-го он обыграл Билялетдинова в плей-офф именно его оружием — оборонительным хоккеем, игрой в капканы и ловушки. В последующих раундах «Салават» играл чуть веселее, но все равно не стал эталонным образцом атакующего стиля тех лет. В финале Кубка Гагарина все нейтральные происходящему люди болели за подмосковный «Атлант», а уфимцы плюс ко всему проиграли информационную войну — почти все федеральные СМИ писали о Быкове и Захаркине негативно. На льду тренеры свой финал выиграли и завоевали для Уфы первый и последний на сегодня Кубок Гагарина.

Однако за пределами льда их просто разносили в пух и прах. Уже на чемпионском льду при общении со СМИ президент «Салавата» тех лет Николай Курапов дал понять, что двухлетний контракт с БиЗами продлен не будет, а в мае того года их уволили и из сборной. В Россию Быков и Захаркин вернутся только спустя три года — весной 2014-го, чтобы в 2015-м выиграть Кубок Гагарина с питерским СКА и окончательно снять все вопросы об их тренерском классе и умении работать с командами, которые имеют большие возможности.



В плей-офф против все тех же казанцев Эрсберг творил просто чудеса, став абсолютным героем серии. Фото hcsalavat.ru

Вратари. Приобретение Эрсберга стало ключевым

Александр Еременко (2007), Виталий Колесник (2009), Эрик Эрсберг (2010).

Вратарская линия «Салавата Юлаева» и в чемпионство 2008 года выглядела перенасыщенной. Тогда, напомним, по ходу сезона был куплен чех Милан Гниличка, хотя в Уфе и так была самая сильная пара голкиперов Суперлиги Еременко — Тарасов.

Если смотреть на бумаге, то кажется, что и в сезоне 2010/2011 был переизбыток голкиперов. На деле ситуация была совсем другой. Александр Еременко переживал, пожалуй, худшие годы своей игровой карьеры и стал железным третьим вратарем команды. Однако тогда надежда еще теплилась, что Ерема все-таки заиграет, но цифры говорят сами за себя: 51 пропущенная шайба в 17 играх. Тот сезон вратарь просто может вычеркнуть из своей карьеры — на чемпионском льду его практически не было видно, он все прекрасно понимал и в межсезонье оказался в московском «Динамо», с которым выиграл Кубок Гагарина аж дважды подряд.

Голкипер сборной Казахстана Виталий Колесник имел прекрасный шанс стать первым номером чемпионского «Салавата», однако та система, по которой играла команда Быкова, подразумевала много обрезов и «привозов» от защитников, а значит, и много пропущенных шайб для вратаря. Идти в плей-офф с не творившим чудес Колесником и впавшим в транс Еременко было чрезвычайно опасно. Поэтому осенью 2010-го был куплен Эрик Эрсберг.

Свой чемпионский путь швед начал далеко не так уверенно. Солидные порции критики он получал по делу. Игорь Захаркин обещал привезти вратаря, который не будет раньше времени падать на лед, однако Эрсберг в первых матчах играл в ярко выраженном стиле «баттерфляй» с многочисленными выходами из ворот и падениями на щитки при каждом броске соперника. Однако по ходу регулярного чемпионата (ключевым можно назвать декабрьский домашний матч против «Ак Барса») вратарь освоился в реалиях КХЛ и стал первым номером уфимцев. В плей-офф против все тех же казанцев Эрсберг творил просто чудеса, став абсолютным героем серии. В полуфинале и финале у голкипера черные полосы чередовались с белыми, однако общее впечатление от его игры осталось не затуманенным и вполне однозначным — красавец.



Чех Блатяк тогда в команде Сергея Михалева стал единственным игроком, который провел все 73 игры, получив прозвище «Железный человек». Фото hcsalavat.ru

Защитники. Опальный Кольцов, надежный Блатяк, человек-кубок Твердовский

Кирилл Кольцов (2007), Олег Твердовский (2007), Дмитрий Калинин (2009), Андрей Кутейкин (2005), Виталий Прошкин (2007), Максим Кондратьев (2009), Мирослав Блатяк (2007), Томаш Староста (2010), Михаил Григорьев (2009), Александр Рязанцев (2011).

В регулярном чемпионате уфимцы, как и ожидалось, показывали зрелище космических масштабов. Однажды клуб умудрился стать одновременно и самой забивающей, и самой пропускающей командой КХЛ. Менее пяти шайб в играх с участием «Салавата» долгое время даже и не забрасывалось. Такой хоккей был гарантом аншлагов на трибунах любого города.

Самое главное достижение в кубковых матчах — команда перестроилась. Оборона-дуршлаг и неразбериха с основным вратарем реанимировалась в новую игровую модель Быкова и Захаркина, а также сверхнадежную игру Эрсберга на последнем рубеже. При этом костяк оборонительной линии составляли все те же игроки, что в 2008 году выиграли первое чемпионство. Чех Блатяк тогда в команде Сергея Михалева стал единственным игроком, который провел все 73 игры, получив прозвище «Железный человек». Хотя в команде Быкова и Захаркина его чаще называли Миро или Блатной. Помимо надежной игры в защите, Блатяк стал лучшим по набранным очкам среди защитников в регулярке, забив аж 9 шайб и отдав 20 передач.

Андрей Кутейкин по прозвищу Кутинатор хотя и родился в Саратове, стал настоящим старожилом уфимского хоккея. Его фирменные броски от своих до чужих ворот стали запоминаться еще по выступлениям за «Салават». В хоккее Быкова и Захаркина Кутейкин не был сильнейшей боевой единицей за счет слабой игры непосредственно в обороне, однако своими подключениями в атаку Андрей доставил много головной боли соперникам.

Опальный Кирилл Кольцов весной 2010-го неслабо прошелся в прессе по Быкову и Захаркину, однако в чемпионском составе стал важным элементом, как в обороне, так и в атаке. Кольцов именно в тот год наглядно показал, почему именно он являлся одним из лучших защитников КХЛ и почему его так всегда любили и поддерживали болельщики. То же самое относится и к Олегу Твердовскому. Плюс ко всему в Уфу он переходил с идеальной репутацией чемпионского игрока, которую поддержал еще двумя победами. На всех фото игроков «Салавата» с Кубком Гагарина именно Твердовский смотрится с трофеем органичнее всех — побеждать и поднимать над головой кубки ему было не привыкать.

Олег Твердовский в Уфу переходил с идеальной репутацией чемпионского игрока, которую поддержал еще двумя победами. Фото ak-bars.ru

Однако были в чемпионской линии защиты Уфы и настоящие разочарования. Так, бледной тенью самого себя был дорогостоящий возвращенец из НХЛ Дмитрий Калинин. Практически каждый выход на лед защитника сборной России в плей-офф влек за собой ошибки. От малых — до решающих судьбы матчей. От прошлогоднего Калинина, который был эффективен не только в обороне, но и в атаке (14 шайб за сезон), не осталось и следа. Лишь в финале он сыграл более-менее уверенно, однако регулярный чемпионат провел плохо.

Виталий Прошкин и Максим Кондратьев общей картины по ходу сезона не портили, однако ведущими игроками линии в тот год не были. Прошкин играл в статусе одного из лучших защитников за всю историю российского хоккея, однако в сезоне 2010/11 стала бросаться в глаза некая ограниченность Виталия в игровых схемах Быкова и Захаркина. Порой он просто не успевал за ходом той или иной смены, начал сказываться возраст — весной 2010-го ему уже исполнилось 34 года. Однако чемпионский плей-офф, стоит отдать ему должное, Виталий провел на высоком уровне.

Непосредственно перед сезоном был куплен бывший защитник нижнекамского «Нефтехимика» словак Томаш Староста. Он был моложе Прошкина, однако также не успевал за «хоккеем будущего» от БиЗов и не стал для «Салавата» игроком уровня Блатяка, отыграв с большими перепадами в Уфе всего один год, зато став обладателем чемпионского перстня Кубка Гагарина.

Было и довольно странное приобретение защитника Александра Рязанцева, который пришел в начале 2011 года. За «Салават» он сыграл всего 4 матча (3 — в регулярке, 1 — в плей-офф), забросив одну шайбу. При этом в том же сезоне за «Автомобилист» он назабивал сразу 15 голов в 31 встрече регулярного чемпионата.

Любой состав «Салавата Юлаева» образца первых сезонов КХЛ — это состав имени Александра Радулова. Фото ak-bars.ru

Нападающие. Свитов, Нильссон, Клепиш и Сапрыкин стали недостающими звеньями чемпионского пазла

Роберт Нильссон (2010), Александр Свитов (2010), Якуб Клепиш (2010), Андрей Таратухин (2007), Петр Счастливый (2010), Виктор Козлов (2009), Игорь Григоренко (2007), Константин Кольцов (2006), Вячеслав Козлов (2011), Владимир Антипов (2006), Патрик Торесен (2009), Сергей Зиновьев (2009), Александр Радулов (2008), Олег Сапрыкин (2010), Александр Панков (2010).

Любой состав «Салавата Юлаева» образца первых сезонов КХЛ — это состав имени Александра Радулова. Он не приезжал в Уфу в статусе какой-то суперзвезды, однако за 4 года сам ею стал. 80 очков в 54 матчах — это какое-то сумасшествие в приятном смысле слова. Это цифры итогов регулярки для Раду. В плей-офф он также был чрезвычайно полезен, набрав сумарно 98 очков за сезон и получив как «золотую клюшку» лучшему игроку чемпионата, так и «золотой шлем» участника символической сборной. Однако лучшим игроком Кубка Гагарина признали вратаря «Аталанта» Барулина — это единственный в истории КХЛ случай, когда лучшим признавали хоккеиста проигравшей команды.

Тогда казалось, что это далеко не последний кубок для Александра. Однако он отыграл в Уфе еще год, а потом за 4 сезона в ЦСКА однажды стал чемпионом страны, но не выиграл Кубок Гагарина. Поэтому уфимский этап карьеры Радулова, в котором он набрал 299 очков за 4 года — это нечто феноменальное, яркое и вряд ли кем-то повторимое в ближайшем будущем.

Помимо Радулова в чемпионском «Салавате» были звезды самых разных величин. Отдельно стоит упомянуть Зиновьева — одного из немногих игроков в российском хоккее, кого было принято называть по имени-отчеству. Сезон 2008/2009 стал для Сергея Олеговича последним в «Ак Барсе», где блистало фантастическое звено Зарипов — Зиновьев — Морозов. Блистало оно еще в Суперлиге, а самый старт КХЛ Сергей пропустил из-за травмы, и когда вернулся в строй, Зинэтула Билялетдинов поставил его не к привычным партнерам, а во вторую тройку. Это перевело конфликт, длящийся уже довольно долгое время, но мало кому тогда известный, в открытую и горячую фазу. В результате Зиновьев был выведен из состава, после чего написал письмо президенту КХЛ Александру Медведеву и со скандалом покинул Казань. Остаток сезона он доиграл в московском «Динамо», а 24 июля 2009 года подписал пятилетний контракт с «Салаватом Юлаевым» — и это был самый громкий трансфер того лета внутри КХЛ. В первый год он получил тяжелую травму на Олимпиаде в Ванкувере, а вот в чемпионский сезон был по-настоящему и эффектен, и эффективен. Чего стоит только гол в ворота ЦСКА, который многие называют не только лучшим голом того года, но и одним из лучших за всю 12-летнюю историю КХЛ:

В плей-офф самым забивным игроком уфимцев стал Игорь Григоренко — на его счету 9 голов. Он и норвежец Патрик Торесен играли в звене с Радуловым и после результативных комбинаций устраивали так называемое «шоу гладиаторов», показывая мускулы. По этим временам уфимские болельщики будут скучать всегда.

Однако все упомянутые игроки приходили на год-два раньше того межсезонья 2010 года. «Салавату Юлаеву» после двух провальных плей-офф подряд нужны были точечные усиления, и они состоялись. Олегу Гроссу в очередной раз можно было смело ставить пятерку за трансферы. Даже несмотря на годовой давности обмен Александра Пережогина на Игоря Волкова, а затем Волкова — на выбор на драфте. То есть «Салават», по сути, на ровном месте потерял двух игроков. Однако Игорь совсем не подошел тренерскому штабу Быкова и Захаркина — ни по духу, ни по игре, и покинул команду по ходу чемпионского сезона. Зато перед самым плей-офф пришел ветеран Вячеслав Козлов. Он был важным элементом раздевалки в решающих матчах, да и на льду обедни не портил, принося пользу. Другой Козлов, Виктор, был капитаном той команды, а теперь, спустя 10 лет, он возвращается в Уфу в новом статусе — ассистента главного тренера.

А вот летом 2010-го состоялось сразу четыре транфсера, которые внесли необходимые коррективы: были приобретены шведский нападающий Роберт Нильссон, центрфорвард Александр Свитов, чешский мастер буллитов Якуб Клепиш и игрок сборной России Олег Сапрыкин.

Уроженцу канадского Калгари со шведским паспортом Нильссону предстояло сыграть очень важную роль в обновленном «Салавате Юлаеве». Пока Сергей Зиновьев восстанавливался после травмы, именно швед стал центром первого звена с Торесеном и Радуловым по краям. Ближе к плей-офф в ведущей тройке и вовсе заиграл Григоренко, а вот Маркус здорово сыгрался с Зиновьевым тройкой ниже. Кстати, уфимские болельщики шведа прозвали Роберт НАИЛЬссон.

Но самым полезным все-таки был Александр Свитов. Фото ak-bars.ru

Якуб Клепиш играл с заметными перепадами, убойно начав чемпионат, а затем так же быстро пропав с хоккейных радаров. Однако в плей-офф чех пришелся в самый раз. Вообще, в матчах Кубка Гагарина в составе «Салавата» лучших было много. Здесь можно назвать и Эрсберга, и Радулова, и Кирилла Кольцова, и вспомнить 5 голов Петра Счастливого, и тот самый единственный гол Владимира Антипова, который позволил «Салавату» обыграть «Магнитку» в седьмом матче и попасть в финал.

Но самым полезным все-таки был Александр Свитов. И дело тут не в 8-ми набранных 15-м номером уфимцев очках: 5 шайб и 3 передачи. Омич, играя в четвертом звене, был самым полезным и незаменимым в очень важных компонентах. Таких, например, как вбрасывания, игра в меньшинстве, прессинг в средней зоне. Мощь фактурного нападающего позволяла ему проламывать любую оборону, а неуступчивость помогала не проигрывать практически ни одной борьбы за шайбу. В чемпионской раздевалке Свитов сказал, что посвящает свой первый кубок в карьере «хоккеисту, который сейчас на небесах». Алексею Черепанову, трагически погибшему прямо во время матча в 2008 году.

Трансфер Сапрыкина из СКА в «Салават Юлаев» состоялся 27 июля 2010 года. Его пригласили в Уфу спустя год после того, как он отлично сыграл в тройке с Радуловым на чемпионате мира-2009 в Швейцарии. Но в башкирском клубе Олега не сразу поставили в первое звено — в победном плей-офф он был не так результативен, играя в нижних тройках. Впрочем, сдерживающие функции Сапрыкин тогда исполнил отменно.

Таким образом, почти все приобретения межсезонья-2010 оказались удачными. Большим бюджетом в чемпионский год в Уфе распорядились эффективно. Однако мало кто из боссов башкирского клуба что при массовой звездной закупке 2007 года, что при подписаниях 2009-2010 годов думал о том, как завышения контрактов для звезд скажутся в будущем на финансовом рынке КХЛ, в котором лишь спустя десятилетие вводится жесткий потолок зарплат.