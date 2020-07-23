Девять дней в Петербурге: маршрут по городу и области за 39 тысяч

Подсчет стоимости поездки в Санкт-Петербург и окрестности в августе

До сих пор закрытые границы способствуют спросу на внутрироссийские поездки. Если в случае с пляжным отдыхом направлений по стране совсем немного, то вот с «экскурсионкой» вариантов больше. Самым очевидным из них является Санкт-Петербург. Но, на наш взгляд, этот город можно воспринимать не только как осмотр достопримечательностей, но и поездку «на природу» — она там сильно отличается от природы в средней полосе России. Тем не менее основной точкой все равно останется Санкт-Петербург — туда проще добраться, там дешевле гостиницы, оттуда проще ездить по разным местам Ленинградской области.

Проезды — от 15 тысяч на двоих

Для потенциальной поездки в Санкт-Петербург и Ленинградскую область мы выбрали конец лета — период с 15 по 23 августа. Погода в эти дни уже может и подвести, но климат региона вообще непредсказуемый, да и едут туда обычно без особых ожиданий солнечной и жаркой погоды (а для кого-то облачность, наоборот, плюс).

Добираться, конечно же, удобнее всего до Санкт-Петербурга. Туда из Казани летают как минимум три авиакомпании, а можно добраться и на поезде. Наиболее дешевым вариантом проезда оказались рейсы авиакомпании «Победа». И в ту, и в другую сторону за перелеты на двоих придется заплатить по 7 298 рублей — так что на всю дорогу уйдет 14 596 рублей. Стоит помнить, что у «Победы» (как и у большинства авиакомпаний при самом дешевом тарифе) в стоимость проезда не включен ни багаж, ни питание, ни выбор места. В Санкт-Петербург самолет полетит 15 августа в 20.55, приземлится в «Пулково» в 23.10. Обратный вылет — 23 августа в 18.20, в Казани будете в 20.25.

Наиболее дешевым вариантом проезда оказались рейсы авиакомпании «Победа». Фото Максима Платонова

Совсем немного дороже самолеты авиакомпании «Россия» — суммарно за перелеты на них придется заплатить 15 780 рублей. По уровню сервиса при минимальном тарифе, правда, эти перелеты также будут не сильно отличаться от «Победы» — багажа, например, здесь тоже не будет. Но при этом может оказаться более удобным расписание: «Россией» в Санкт-Петербург можно вылетать в 3.50 утра (с прилетом в 5.55) или в 19.15 (с прилетом в 21.20). В первом случае ожидается бессонная ночь и слишком ранний для заселения в гостиницу прилет, зато — полный первый день в Петербурге. Во втором случае день, как и при прилете «Победой», потеряется, но по крайней мере в Петербурге окажетесь не так поздно: в 21.20 (вылет из Казани — в 19.15). Обратные вылеты — в 16.00 или 23.40.

Наконец, есть и рейсы авиакомпании «Нордавиа» — у них время вылета из Казани более удобное — 13.25, но есть они не каждый день. В нашем случае, например, придется вылетать не в субботу, 15-го числа, а в пятницу, 14-го. Обратный вылет — 23 августа в 10.15. Стоимость — еще выше, но несущественно: 16 840 рублей на двоих.

Что касается поездов — то время прибытия на них достаточно удобное, но они будут не дешевле самолета, да и на дорогу потратить придется целые сутки в каждую сторону. Поезд из Казани выезжает, например, 15 августа в 13.10 — прибывает только на следующий день, в воскресенье, в 11.30 утра. Обратный поезд — 22 августа, в 15.26 — прибытие 23 числа в 13.58. «Верх-низ» плацкарта (таких комбинаций, кстати, осталось не очень много — поторопитесь, если выбрали такой вид транспорта) обойдется в 7 971 рубль на двоих в одну сторону — 3 309 рублей стоит верхнее место, 4 662 рубля — нижнее. Купе в такой же конфигурации вообще обойдется в 14,3 тысячи в ту сторону (5 623 за верх и 8 696 за низ) и 11 562 в обратную.

Направление Перевозчик Даты/время Стоимость Примечание Казань — Санкт-Петербург Победа 15.08, 20:55-23:10 7298

Санкт-Петербург — Казань Победа 23.08, 18:20-20:25 7298 14596 Казань — Санкт-Петербург Россия 15.08, 03:50-05:55 (19:15-21:20) 7890

Санкт-Петербург — Казань Россия 23.08, 16:00-18:05 (23:40-01:50) 7890 15780 Казань — Санкт-Петербург Нордавиа 14.08, 13:25-15:30 8420

Санкт-Петербург — Казань Нордавиа 23.08, 10:15-12:30 8420 16840 Казань — Санкт-Петербург РЖД 15.08, 13:10 — 16.08, 11:30 7971 Плацкарт — верх (3309) и низ (4662) около туалета или боковые. Купе — 14319 (5623 за верхнее, 8696 за нижнее) Санкт-Петербург — Казань РЖД 22.08, 15:26 — 23.08, 13:58 7971 Плацкарт — те же цены, купе верхнее — 4934, купе нижнее — 6628

Петербург в разы дешевле области



Одним из самых недорогих и приемлемых вариантов проживания в Санкт-Петербурге будет гостевой дом «Коммуналка». Он расположен около Юсуповского сада и метро «Садовая». За 10 868 рублей здесь можно снять двухместный номер с общими ванной и кухней. Без опции бесплатной отмены бронирования стоимость будет на тысячу меньше. Важный момент — как следует из описания объекта размещения, тут необходим залог в пять тысяч рублей на время проживания, а оплата должна производиться довольно замысловато — банковским переводом до приезда.

За 10 920 рублей, кроме того, можно арендовать двухместный номер с двухъярусной кроватью в довольно стильном хостеле «Культура» на пересечении улицы Восстания и «барной» улицы Некрасова. Здесь есть общая кухня, а завтрак обойдется в 200 рублей.

В целом в Санкт-Петербурге довольно много хостелов и гостевых домов примерно с одинаковыми параметрами, расположением и ценой. Если вы не готовы экономить и жить в номере без собственной ванной, то один из самых дешевых вариантов для вас — мини-гостиница «Терем’ОК» на Васильевском острове. Здесь предлагается очень небольшой, но двухэтажный номер (точнее, второй этаж — скорее дополнительный ярус с кроватью) с собственной ванной за 13 тысяч. Правда, в случае отмены уплаченная сумма вернется лишь частично. При бесплатной отмене ценник увеличивается до 23,4 тысячи рублей.

Если вам нужно жить именно в отеле, а не мини-гостиницах или хостелах, то минимальная стоимость проживания составит около 16 тысяч рублей. Это — стоимость 8 ночей в трехзвездочной гостинице «Отель на Римского-Корсакова» без бесплатной отмены. Бесплатная отмена повысит стоимость до 20,1 тысячи рублей. Гостиница расположена около Никольского сада.

Цены в Санкт-Петербурге довольно низкие. Это можно понять, если попробовать найти гостиницу, например, в Выборге — красивейшем городе с европейской архитектурой. Фото A.Savin, WikiCommons

Благодаря развитию туристической отрасли цены в Санкт-Петербурге довольно низкие. Это можно понять, если попробовать найти гостиницу, например, в Выборге — красивейшем городе с европейской архитектурой, который однозначно стоит посещения при недельной поездке в Петербург. Исключив из поиска квартиры, можно обнаружить, что самая доступная гостиница стоит почти 29 тысяч рублей. При этом отель «Северная Корона» будет располагаться не в центре небольшого города, а в 2,5 километра от главной достопримечательности — Выборгского замка.

Любителям природы из недорогих вариантов можно посоветовать отель «Хвойный» в Зеленогорске, в двух километрах от Финского залива. Гостиница расположена в окружении природы, там есть теннисный корт и фитнес-центр. В некоторых номерах есть мини-кухня. Номера тут стоят от 23 тысяч рублей.

В том же Зеленогорске (формально он входит в состав курортного района Санкт-Петербурга) можно найти и гостиницы, сравнимые по сервису с типичными пляжными отелями, например, в Турции. Правда, в плане стоимости с Турцией они как раз абсолютно несравнимы. Спа-отель «Аквамарин», расположенный в полукилометре от Финского залива, предлагает стандартный двухместный номер по цене от 64 тысяч — в случае питания «полупансион» (почти восемь тысяч за ночь), и 76 тысяч — в случае трехразового питания. Отзывы на гостиницу хорошие, но стоит ли она этих денег — решать туристу.

Не будет дешевым и отдых на Ладожском озере. Так, к примеру, парк-отель «Капитан Морган» в поселке Моторное предлагает номера по цене от 39 тысяч за 8 ночей. В гостинице есть сезонный открытый бассейн, ресторан, в некоторых номерах кухня. В стоимость номера включено пользование частным пляжем.

Дорогое метро и дешевое такси



Учитывая популярность Санкт-Петербурга среди жителей России (да и иностранцев), говорить про основные достопримечательности города, вероятно, не стоит. Тем не менее хотелось бы отметить несколько не самых популярных, но заслуживающих внимания мест в городе, а также дать некоторые советы для путешественников.

Прежде всего по поводу расположения гостиниц. Чаще всего туристы пытаются селиться около Невского проспекта — на его участке от Московского вокзала до Дворцовой площади. Здесь — большая концентрация общепита, достопримечательностей, большое скопление людей. Если вам нравится быть там, где «кипит жизнь» — это хороший вариант. Тем не менее в центре Петербурга есть места, где людей и туристов достаточно мало, а виды создают типичную петербургскую атмосферу. Речь идет в первую очередь об Адмиралтейском районе — к западу от Невского проспекта, примерно до острова Новая Голландия. Здесь спокойнее и дешевле.

Что касается транспорта — из аэропорта можно добраться на автобусе до ближайшей станции метро «Московская» (будьте внимательны, она находится на окраине города, а не около Московского вокзала) примерно за 50 рублей. Еще 55 рублей будет стоить проезд на метро — дешевле покупать билеты на несколько поездок, но будет ли это нужно — решать вам. Дело в том, что метро в Санкт-Петербурге развито гораздо хуже, чем в Москве, и до многих мест придется довольно долго идти пешком. Как альтернатива — службы заказы такси, которые в городе заметно дешевле, чем в Москве. Дорога из аэропорта до центра будет стоить 500—600 рублей, передвижения по центру — 100—150 рублей.

Цены на питание не сильно отличаются от казанских — при этом в городе много разного рода столовых, где поесть можно за 100—200 рублей. В основных сетях общепита, как и в магазинах, цены также казанские (открытие общепита и торговых центров запланировано на 27 июля). Обратите внимание на то, что в городе проблемы с общественными туалетами (к которым жители Казани уже успели привыкнуть) и с местами на улице, где можно посидеть: скамеек практически нет ни на улицах, ни на набережных.

Санкт-Петербург — город, стоящий на берегу Финского залива, так что при определенном упорстве можно посмотреть и на море. Фото Макс Колчин / wikipedia.org

Не самые известные достопримечательности

Говоря про «нетипичные» достопримечательности, отметим, что Санкт-Петербург — город, стоящий на берегу Финского залива, так что при определенном упорстве можно посмотреть и на море. В первую очередь для этих целей подходит Парк имени 300-летия Санкт-Петербурга, расположенный недалеко от недавно открытой станции метро «Беговая». Это довольно большой парк, который, правда, сам по себе вряд ли стоил бы особенного внимания — но в нем есть большой пляж на берегу Финского залива. Также оттуда можно пройти по длинному пешеходному мосту к «Газпром-Арене» на Крестовском острове.

Еще одно место с видом на залив — общественное пространство «Севкабель Порт» на юго-западной окраине Васильевского острова. Открытый на месте исторического кабельного завода, «Севкабель Порт» сейчас представляет собой выставочный центр, зону с кафе и барами, а также небольшую набережную. Добраться можно на троллейбусах 10 и 11 от метро «Приморская» или «Адмиралтейская».

А вот чтобы оказаться на по-настоящему крупном и оборудованном пляже, лучше поехать за пределы «основного» Санкт-Петербурга. Один из самых известных пригородных пляжей — Ласковый пляж — находится в поселке Солнечное, входящем в состав Курортного района Петербурга. Купаться здесь не рекомендуется (как и на всем Финском заливе), а вот прогуляться получится приятно. Добраться до Солнечного можно на электричке с Финляндского вокзала примерно за 40 минут и 72 рубля. Рядом с Солнечным находится еще и город Сестрорецк, в котором есть очень красивый парк «Дубки» с голландским садом и пляжем.

Рядом находятся Комарово, Репино и Зеленогорск. Как можно увидеть из списка гостиниц, в этих местах принято отдыхать на природе, но ценник тут «кусается» относительно центра Петербурга. Возможно, ездить в эту местность стоит из города, тем более электрички ездят довольно часто и недорого.

В целом среди достопримечательностей озера стоит отметить Валаамские острова, крепость Орешек на Ореховом озере около города Шлиссельбург. Фото Evgen72 / wikipedia.org

Из более отдаленных городов можно отметить Выборг, находящийся почти на границе с Финляндией. Центр города в основном состоит из застройки того времени, когда Выборг еще входил в состав Швеции и Финляндии. Многие здания — в плохом состоянии, но по своей архитектуре город — по-настоящему европейский. Из главных достопримечательностей — Выборгский замок, основанный еще в 1293 году, а также скальный пейзажный парк Монрепо на берегу Выборгского залива. Добраться до Выборга можно все с того же Финляндского вокзала — за 2 часа 15 минут и 303 рубля на обычной электричке или 1 час 15 минут и 347 рублей на скоростной «Ласточке».

Наконец, не стоит обходить вниманием и Ладожское озеро — крупнейшее пресноводное озеро Европы. Гостиницы на самом озере также достаточно дорогие, но можно ездить по его разным местам, опять же, из Петербурга или устроить «дикий» отдых с палатками. Лишь небольшая часть Ладожского озера находится в Ленинградской области, основная — в Карелии. В целом среди достопримечательностей озера стоит отметить Валаамские острова, крепость Орешек на Ореховом озере около города Шлиссельбург. Также с Ладожским островом связаны мемориал «Дорога жизни», остров Коневец и Нижнесвирский заповедник.

Итог: от 39 тысяч на двоих

Поездка по Санкт-Петербургу и области может оказаться как очень дешевой, так и очень дорогой. В целом по меркам, например, юга России сюда можно недорого добраться — от 15 тысяч рублей на двоих. В самом Санкт-Петербурге также много недорогих кафе и столовых, да и проживание можно встретить недорогое. При этом в городе недорогое такси.

А вот по области все же лучше совершать дневные поездки: проживание в небольших городах, санаториях и базах отдыха Ленинградской области стоит довольно дорого — во-многом потому, что это — не настолько конкурентное направление, как сам Санкт-Петербург. Проживание в течение восьми ночей в Санкт-Петербурге может стоить от 11 тысяч рублей, места со сравнимым уровнем сервиса в области едва ли обойдутся в сумму меньше 20 тысяч рублей.

Если посчитать, что на дорогу будет потрачено 15 тысяч, на проживание — около 11 тысяч, и еще 1,5 тысячи в день будет уходить на питание и развлечения — то общая стоимость девятидневной поездки ближе к концу августа составит около 39 тысяч рублей. Проживание вне Петербурга, да и поездки в другие районы области явно увеличат эту сумму — но зато и отдых будет заключаться не только в осмотре достопримечательностей, но и в прогулках по морю, лесам или Ладожскому озеру. Таким образом, съездить в Санкт-Петербург — чуть дороже, чем в Крым (эту поездку мы также недавно подсчитывали), но тут — и дней больше, и добраться можно на недорогом самолете. Хотя, конечно, отдых этот совсем другой, и сравнивать их не стоит — все зависит от желаний конкретного человека.