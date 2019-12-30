Юрий Коптелов: «Инфляция» — это миф, создаваемый нашими руками»

Рост цен на товары и услуги в России провоцируют предприниматели и налоговики?

Продолжая разговор, начатый прошлой публикацией, в канун Нового 2020 года, известный финансист Юрий Коптелов в своей авторской колонке для «Реального времени» пытается развеять некоторые мифы, присущие традиционным экономическим изданиям. В новой статье эксперт предлагает обсудить вопросы: кто и как разгоняет инфляцию, а также как бороться с повышением цен?

Инфляция!

В связи с окончанием календарного и финансового года на этот раз я предлагаю поговорить о показателе, с которым старательно борются все наши финансовые органы, считая его чуть ли не основной угрозой благосостоянию нашей страны и обузданию которого посвящаются немалые силы и средства наших мегаэкономистов и возглавляемых ими правительственных органов. И это… — «Инфляция»!

«Википедия» определяет этот термин как «Инфляция (лат. inflatio «вздутие») — повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. При инфляции на одну и ту же сумму денег по прошествии некоторого времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем прежде. В этом случае говорят, что за прошедшее время покупательная способность денег снизилась, деньги обесценились — утратили часть своей реальной стоимости.».

Как бы да, но… Осмелюсь заявить, что «инфляция» — это миф, создаваемый нашими руками. Не теми, что крутят гайки на заводе и выращивают хлеб. А теми, кто хоть как-то причастен к деятельности, именуемой «бизнес»; а также теми, кто определяет для этого бизнеса условия существования.

Давайте попробуем разобраться не в симптомах болезни, а в причинах ее возникновения. Может быть, тогда легче будет найти правильные лекарства, да и не причинять вред всему организму во время лечения, что, на мой взгляд, происходит сплошь и рядом благодаря неуклюжим действиям наших «земских докторов».

Рынок рынком, а кто же позволит себе потерять то, что вложено?

Итак, скажите мне, кто повышает цены? Ответ: а) производители товаров и услуг, б) продавцы товаров и услуг. Второй базовый вопрос: почему они это делают?

Разберемся поэтапно.

Покажите мне такого торгаша, который «в трезвом уме и здравой памяти» готов отказаться от прибыли, еще лучше — от прибыли, которая растет. Нет таких? Скорее всего. Я пока не видел. Таким образом, как только у кого-либо из торгующих/оказывающих услуги появляется возможность продать товар/услугу подороже, они это делают. «Соседи», боясь упустить свой кусок прибыли, тут же подстраиваются под него. Вот и пошла «кривая цен» наверх.

И вот ведь что интересно! В данном случае законы, описанные в любом учебнике экономики работают безукоризненно. А вот в обратном случае — экономическая наука дает сбой. Нас с детства учили, что в случае возникновения перепроизводства (т. е. когда товаров произведено больше, чем требуется потребителям или чем они могут позволить себе купить) «невидимая рука рынка» тут же волшебным образом отрегулирует спрос и предложение, а продавцы наперебой кинутся снижать цены, лишь бы продать товар; и наступит эра благоденствия для тех, кто эти товары покупает. «И так будет всегда! Рынок сам отрегулирует спрос и предложение», — гласят учебники. Ан нет…

Рынок рынком, а кто же позволит себе потерять то, что вложено? Мы пойдем другим путем, как завещал классик. Чем лавировать в бурном море рыночных перипетий и управлять своими денежными потоками, гораздо проще пересчитать цену в сторону повышения. Тогда, продав меньше единиц товара, можно получить заранее запланированную прибыть и вернуть свое, а уж потом подумать, как жить дальше. Не отдавать же задарма то, что нажито непосильным трудом. И вот эта формула, повторяясь из раза в раз, действует до момента, пока у истощенного покупателя вконец не закончатся деньги. Но тогда предприниматель либо переместится на рынок, где деньги еще остались, либо обанкротится (и судя по количеству банкротств и ликвидаций предприятий такой путь выбирают многие). А также маловероятно, что когда-то закончатся все деньги; вопрос только успеть оказаться в нужном месте.

«Классическая экономическая наука» попала впросак

Самое удивительное, что это проблема одинаково проблемна во всем мире. И так же везде дискредитируют себя классические каноны экономики из учебников. Например, в настоящее время масса ученых мужей бросилась изучать и пытаться научно объяснить тот факт, что в мире зафиксировано безграничное перепроизводство средств электроники и одежды; и цены на них в моделях массовых сегментов вроде как уже пустяшные, а спросом пользуются и продаются в основном дорогостоящие и брендовые товары. Наряду с тем большинство мировых экономических лидеров (типа США и Китая) исповедуют так называемые «методы количественного смягчения», а попросту печатают новые деньги, что, по идее, также должно подхлестывать инфляцию.

И тут «классическая экономическая наука» попала впросак. Жизнь доказывает обратное. Объясняется сей феномен тем, что мировой экономический кризис привел к ситуации, когда деньги остались только у высокообеспеченных слоев населения. Но я приезжаю в свой родной городок — районный центр в депрессивном регионе с 20 тысячами населения, и раз через раз вижу в руках у школьников «Айфоны», купленные в кредит их родителями с зарплатами на уровне прожиточного минимума. Так кто же «разгоняет» инфляцию?

Однако было бы совсем несправедливо винить во всех грехах исключительно жадность и тщеславие человеческие. Есть и иные «непреодолимые» силы, которые заставляют наших продавцов держаться в вопросах инфляции принципа «ни шагу назад».

Может как-то не так боремся?

Здесь я вернусь на родную землю и обращу свой взор на тех, кто «рулит процессом» доступа товаров и услуг на рынок и оказывает непосредственное влияние на потребность вышеуказанных производителей и продавцов увеличивать цифры на ценниках. Налоговая служба гордо отчитывается о росте собираемости налогов мощными темпами: 23% в 2018 году; 19,8% — в 2017-м. И вроде цели благие: наполнить бюджет, из которого финансируются зарплаты бюджетникам, пенсии и т. д. Хотя не только неподъемные социальные обязательства, но и иные расходы государства оплачиваются оттуда же.

И вот на этом месте хочется вернуться к простой науке арифметике, которую мы все изучали в начальной школе и чуть-чуть посчитать. Составим задачку:

Пусть расчетный объем налогов равен 100 рублей; мы же знаем, что они собираются не полностью однозначно. При росте собираемости на 23%, условно обозначим собираемость на начало года равной 65 рублей; на конец года — округленно 80 рублей. Отличный результат!

Как всегда, это только с одной стороны. Как известно из той же статистики, рост экономики в нашей стране колеблется от 1% до 2%, что в математике принято считать «допустимой погрешностью». В нашем случае это значит, что объемы производства и продаж не растут, а налоги собираются все больше и больше. Вернемся к арифметике: если изменить условия задачки и расчетный объем налогов увеличить в 2 раза до показателя 200 (а это значит обеспечить рост объемов производимых товаров и оказываемых услуг), то и без роста собираемости номинальный объем поступающих в бюджет средств составит 65 х 2 = 130 рублей. В номинале 130 всегда больше 80! И не нужно, как в анекдоте, для этого выжимать последние капли из «дохлого котика». Причем я отнюдь не ратую за снижение собираемости налогов, а исключительно за разумное налогообложение и создание условий для предпринимательской активности. Пока же рекордные показатели деятельности налоговиков (справедливости ради, не только их, конечно) привели к фиксации факта закрытия свыше 600 тысяч предприятий малого бизнеса, которые в основе своей и поставляют нам товары и услуги, подверженные той самой инфляции, с которой мы начали наш сегодняшний разговор.

Собственно, и идея была в том, что чем меньше производителей и чем больше они вынуждены нести затрат, в том числе в пользу государства, тем значимее увеличиваются цены = растет инфляция, с которой затем государство отчаянно борется. Может как-то не так боремся?

Извините, если напряг своими рассуждениями перед праздником. Надеюсь, в следующем году наше общение продолжится.

Искренне Ваш.

С Новым годом, друзья!