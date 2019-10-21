Фотомарафон «100-летие ТАССР»: жители Казани слушают радиотрансляцию праздника 15-летия республики, 1935 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 64-я
7 ноября 1927 года в эфире впервые прозвучала фраза «Говорит Казань» — «Казан сөйли». Ее произнес Шамиль Усманов в прямом эфире: он был начальником Татарского управления зрелищными мероприятиями.
Именно Усманов занимался радиофикацией Советской Татарии. Опыты по радиовещанию ставили в республике и раньше. 20 марта 1918 года в Казани начала работать приемная радиостанция, которая получала по азбуке Морзе «Голос Москвы». Через несколько лет радио можно было послушать и в Тетюшах, и в Спасске, и в Мензелинске, и в Бугульме, и в Чистополе. Но передающей станции в Татарской республике пока не было.
В казанской радиолаборатории научились транслировать человеческий голос на большие расстояния к середине двадцатых, и вот в десятую годовщину Октябрьской революции вышла первая пробная передача с радиовещательной станции РВ-17.
Все передачи шли вживую, тогда еще не было технической возможности записывать передачи и ретранслировать их в удобное время. Поэтому, чтобы слушатели насладились радиопостановкой — в студию к микрофону приходила целая театральная труппа, чтобы по радио передали музыку — на казанской радиостудии работал свой оркестр.
Люди любят чудеса. А радио было чудом. Оно пользовалось любовью всех слоев населения. Радиоприемник был роскошью, его слушали группами из десятков человек. Партийные работники и деятели культуры выступали перед микрофоном с удовольствием. А первым диктором татарского радио был... Адель Кутуй!
Радиостудией в начале ее существования заведовало Татарское управление зрелищными предприятиями, а студия находилась в здании Театра татарской драмы. Это было удобно: в те годы заведующим музыкальной частью в театре работал Салих Сайдашев.
Великий татарский композитор и стал первым музыкальным редактором татарского радио: при его участии и часто под его аккомпанемент в эфир выходили многочисленные музыкальные номера. В 1928 году в эфире татарского радио было выступление Владимира Маяковского из театра оперы и балета: говорят, во время выступления он показывал зрителям в театре на микрофон и говорил: «Здесь меня больше народа слушает!»
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Государственный архив РТ, Национальную библиотеку РТ.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
Спасибо уважаемым автору РВ и ГА РТ.
В Казани ещё работал на радиостанции Николай Ежов, который позднее в Москве превратился в "ежовые рукавицы" для марксистов-оппортунистов,
А первая радио-трансляция прошла в Казани ещё при жизни Ленина - если не путаю в 1919 году - и Ленин высоко оценил новый способ, новую технологию пропаганды марксизма и коммунизма и отдал приказ распространять казанский радио-опыт на всю Красную Россию.
А ТАССР создали марксисты Ленин и Троцкий.
И вплоть до 1943 года в СССР вовсю действовал марксистский Коминтерн, который ставил своей целью установление марксистской диктатуры "пролетариата" на всём Земном Шаре.
А уж марксистская риторика в газетах была до начала 1960-х годов.
Так как же без Вас, любимых, с утра?
Хотя, честно говоря, и подташнивает, вспоминая Вас и Ваши преступления против Человечества.
Интересные сооружения.
Вроде эмблема Буревестника?
Спасибо.