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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: жители Казани слушают радиотрансляцию праздника 15-летия республики, 1935 год

07:00, 21.10.2019 9 Сюжет: К 100-летию ТАССР

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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: жители Казани слушают радиотрансляцию праздника 15-летия республики, 1935 год

7 ноября 1927 года в эфире впервые прозвучала фраза «Говорит Казань» — «Казан сөйли». Ее произнес Шамиль Усманов в прямом эфире: он был начальником Татарского управления зрелищными мероприятиями.

Именно Усманов занимался радиофикацией Советской Татарии. Опыты по радиовещанию ставили в республике и раньше. 20 марта 1918 года в Казани начала работать приемная радиостанция, которая получала по азбуке Морзе «Голос Москвы». Через несколько лет радио можно было послушать и в Тетюшах, и в Спасске, и в Мензелинске, и в Бугульме, и в Чистополе. Но передающей станции в Татарской республике пока не было.

В казанской радиолаборатории научились транслировать человеческий голос на большие расстояния к середине двадцатых, и вот в десятую годовщину Октябрьской революции вышла первая пробная передача с радиовещательной станции РВ-17.

Трансляция радиопостановки в 1930-е годы. Фото: radiotatarstana.ru

Все передачи шли вживую, тогда еще не было технической возможности записывать передачи и ретранслировать их в удобное время. Поэтому, чтобы слушатели насладились радиопостановкой — в студию к микрофону приходила целая театральная труппа, чтобы по радио передали музыку — на казанской радиостудии работал свой оркестр.

Оркестр казанского радио, 1930-е годы. Фото: radiotatarstana.ru

Люди любят чудеса. А радио было чудом. Оно пользовалось любовью всех слоев населения. Радиоприемник был роскошью, его слушали группами из десятков человек. Партийные работники и деятели культуры выступали перед микрофоном с удовольствием. А первым диктором татарского радио был... Адель Кутуй!

Радиостудией в начале ее существования заведовало Татарское управление зрелищными предприятиями, а студия находилась в здании Театра татарской драмы. Это было удобно: в те годы заведующим музыкальной частью в театре работал Салих Сайдашев.

Первый состав татарского радиовещания: литературный редактор Исмагил Усманов, музыкальный редактор Салих Сайдашев и диктор Адель Кутуй. 1927 год. Фото: из архивов Национальной библиотеки Татарстана

Великий татарский композитор и стал первым музыкальным редактором татарского радио: при его участии и часто под его аккомпанемент в эфир выходили многочисленные музыкальные номера. В 1928 году в эфире татарского радио было выступление Владимира Маяковского из театра оперы и балета: говорят, во время выступления он показывал зрителям в театре на микрофон и говорил: «Здесь меня больше народа слушает!»

Людмила Губаева
Справка

За помощь в подготовке материала редакция благодарит Государственный архив РТ, Национальную библиотеку РТ.

Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.

ОбществоИстория Татарстан
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комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 07:27
    Ну просто замечательные фотографии и текст.
    Спасибо уважаемым автору РВ и ГА РТ.

    В Казани ещё работал на радиостанции Николай Ежов, который позднее в Москве превратился в "ежовые рукавицы" для марксистов-оппортунистов,
    А первая радио-трансляция прошла в Казани ещё при жизни Ленина - если не путаю в 1919 году - и Ленин высоко оценил новый способ, новую технологию пропаганды марксизма и коммунизма и отдал приказ распространять казанский радио-опыт на всю Красную Россию.
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  • Анонимно 07:59
    Марксизм с утра, марксизм везде... Марксизм и никаких гвоздей! Одна мысль на всю жизнь и на всю голову - МАРКСИЗМ! РВ с Вами становится не интересно!!!
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    Анонимно 08:27
    Так, уважаемый нео-марксист, фото-марафон ведь посвящен 100-летию создания ТАССР.
    А ТАССР создали марксисты Ленин и Троцкий.
    И вплоть до 1943 года в СССР вовсю действовал марксистский Коминтерн, который ставил своей целью установление марксистской диктатуры "пролетариата" на всём Земном Шаре.
    А уж марксистская риторика в газетах была до начала 1960-х годов.
    Так как же без Вас, любимых, с утра?
    Хотя, честно говоря, и подташнивает, вспоминая Вас и Ваши преступления против Человечества.
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    Анонимно 08:28
    С марксистами и нео-марксистами давно людям не интересно - но историю помнить и вспоминать надо, чтобы преступления марксистов против Человечества не повторились.
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    Анонимно 13:30
    Скоро перейдем к освещению 40, 50, 60 годов и так далее. Там немного другая повестка
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  • Анонимно 09:24
    На фото оркестра казанского радио в центре "начальник" с очень важным лицом сидит в знаменитых казанских унтах.
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  • Анонимно 09:28
    Что за место на первой фотографии?
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    Анонимно 10:09
    Тоже размышляю об этом.
    Интересные сооружения.
    Вроде эмблема Буревестника?
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    Анонимно 10:35
    Пусть работники ГА РТ подскажут.
    Спасибо.
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