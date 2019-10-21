Фотомарафон «100-летие ТАССР»: жители Казани слушают радиотрансляцию праздника 15-летия республики, 1935 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 64-я

7 ноября 1927 года в эфире впервые прозвучала фраза «Говорит Казань» — «Казан сөйли». Ее произнес Шамиль Усманов в прямом эфире: он был начальником Татарского управления зрелищными мероприятиями.

Именно Усманов занимался радиофикацией Советской Татарии. Опыты по радиовещанию ставили в республике и раньше. 20 марта 1918 года в Казани начала работать приемная радиостанция, которая получала по азбуке Морзе «Голос Москвы». Через несколько лет радио можно было послушать и в Тетюшах, и в Спасске, и в Мензелинске, и в Бугульме, и в Чистополе. Но передающей станции в Татарской республике пока не было.

В казанской радиолаборатории научились транслировать человеческий голос на большие расстояния к середине двадцатых, и вот в десятую годовщину Октябрьской революции вышла первая пробная передача с радиовещательной станции РВ-17.

Трансляция радиопостановки в 1930-е годы. Фото: radiotatarstana.ru

Все передачи шли вживую, тогда еще не было технической возможности записывать передачи и ретранслировать их в удобное время. Поэтому, чтобы слушатели насладились радиопостановкой — в студию к микрофону приходила целая театральная труппа, чтобы по радио передали музыку — на казанской радиостудии работал свой оркестр.



Оркестр казанского радио, 1930-е годы. Фото: radiotatarstana.ru

Люди любят чудеса. А радио было чудом. Оно пользовалось любовью всех слоев населения. Радиоприемник был роскошью, его слушали группами из десятков человек. Партийные работники и деятели культуры выступали перед микрофоном с удовольствием. А первым диктором татарского радио был... Адель Кутуй!

Радиостудией в начале ее существования заведовало Татарское управление зрелищными предприятиями, а студия находилась в здании Театра татарской драмы. Это было удобно: в те годы заведующим музыкальной частью в театре работал Салих Сайдашев.

Первый состав татарского радиовещания: литературный редактор Исмагил Усманов, музыкальный редактор Салих Сайдашев и диктор Адель Кутуй. 1927 год. Фото: из архивов Национальной библиотеки Татарстана

Великий татарский композитор и стал первым музыкальным редактором татарского радио: при его участии и часто под его аккомпанемент в эфир выходили многочисленные музыкальные номера. В 1928 году в эфире татарского радио было выступление Владимира Маяковского из театра оперы и балета: говорят, во время выступления он показывал зрителям в театре на микрофон и говорил: «Здесь меня больше народа слушает!»



Людмила Губаева