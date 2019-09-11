Рустэм Сулейманов: «Сибай исконно считался культурным городом, Уфа в этом смысле уступала незаметно»

Перипетии сгоревшей филармонии в столице Башкирского Зауралья

Пожар в Сибайской государственной филармонии произошел 4 года назад. Пострадало уникальное здание, выполненное в стиле ампир. С тех времен в СМИ Башкортостана проходила информация о решениях руководства республики по реставрации. Ремонта нет, по словам горожан, коллектив учреждения разбегается. На этот вопиющий факт обращает внимание уфимский скрипач и дирижер Рустэм Сулейманов в колонке «Реального времени». Он упрекает башкирский Минкульт в бездействии и надеется, что ситуация сдвинется с мертвой точки.

После злополучного пожара

В январе этого года на одном из уфимских порталов вышла моя статья о чиновниках Министерства культуры Башкортостана и бывшем главе республики Рустэме Хамитове. Они более трех лет никоим образом не замечали в центре Сибая сгоревшее здание филармонии, средства на восстановление не выделялись, а конкурсы по реставрации были проведены с нарушениями. Стоило всего лишь об этом написать, как телеканалы и интернет-порталы разом кинулись информировать, что-де выделены 636 млн рублей на реставрацию здания. Дескать, будут выделены дополнительно еще 50 млн рублей на аппаратуру и укрепление материально-технической базы Сибайской филармонии.

С того памятного пожара этой жемчужины Зауралья прошло 4 года. И труппа вновь не открывает сезон, не может давать концерты, вхолостую репетирует в брошенном корпусе зауральского филиала Аграрного университета.



Фото facebook.com/rustem.suleymanov.524

С памятного пожара этой жемчужины Зауралья прошло 4 года. И труппа вновь не открывает сезон, не может давать концерты, вхолостую репетирует в брошенном корпусе зауральского филиала Аграрного университета

Известно, что коллектив Сибайской филармонии давно разбежался: кто в Уфу, кто в Магнитогорск, кто в соседний Татарстан, труппы нет. Поначалу наши коллеги верили в скорое решение вопросов ремонта, но постепенно стали трудоустраиваться в другие регионы. Связано это не с экологической ситуацией в городе и с резким падением цен на недвижимость, а с отсутствием зрителя. Культура в городе умерла! Очевидно, что назревающие проблемы Сибайского карьера были известны тогдашнему руководству республики и минкульту РБ. Ясно, что таким образом они игнорировали проблемы филармонии, дабы сократить культурную составляющую города, увеличив тем самым отток населения.

Кто виноват?

На мой вопрос министру культуры РБ Амине Шафиковой о судьбе Сибайской филармонии было сказано, что проблема пожара здания выдумана обществом, что информация — «полный фейк»! Хочется возразить: как же она выдумана горожанами, когда люди четвертый год ходят мимо здания и ужасаются от его вида?!

На оперативках правительства (совещания проходят по понедельникам), которые министр Шафикова посещает довольно редко — игнорирует животрепещущие вопросы сегодняшнего дня в культуре, бойкотирует катастрофические проблемы в Сибае, созданные ею же за семь лет правления; ловко парирует атаки чиновников-оппонентов, возглашая коллегам о каких-то крутых проектах 2020—2021 годов. Будем надеяться, что ошибками Амины Шафиковой и ее команды будут заниматься новые руководители Министерства культуры Республики Башкортостан. Согласитесь, смешно и глупо, когда чиновник сам создает проблемы и затем сам же их решает.

Фото bashinform.ru

На заданный мною вопрос министру культуры РБ Амине Шафиковой о судьбе Сибайской филармонии было сказано, что проблема пожара здания выдумана обществом, что информация — «полный фейк»!

Директор Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ Данир Гайнуллин взял всю вину на себя: его центр более двух лет не готовил документы на реставрацию по ряду причин. А Рустэм Марданов (председатель правительства РБ в 2018 году) никак не выделял средства и не увеличивал смету на ремонт. Амине Шафиковой не удалось решить финансирование проекта реконструкции Сибайской филармонии. Также Гайнуллин заверил, что теперь здание является выявленным объектом культурного наследия! Напомню, эпопея эта длится четвертый год: несложно подсчитать КПД чиновников аппарата хамитовской «оттепели».

Запрос на классическое искусство сибайцев

Сибай исконно считался культурным городом, Уфа в этом смысле уступала незаметно. Парадоксально, но при соседстве с Магнитогорском и при сильном влиянии фольклора Баймакского района, Сибай отождествлял собой общественный запрос на классическое искусство, на городскую культуру.

Мы привозили на гастроли серьезные академические программы: симфонии, оперы, и зрители принимали нас с восторгом. Казалось бы, академические программы классиков (коими мы являемся) и этнонацеленность башкирской аудитории — вещи несовместимые, но это работало, особенно среди молодежи. Как поется в одной романтичной песне, «Сибай, Сибай, ты со всех сторон богат». Так и здесь: зритель в Сибае богат духовно, воспитан и образован.

Фото rb7.ru

Данир Гайнуллин заверил, что теперь здание является выявленным объектом культурного наследия! Напомню, эпопея эта длится четвертый год: несложно подсчитать КПД чиновников аппарата хамитовской «оттепели»

Многим было известно, что Радий Хабиров, до недавнего времени еще ходивший в должности врио главы республики, победит на выборах, и предстоит реформирование состава правительства РБ. Хотелось бы рекомендовать новому руководству региона быть более избирательным в кадровых вопросах, особенно в Министерстве культуры РБ, избавиться от токсичных руководителей ведомства и заместителей. Эти чиновники 8 лет формируют «черные списки» неугодных деятелей искусства, преподавателей и работников культуры, запрещая профессиональным артистам выступать на сцене, закрывая в Башкирии доступ к концертным площадкам, филармониям и галереям.

Мне довелось неоднократно выступать в этом красивом здании с отличной акустикой. И я, так же как все горожане, надеюсь, что долгожданная реконструкция все же состоится.

Рустэм Сулейманов