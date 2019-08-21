Межсезонье «Салавата Юлаева»: готов ли Цулыгин к новым подвигам?

Рассказываем, как прошло уфимское хоккейное лето

Уфимский хоккейный клуб стал, пожалуй, главным откровением минувшего розыгрыша Кубка Гагарина. После довольно непростого регулярного чемпионата команда Николая Цулыгина вышла в финал Восточной конференции, где в интересной и полной драматизма серии уступила «Авангарду». В межсезонье состав «Салавата Юлаева» претерпел солидные изменения, однако по-прежнему в Уфе многое будет зависеть именно от главного тренера. О том, с каким багажом башкирский клуб подходит к старту 12-го сезона КХЛ, — в материале «Реального времени».

Лучший вратарь КХЛ по-прежнему в Уфе

Главные новости из стана уфимского клуба пришли еще до открытия трансферного окна, которое традиционно было запланировано на 1 мая. Мы уже подробно рассказывали, как «Салават Юлаев» преуспел в продлении контрактов практически на все ключевые позиции: еще до старта плей-офф было объявлено о продлении соглашения Теему Хартикайнена, до конца следующего сезона продолжают действовать контракты у Линуса Умарка, Филипа Ларсена и Юхи Метсолы, в апреле был продлен контракт с Николаем Цулыгиным (правда, после определенной паузы). Все эти контракты весомы и значимы для «юлаевцев», однако особняком стоит тот факт, что в Уфе продолжит играть лучший вратарь КХЛ прошлого сезона Юха Метсола.

Понятно, что удержать всех лидеров и просто удачно отыгравших минувший сезон было нереально. Так, закономерным выглядит уход нападающего Владимира Ткачева, который явно не вписывался в стиль Цулыгина и отправился в питерский СКА раскрывать свой потенциал там. Не удалось удовлетворить финансовые аппетиты финна Кемппайнена, который тоже уехал по проторенной хоккейной дорожке в Санкт-Петербург. На место этих игроков пришли вполне равноценные хоккеисты: другой финн Сакари Маннинен и Никита Сошников, вернувшийся из-за океана.

Здесь стоит вспомнить, что когда-то «Салават» брал Кемппайнена из «Сибири», и начинал центрфорвард в столице Башкортостана не слишком ярко. «Своим» для клуба и болельщиков он стал лишь спустя сезон, а то и два, поэтому есть основания полагать, что все получится и у Маннинена, которому также необходимо дать время для адаптации. Что касается Сошникова, то основная проблема, связанная с ним, — это его история болезни. Нападающий довольно часто в последние годы восстанавливался после сотрясений мозга и потому на трансферном рынке к нему относились с опаской. В Уфе рискнули, и лишь сезон покажет, станет ли он прорывным для игрока.

Состав «юлаевцев» пополнил действующий обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА защитник Михаил Пашнин, который известен своей жесткой игрой

Еще из приобретений стоит отметить возвращение «блудных сыновей» — вратаря Владимира Сохатского и нападающего Владислава Картаева. Оба начинали путь в большой хоккей как раз в столице Башкортостана и были одними из лидеров уфимского «Толпара» в первом сезоне МХЛ в 2009—2010 годах, когда команду еще возглавлял Александр Семак. За 10 лет их карьеры развивались по-разному. Сохатский так и не стал первым номером в одном из клубов КХЛ, периодически возвращаясь в ВХЛ, а вот Картаев пару лет назад даже вызывался в сборную России из ярославского «Локомотива». Туда из Уфы он попал в результате редрафта, который лига проводила после трагедии 2011 года, когда в авиакатастрофе разбился основной состав ярославцев. Также состав «юлаевцев» пополнил действующий обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА защитник Михаил Пашнин, который известен своей жесткой игрой.

Остается шанс подписать и Антона Бурдасова, который уже вроде как точно отправится в НХЛ. Однако нападающий все еще не уехал, и пока что пауза с его отъездом или неотъездом за океан выглядит как агентская игра. Другое дело, что хоккеист может оказаться в КХЛ и не в Уфе, а, например, все в том же питерском СКА.

Результаты межсезонья разительно отличаются от прошлогодних

Ровно год назад «Салават Юлаев» стал неофициальным чемпионом Востока в межсезонье, одержав победу сразу на двух крупных предсезонных турнирах подряд. Регулярный чемпионат подопечные Цулыгина также начали довольно неплохо, однако к концу осени — началу зимы прилично сдали и балансировали на грани вхождения в кубковую восьмерку.

Этим летом ни особых удач, ни особых провалов у «юлаевцев» нет. В последний день июля команда обыграла на сборе в Финляндии «Нефтехимик» со счетом 4:2 (любопытно, что за это лето нижнекамский и уфимский клубы сыграют между собой в общей сложности четыре раза). На Кубке президента Республики Казахстан клуб занял последнее место, попутно проиграв «Ак Барсу» в межсезонном «зеленом дерби» (1:2). Также «Салават» уступил «Барысу» (1:2), «Автомобилисту» (2:3) и лишь раз выиграл по буллитам все у того же «Нефтехимика» (2:1).

Уже сыграно два матча против челябинского «Трактора» дома (в обоих «Салават Юлаев» потерпел поражения — 0:1 и 1:2)

Больше предсезонных турниров у уфимцев на это лето не запланировано, команда ограничится лишь товарищескими играми. Уже сыграно два матча против челябинского «Трактора» дома (в обоих «Салават Юлаев» потерпел поражения — 0:1 и 1:2), также предстоят игры против «Автомобилиста» и «Нефтехимика». По сути, именно в последних матчах болельщики клуба смогут увидеть максимально близкие к сезону сочетания звеньев. Во второй игре с «Трактором» тренерский штаб и вовсе выставил второй состав, в котором на лед выходили даже игроки 2002 года рождения. Этим нынешняя «предсезонка» напоминают прошлогоднюю, когда молодым давали шансы на Кубке президента Республики Башкортостан, и те даже выигрывали свои встречи.

Амиров — новая звездочка уфимского хоккея

Настоящим открытием в матчах межсезонья стала игра 17-летнего нападающего Родиона Амирова. В Казахстане он отличался практически в каждой игре и был признан лучшим нападающим турнира. До матчей против «Трактора» на «Уфа-Арене» Амиров не забил лишь в одной игре всего межсезонья, а в Нур-Султане в матче против «Автомобилиста» был перемещен в первое звено.

Пока нельзя говорить, что у «Салавата» растет талант уровня Кирилла Капризова, однако уже сейчас понятно, что игрок не рядовой, а уфимскому клубу важно не допустить его переезда в Северную Америку. Если отъезд еще молодого Андрея Василевского в НХЛ в 2014 году был легко предсказуем, то этим летом «Салават Юлаев» упустил уже двух талантливых проспектов: свои силы за океаном решили попробовать вратарь Даниил Тарасов и нападающий Павел Шэн. Хотя если с 19-летним Шэном все очевидно — игрок на двухстороннем контракте будет пробовать пробиться в «Бостон» через фарм-клуб, то с Тарасовым ситуация довольно запутанная. Сначала уфимец заключил трехлетнее соглашение с «Коламбусом», затем энхаэловский клуб объявил о его переходе в финский «Эссят». Известно, что «Салават» предлагал Даниилу двухлетний контракт, но тот отказался и теперь будет получать практику в довольно крепком финском чемпионате.

По такой схеме — в НХЛ через Финляндию — выбился в одного из самых перспективных вратарей за океаном Александр Георгиев. На прошедшем чемпионате мира он был сменщиком Василевского, а теперь его одноклубником стал Артемий Панарин — вместе они будут пытаться возродить былую славу «Нью-Йорк Рейнджерс».

Крайне любопытно, продолжит ли «Салават Юлаев» приключения регулярного чемпионата прошлого сезона, преобразившись только в плей-офф, или сразу займет лидирующие позиции на Востоке

Как проявит себя Цулыгин во втором сезоне в роли главного?

Пожалуй, самый важный вопрос, который будет стоять на повестке дня для «СЮ» в 12-м сезоне КХЛ, это то, как он сложится для Николая Цулыгина. Год назад можно было списывать многие неудачи или спорные моменты на неопытность наставника, который дебютировал в роли главного тренера. В этом году подобное не пройдет, и на фоне прошлогоднего результата в Кубке Гагарина (бронзовые медали КХЛ) спрос с Николая Леонидовича будет серьезный. Весной он проявил себя как великолепный тактик, внешне легко выиграв серии с командами, которых называли фаворитами («Металлург» и «Автомобилист»). Цулыгин показал, что может играть не только в оборонительный хоккей: уфимцы были одной из самых ярких команд плей-офф по игре в атаке. Наладилась и игра в большинстве.

Важно, как специалист найдет общий язык с новичками. Интересно, что все, кто играл в прошедшем сезоне, почти единогласно поддерживают молодого главного тренера, в какой бы ситуации он ни оказался. Лишь ушедший Ткачев сказал в недавнем интервью, что он не нашел взаимопонимания с Цулыгиным. Чуть ранее сам тренер говорил о том, что позволял себе говорить хоккеисту все, что думает о его игре, что не очень нравилось как самому Ткачеву, так и его агенту Шуми Бабаеву.

«Салават Юлаев» стартует в новом сезоне КХЛ 3 сентября игрой с «Куньлунем» в китайском Шэньчжэне. Крайне любопытно, продолжит ли «Салават Юлаев» приключения регулярного чемпионата прошлого сезона, преобразившись только в плей-офф, или сразу займет лидирующие позиции на Востоке.