Скандалы недели: гниющая курятина у Волги, челнинец Azino777 и обвинение экс-главы «Заинского сахара»

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На этой неделе статья «Реального времени» об утилизации «Даль-Камой» испорченного мяса рядом с Волгой привлекла внимание Следкома и Управления Росприроднадзора по РТ. Следственное управление национальной полиции Киева предположило, что онлайн-казино Azino777 создал челнинский айтишник, а экс-главу АО «Заинский сахар» обвинили в уводе особо крупного размера денег и коммерческом подкупе. Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Экологическая проблема: гниющая курятина закопана у Волги

В понедельник «Реальное время» сообщило об утилизации мясоперерабатывающим комбинатом «Даль-Кама» испорченного мяса в непосредственной близости от Волги. 80 тонн протухшей курятины обнаружили на комбинате еще прошлым летом. Руководитель производства Руслан Хамадишин пояснил, что продукция испортилась из-за поломки холодильников. Мясо с июля до конца октября продолжало гнить на складе, пока, по словам Хамадишина, не было сожжено и закопано во дворе. Впрочем, конкурсный управляющий предприятия-банкрота сомневается, что тухлятину действительно сожгли, и опасается, что биоотходы могут попасть в Волгу, а через водозаборник — прямиком в казанский водопровод, поскольку от места захоронения до воды менее 100 метров.

Информация «Реального времени» о незаконной утилизации 80 тонн протухшей курятины зеленодольского мясокомбината «Даль-Кама» под Казанью привлекла внимание Следкома по РТ, который начал доследственную проверку. «Проверка проводится по признакам статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных отходов)», — сообщил старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий. Также в ответ на запрос «Реального времени» осмотреть «Даль-Каму» обещало Управление Росприроднадзора по РТ. Итогов проверки ожидают и власти Татарстана, об этом сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Информация о незаконной утилизации 80 тонн протухшей курятины зеленодольского мясокомбината «Даль-Кама» под Казанью привлекла внимание Следкома по РТ, который начал доследственную проверку. Фото souzholod.ru



Основатель онлайн-казино Azino777

В понедельник неожиданно прославился челнинский айтишник Альберт Валиахметов. Он оказался подозреваемым по уголовному делу о создании онлайн-казино Azino777, которое расследует Следственное управление национальной полиции Киева. Выяснилось, что молодой человек зачастил в Казань и Киев в 2013 году, то есть в тот же период, когда был зарегистрирован домен казино в зоне ru, а в 2014 году основал на Украине фирму «Роял Гейм», которая, по версии следствия, и занималась администрированием порталов казино.

Из материалов дела следует, что «Роял Гейм», предположительно, создала казино Azino777, разработала программное обеспечение и администрировала работу порталов azino777.com, azino777.net, 777azino.com и 777azino.net. В ходе обысков в июне прошлого года из офиса фирмы изъяли системные блоки, ноутбуки и другую технику, содержащие данные о работе онлайн-казино Azino777. Руководитель и единственный владелец компании — Альберт Марсельевич Валиахметов. Подробности в материале «Реального времени».

Дело о включении АСВ в реестр кредиторов Роберта Мусина и банкротство ФОНа

На этой неделе продолжилось затянувшееся дело о включении АСВ в реестр требований кредиторов на 21,5 млрд рублей. Представителям агентства хочется приостановить процесс до вынесения решения по уголовному делу в отношении Роберта Мусина, а представителю экс-банкира — чтобы суд скорее отказал АСВ.

Напомним, что АСВ подало требование, чтобы не пропустить срока исковой давности, который истек в сентябре 2018 года, и каждое заседание теперь ходатайствует о приостановлении. На прошлом заседании судья попросил истца представить доказательства. Представитель АСВ представила, правда, из уголовного дела. Адель Губайдуллин заявил, что мешать дело о банкротстве с уголовным недопустимо, а судья снова взял паузу на раздумья. Подробности в материале «Реального времени».

На этой неделе в деле о банкротстве ООО «ФОН» Анатолия Ливады появился новый участник. Фото vk.com

На этой неделе в деле о банкротстве ООО «ФОН» Анатолия Ливады появился новый участник. Право требовать с «ФОНа» большую часть долгов перешло от московской компании «Профиль Финанс» к «ТЦ Кулахметова». Именно это юрлицо теперь выступает в качестве заявителя в процессе. Но, как выяснилось, остальную задолженность с «ФОНа» затребует компания его коммерческого директора Дианы Ахметзяновой.

Такой поворот дела не стал неожиданностью ни для кого. Единственным учредителем ООО «ТЦ Кулахметова», согласно данным «Картотека.ру», является Андрей Беляков — глава крупной строительной компании «Бриз». Дольщикам «ФОНа» личность Белякова известна хорошо — он достраивал первый дом в ЖК «МЧС» на Губкина, а также занимается достройкой ЖК «Симфония» на Павлюхина. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Субсидии для «Волжской Булгарии»

На этой неделе стало известно, что Федеральное агентство по туризму РФ зарезервировало 331 млн рублей субсидии под строительство туристской инфраструктуры кластера «Волжская Булгария» — но при условии подписания соглашения о государственно-частном партнерстве с инвесторами. Федеральные субсидии будут распределены между 24 туристскими кластерами России, которые должны стать магнитами внутреннего и въездного туризма. Кроме Татарстана, в этом списке черноморские достопримечательности «Абрау-Утриш» и «Гурзуф», речная рыбалка в «Волжском море» (Тверская область) или «Русские берега» (Вологодская область). Московская область продвигает традиционный «бренд» «Сергиев Посад — врата Золотого кольца» и чуть менее традиционный проект «Русская Палестина». Отчасти религиозное поветрие подхватила и Псковская область, выдвинувшая на господдержку кластер «Духовные истоки».

В отличие от большинства других заявок, Татарстан получит господдержку по нижней границе и с отсрочкой на 2 года. К примеру, тем же «Духовным истокам» будет выделено 1,1 млрд рублей в 2019—2021 гг., ближайшая Чувашия защитилась на 1,8 млрд рублей на те же 3 года под кластер «Чувашия — сердце Волги», «Соленые озера» Оренбургской области получат 900 млн рублей. Меньше всего подкинут кластерам ГРИНН (Орловская область) — 156 млн, и «Бурзянский» (Башкортостан) — 200 млн в 2021 году. Всего на обеспечение инфраструктуры кластеров Ростуризм намерен потратить за 3 года более 20 млрд рублей. Подробности в материале «Реального времени».

Федеральное агентство по туризму РФ зарезервировало 331 млн рублей субсидии под строительство туристской инфраструктуры кластера «Волжская Булгария». Фото Рината Назметдинова

Жестокое обращение с собаками

Прокуратура РТ сообщила «Реальному времени», что в Мамадышском районе возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Речь идет о 529 собаках, которых в течение 2017—2018 гг. отловила ИП Лялина из поселка Круглое Поле Тукаевского района, заработав в общей сложности 350 тыс. рублей. В качестве подозреваемой Лялина по делу не проходит, однако сама предпринимательница подтвердила корреспонденту нашего издания, что отловом и умерщвлением собак занималась лично.

Правоохранители считают, что закон был нарушен, так как о местах и сроках отлова население не информировали, отлов проводили без участия подавших заявки на отлов, собак умерщвляли на месте, тогда как по закону они подлежали отправке в приют, учету, клиническому осмотру, стерилизации, вакцинации и возвращению в места прежнего обитания, а трупы без учета «утилизировали» в скотомогильниках. Кроме того, сообщили в прокуратуре, предпринимательница использовала для умерщвления собак препарат «Адилин-супер», предназначенный для вынужденного умерщвления животных в очагах инфекции, в том числе при особо опасных заболеваниях, и вызывающий гибель животных от удушья при полном сохранении сознания и болевой реакции. Применение «Адилина» правоохранители квалифицируют как жестокое обращение с животными. Подробности в материале «Реального времени».

В Ижевске задумались о сохранении удмуртского языка

В Госсовете Удмуртии готовят изменения в республиканский закон «О государственных языках УР и иных языках народов УР», которые должны способствовать расширению использования и изучения удмуртского языка. В частности, предполагается закрепить обязанность оформлять афиши и вывески, изготавливаемые за бюджетные средства, на двух языках. Предложение об этом прозвучало на заседании рабочей группы по подготовке изменений в закон «О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики». Помимо приведения его в соответствие с федеральным законодательством (в части изучения удмуртского в школах), профильная комиссия республиканского парламента и приглашенные эксперты из Миннаца и Минобразования рассмотрели «возможности правового регулирования вопросов поддержки и использования удмуртского языка как государственного языка Удмуртии».

В Госсовете Удмуртии готовят изменения в республиканский закон «О государственных языках УР и иных языках народов УР», которые должны способствовать расширению использования и изучения удмуртского языка. Фото udmurt.ru.jpg

По данным переписи 2010 года, в России проживало свыше 320 тысяч человек, владеющих удмуртским языком. Большая часть их, разумеется, пребывает в Удмуртии. При этом к удмуртам себя относили тогда свыше 410 тысяч жителей республики. Проблему сохранения удмуртского языка в регионе поднимают часто. Одним из способов называют расширение возможностей и создание необходимых условий для изучения языка в школах. Подробности в материале «Реального времени».

Жильцы «Салават купере» обнаружили трещины в стенах

На этой неделе проблемы жилых комплексов получили продолжение при заселении еще одного дома на 255 квартир в «Салават купере». Жильцы обеспокоены тем, что не могут получить ответ, какую школу будут посещать их дети — строительство школы для второй очереди начнется только в 2020 году. Еще один неприятный вопрос — строительные недоделки, и теперь речь идет уже о проблемах посерьезнее, чем отклеившиеся обои. Подробности — в материале «Реального времени».



Жильцы нового дома в «Салават купере» не знают, какую школу будут посещать их дети. Фото Гуландам Фатхуллиной

Суд над Кокориным и Мамаевым

На этой неделе очередное продление срока содержания Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО не вызвало безоговорочного восторга у страны. Если вначале российский обыватель кровожадно потирал руки, то сейчас процесс, обернувшийся в общем-то ожидаемым исходом, уже не нашел такого единодушного понимания — по крайней мере, в мире спорта.

Еще в тот день, когда стало известно, что обвинение обратилось в Тверской районный суд Москвы с ходатайством о продлении ареста Мамаеву и Кокорину, адвокаты подсудимых, словно заранее зная итог слушания, признавались в собственном бессилии перед российским судом и следствием. Защитник Кокорина-старшего (из двух братьев Кокориных) Андрей Ромашов, например, жаловался на то, что наши судебные органы выглядят в данной ситуации как филиал следственных. Подробности в материале «Реального времени».

Уголовное дело «сахарного генерала»

На этой неделе председателю совета директоров ООО «Кузбассавто» и экс-главе АО «Заинский сахар» Шамилю Мингазову предъявили обвинение по двум эпизодам дела, возбужденного по признакам растраты в особо крупном размере и коммерческого подкупа. По первому — с созданием и продажей на сторону в 2016 году неучтенных излишков сахара на 112,3 млн рублей, и второму — с передачей 50 тысяч рублей заму Мингазова за прикрытие хищения путем фальсификации документов по реализации сахара. «Я заинтересован скорее разобраться в этом непонятном для меня обвинении», — заявил Верховному суду Татарстана обвиняемый. Защита просила его освобождения из СИЗО, обвинение — домашнего ареста, суд отказал обеим сторонам. Подробнее — в материале «Реального времени».

Экс-главе АО «Заинский сахар» Шамилю Мингазову предъявили обвинение по двум эпизодам дела, возбужденного по признакам растраты в особо крупном размере и коммерческого подкупа. Фото agrosila-holding.ru

ПСО «Казань» обязывают оплатить дефекты на объектах Универсиады

Поволжская академия физкультуры, спорта и туризма больше года судится с ПСО «Казань» из-за строительных дефектов во Дворце водных видов спорта и Центре гребли. По обоим объектам Универсиады суды выиграны, но добиться исполнения не удается. Сначала вуз требовал от застройщика устранить недочеты в водном дворце за свой счет, иск удовлетворили еще в апреле, но подрядчик так и не приступил к работам. Хотя, по его словам, закупил необходимые материалы на большую часть суммы. Теперь академия требует возместить ущерб деньгами, и суд поддержал истца. В эту среду суд обязал компанию Равиля Зиганшина компенсировать стоимость исправления всех строительных недочетов. Поволжская академия физкультуры, спорта и туризма оценила ущерб в 1,65 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».