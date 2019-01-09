Бюджет растет, госдолг снижается, но россиянам не стало легче

«Реальное время» подводит экономические итоги 2018 года в России

Фото: Максим Платонов

Экономические итоги 2018 года проще всего назвать противоречивыми. С одной стороны, на фоне благоприятных обстоятельств улучшилась ситуация в секторе государственных финансов; кроме того, власти в течение года поставили перед собой важные социальные задачи. В то же время гражданам не стало заметно легче: восстановление их доходов закончилось вместе с президентскими выборами, при этом 2019 год обещает быть сложнее прошлого. Подробнее — в материале «Реального времени».

Санкции работают. Теперь точно

2018 год — год, когда все воочию убедились, что санкции могут доставлять ощутимый дискомфорт. В апреле США ударили по ряду российских бизнесменов, топ-менеджеров и чиновников. В «черный список» попали, в частности, Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Андрей Костин, а также связанные с ними компании.

Известие о санкциях временно обвалило российский фондовый рынок, но это было только начало. Опасаясь эскалации, иностранные инвесторы начали избавляться от российских активов. Доля нерезидентов на рынке ОФЗ снизилась с 34,5% в марте до 24,7% в ноябре, что явно не шло на пользу рублю.

По мере того, как санкционная риторика становилась все жестче, напряжение нарастало. В какой-то момент эмоции стали главной курсообразующей силой, подавив все объективные факторы (в том числе высокие цены на нефть).

Пик напряжения пришелся на третий квартал. Среднемесячный курс доллара, в июле составлявший 62,8 руб./$, в августе подскочил до 66,4 руб./$, а еще через месяц достиг 67,6 руб./$. В первой декаде сентября доллар перешагивал психологическую отметку в 70 рублей.

Едва ли удачным третий квартал оказался для Сбербанка — некогда самой дорогой российской компании (теперь этот статус принадлежит «Роснефти»). За 5 месяцев он потерял примерно десятую часть своей рыночной стоимости. Из-за нависших угроз цена обыкновенной акции Сбербанка упала с 210 рублей на 1 августа до 186,5 рубля на 28 декабря.

Конечно, на курс рубля влияли не только санкции, но и другие обстоятельства, сошедшиеся вместе. Однако, по словам Дениса Горева из General Invest, именно санкции сыграли главную роль в оттоке из российских активов.

При этом пока нельзя сказать, что для внешних инвесторов Россия стала «токсичным» рынком, говорит Горев: «Если смотреть по CDS (кредитно-дефолтный своп, — прим. ред.) на российские еврооблигации, то они находятся существенно ниже тех уровней, когда российские активы действительно воспринимались как токсичные — после присоединения Крыма. Поэтому пока еще рано говорить о массовом оттоке инвесторов — этого еще не было».

Регионы вздохнули свободнее…

В 2018 году консолидированный бюджет России впервые за 5 лет был исполнен с профицитом. Официальные годовые данные еще не опубликованы, но, судя по промежуточному исполнению, иной результат вряд ли возможен.

Успех отчасти носил конъюнктурный характер. Средняя цена барреля нефти Urals в январе—сентябре была на 40% выше, чем в аналогичном периоде 2017-го, соответствующими темпами (+38% год к году) рос экспорт сырой нефти.

Сырьевые доходы дали импульс для роста поступлений налогов с бизнеса, а заодно позволили федеральному правительству щедрее распределять межбюджетные трансферты.

Это стало подспорьем для субъектов РФ: по итогам 9 месяцев регионов, имеющих дефицит бюджета, оставалось всего 16, хотя годом ранее было вдвое больше — 31. Общий профицит консолидированных региональных бюджетов в январе—сентябре составил 754 млрд рублей.

Наталья Зубаревич в недавнем «Мониторинге экономической ситуации» пишет, что быстрее всего доходы наращивали Севастополь, Хакасия, Кабардино-Балкария и Карелия — регионы, получившие больше трансфертов. Падение доходов (на 4—9%) наблюдалось лишь в двух субъектах РФ: Мордовии и Марий Эл.

Главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах верит, что регионы сохранят хорошие бюджетные показатели и в 2019-м, хотя обстоятельства будут уже не такими удачными, как раньше.

«Налоговые поступления обычно довольно инерционны, особенно от НДФЛ. Поэтому снижение экспортных доходов (и то только в нефтегазовом секторе) скажется только к середине года. Нынешний год, безусловно, будет сложнее 2018-го. Но при базовом сценарии позитив сохранится. Тем более что часть регионов получит деньги на нацпроекты либо ближе к концу года — доходы от их реализации», — говорит Табах.

Чуть ровнее в прошлом году стала ситуация с региональным госдолгом. Его общий объем за год (с 1 декабря 2017-го по декабрь нынешнего года) сократился на 86,5 млрд рублей. Меньше стало и сверхзакредитованных субъектов. В то же время проблемным регионам (главным из которых остается Мордовия) не полегчало — в некоторых из них долговая нагрузка в течение года только увеличивалась.

«Ситуация с госдолгом регионов такая: тем, кому было хорошо, стало лучше, а тем, кому плохо — стало еще хуже», — отмечает Антон Табах.

…Но населению не полегчало

В начале 2018 года Росстат стал рапортовать о том, что затяжное падение реальных доходов россиян, почти нон-стоп продлившееся 38 месяцев, наконец, прекратилось. Как выяснилось позднее, праздновать победу было преждевременно. В ноябре ведомство провело пересчет доходов за прошлый год, в результате чего данные за 2018-й тоже изменились.

Согласно новым данным, рост реальных доходов оказался меньше (по сравнению с первой оценкой) и вдобавок был более прерывистым. Относительно быстрыми темпами доходы населения увеличивались лишь до окончания предвыборного цикла — с февраля по апрель. После выборов Росстат фиксировал либо менее впечатляющий рост, либо падение. В целом за январь—ноябрь реальные располагаемые доходы выросли всего на 0,4% — и то без учета прошлогодней единовременной выплаты пенсионерам.

При этом регионов, где население продолжает беднеть, месяц от месяца становится больше: по итогам 10 месяцев прошлого года снижение доходов наблюдалось в большинстве субъектов РФ — 60 из 85.

Кремль ведет страну в светлое будущее…

Все силы правительства в ближайшие годы будут брошены на достижение новых стратегических целей — их полный список приведен в указе президента Владимира Путина № 204 от 7 мая 2018-го.

Коротко сверхзадачу «майского указа» можно описать как общее повышение качества жизни граждан. Например, правительство должно ежегодно обеспечивать улучшение жилищных условий как минимум 5 млн семей, к 2024 году повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а также ускорить технологическое развитие страны.

Самые яркие пункты «майского указа» касаются экономического потенциала и решения социальных проблем. Во-первых, в течение 6 лет Россия должна войти в пятерку стран по размеру подушевого ВВП (с учетом паритета покупательной способности). Во-вторых, уровень бедности в стране за эти годы должен снизиться в два раза.

…Но дорога обещает быть сложной

По мнению экспертов, цель по снижению бедности, скакнувшей вверх после кризиса 2014 года, властям вполне по плечу. А вот амбиции, связанные со вхождением в пятерку крупнейших экономик мира, многим кажутся завышенными: чтобы выполнить это условие, нужен более существенный экономический рост, который пока вырисовывается только в официальных прогнозах. Не так давно Всемирный банк заявил, что Россия сможет стать пятой экономикой мира — правда, с опозданием на 4 года.

В ближайшие год—два на «прорыв», о котором говорил Путин, не надеется даже традиционно оптимистичное Минэкономразвития РФ. Международный валютный фонд в мае 2018-го заявлял, что перспективы развития России «остаются малообещающими»: «При прогнозируемых темпах роста страна будет отставать от сопоставимых экономик в Восточной Европе, и сближения с уровнем доходов, который отмечается в странах с развитой экономикой, не произойдет».

По мнению экспертов, цель по снижению бедности, скакнувшей вверх после кризиса 2014 года, властям вполне по плечу. А вот амбиции, связанные со вхождением в пятерку крупнейших экономик мира, многим кажутся завышенными. Фото Дмитрия Резнова



2019 год будет сложнее прошлого

С чем Россия вступает в 2019 год? Повышение НДС вкупе с другими факторами уже несколько месяцев раскручивает цены. ЦБ прогнозирует, что в первой половине этого года инфляция вырастет до 5—5,5%. Это ставит под сомнение потенциал роста реальных доходов граждан — особенно если учесть, что период быстрого рост зарплат, вероятно, закончился вместе с выборами (динамика здесь пошла на спад уже в октябре).

Цены на нефть, большую часть прошлого года продержавшись на высоком уровне, в декабре резко обвалились; по мнению многих экспертов, возвращение к прошлогодним значениям пока маловероятно. Дешевеющая нефть — это дополнительный фактор давления на рубль. Кроме того, снижение экспортных доходов может ослабить и без того вялый экономический рост, рассуждал экономист Сергей Хестанов: «Причин паниковать нет, но и радоваться тоже нечему».