Скептики из МВФ: Россия теряет долю в мировом ВВП

Международный валютный фонд усомнился в перспективах ускорения роста российской экономики

Международный валютный фонд (МВФ) сделал заявление о перспективах экономического роста в России, оценив их как «малообещающие». Основные тезисы — государства в экономике слишком много, структурные проблемы остаются нерешенными, а страна теряет свою долю в мировом ВВП и будет отставать от сопоставимых экономик Восточной Европы. Скептически шансы на ускорение роста в России оценили и эксперты, опрошенные Высшей школой экономики. Эти выводы идут вразрез с задачами, которые поставил президент Владимир Путин. Подробнее — в материале «Реального времени».

Хула и похвала

14—23 мая в Москве пребывала миссия европейского департамента Международного валютного фонда. По итогам этого визита МВФ опубликовал заявление миссии об экономической ситуации в России. На основе заявления будет подготовлен доклад, который позднее планируется представить на обсуждение исполнительному совету фонда (предварительные суждения персонала МВФ могут не отражать точку зрения совета).

Общий тон заявления миссии, на первый взгляд, кажется скорее позитивным. Основные тезисы таковы: за последние несколько лет в России заложены «прочные основы макроэкономической политики», которые снизили неопределенность и помогли пережить последствия внешних шоков. МВФ положительно оценил работу Центробанка с инфляцией и влияние гибкого валютного курса (переход к нему был завершен в ноябре 2014 года). Также фонд приветствует планы по увеличению расходов на здравоохранение, образование и инфраструктуру, которое предусматривает новый «майский указ» президента Владимира Путина.

Кроме того, МВФ призвал довести до конца расчистку банковского сектора — на важность этой работы указывают резонансные санации нескольких крупных частных банков в 2017 году. Российскому регулятору, отмечается в заявлении, целесообразно усилить надзор за банками, а также более подробно объяснять общественности причины своих решений о санации.

Выводы МВФ гласят, что без глубоких структурных изменений выполнить некоторые задачи, которые поставил Владимир Путин, будет невозможно. Фото kremlin.ru



Несмотря на признание отдельных заслуг российских госорганов и Центрального банка, в заявлении есть и доля скепсиса. Это касается перспектив экономического роста в ближайшие годы, а также преодоления разрыва в доходах между Россией и развитыми странами. Другими словами, выводы МВФ гласят, что без глубоких структурных изменений выполнить некоторые задачи, которые поставил Владимир Путин, будет невозможно. Напомним, новый «майский указ» в частности предусматривает, что к 2024 году Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира (подробнее об этом можно прочитать здесь).

«Перспективы остаются малообещающими»

«Процесс сближения уровня доходов в России с уровнем доходов в странах с развитой экономикой затормозился, и удельный вес России в мировой экономике сокращается. По-прежнему существует широкий круг нерешенных структурных вопросов, и это то, на что официальным органам следует обратить главное внимание для достижения более высоких темпов экономического роста», — сказано в заявлении мисси.

За последние годы доля России в мировой экономике действительно снизилась, в отличие от доли США и Китая. В 2012 году, когда Всемирный банк оценивал объем глобального ВВП в $74,89 трлн, Россия производила 2,95% этого объема. В 2016 году мировая экономика достигла объема $75,87 трлн, но доля России в нем сократилась до 1,69%. При этом удельный вес США в 2012—2016 годах, согласно Всемирному банку, увеличился с 21,57% до 24,55%.

Делегаты МВФ отмечают, что экономика России восстанавливается после рецессии 2014—2015 годов; однако перспективы развития «остаются малообещающими», говорится в заявлении: «При прогнозируемых темпах роста страна будет отставать от сопоставимых экономик в Восточной Европе, и сближения с уровнем доходов, который отмечается в странах с развитой экономикой, не произойдет». Более динамичному росту, по мнению МВФ, препятствуют слабое развитие инфраструктуры, старение населения, чрезмерное участие государства в экономике, а также недостатки в управлении и институциональные недостатки.

Эти тезисы миссии тоже идут вразрез с одной из задач, которые поставил Путин, а именно — выйти на темпы экономического роста выше мировых. В 2017 году российская экономика росла в два с половиной раза медленнее глобальной (рост в России составил 1,5%). В этом году, по прогнозам Международного валютного фонда, рост ускорится, но несущественно — до 1,7%. В то же время по росту мировой экономики в 2018—2019 годах МВФ дает прогноз в 3,9%.

Решать проблему вялого роста предлагается за счет повышения производительности, пенсионной реформы (она может сгладить демографический провал — «по крайней мере временно»), торговой интеграции и диверсификации экспорта. Также МВФ советует провести денационализацию имущества (особенно в банковском секторе) и обращает внимание на геополитическую напряженность, которая тормозит приток частных инвестиций.

«А» и «Б»

Сомнения по поводу бурного роста экономики России есть не только у МВФ. 22 мая Центр развития Высшей школы экономики опубликовал консенсус-прогноз по динамике ВВП в 2018—2024 годах. Прогноз составлялся на основе опросов экспертов из 22 российских и зарубежных компаний и аналитических институтов («Альфа-Банк», Sberbank SIB, Morgan Stanley, ING Bank, UBS и др.).

«Суть макроэкономического сценария, предполагаемого консенсус-прогнозами, можно выразить буквально в двух коротких фразах: а) Банк России добьется достижения своего инфляционного таргета и в дальнейшем сможет держать ситуацию под контролем; б) несмотря на это, темпы роста российской экономики будут невелики, в среднем всего лишь около 1,7% в год в течение семи ближайших лет», — пишут составители.

Согласно консенсус-прогнозу ВШЭ, Банк России добьется достижения своего инфляционного таргета и в дальнейшем сможет держать ситуацию под контролем. Фото ktovkurse.com

Обобщенный прогноз получился таким: при курсе доллара в диапазоне 60,2—69,4 рубля и цене нефти в районе $60—64 за баррель на самый быстрый рост Россия может рассчитывать в 2024 году. Он составит 1,9%.

«Впрочем, — добавляют составители, — это не означает, что через 6—7 лет Россия не сможет войти в число пяти крупнейших экономик мира. Эта цель может быть достигнута, если ВВП по паритету покупательной способности (ППС) России превысит ВВП по ППС Германии, которая в 2016—2017 годах находилась на пятом месте. Поскольку по итогам 2017 года по объему ВВП по ППС Россия отставала от Германии всего на 4%, а прогнозируемый темп прироста реального ВВП Германии, по оценке МВФ, составляет те же 1,7%, вполне вероятно, что через несколько лет Россия превзойдет Германию — пусть и не за счет более быстрого роста экономики, но просто за счет более высокой инфляции».

Артем Малютин