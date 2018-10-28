Куда пойти в Казани: сшить костюм героя аниме, узнать о династии Медичи и слетать в Ош

Афиша мероприятий с 29 октября по 4 ноября

Фото: Максим Платонов

В начале следующей недели Казань посетит настоящий десант из японских косплееров. Они познакомят жителей города с культурой Японии, научат шить костюмы героев аниме и покажут национальное кино. В конце недели музеи города предлагают вспомнить о своих корнях и посетить праздничную программу «Ночь искусств». Планируйте ближайшие выходные вместе с афишей «Реального времени».

Открываются авиарейсы из Казани в Киргизию (+0)

29 октября авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает рейсы из Казани в город Ош (Киргизия). В рамках зимнего сезона рейсы будут выполняться по понедельникам в 11.00 с прибытием в Ош в 17.25. Обратный вылет по воскресеньям в 21.55 с посадкой в Казани в 22.40.

В молодежном центре «Ак Барс» пройдет японское шоу «SHU-HA-RI» (12+)

30 октября в рамках программы «Дни культуры Японии в Татарстане» в молодежном центре «Ак Барс» японская группа ORIENTARHYTM представит проекционное шоу «SHU-HA-RI». С японской культурой можно будет познакомиться на разных мероприятиях, которые пройдут в Казани с 30 октября по 10 ноября.

Начало: 20.00. Вход свободный.

Генеральное консульство Республики Турция в Казани приглашает в кино (12+)

С 30 октября по 2 ноября в кинотеатре «Родина» пройдет «Неделя турецкого кино». Мероприятие организовано Генеральным консульством Республики Турция в Казани в сотрудничестве с Институтом им. Юнуса Эмре.

Начало: 18.30. Вход свободный.

С 30 октября по 2 ноября в кинотеатре «Родина» пройдет «Неделя турецкого кино». Фото islam-portal.ru



В «Смене» расскажут о бесконечности в математике (12+)

30 октября в Центре современной культуры «Смена» доктор биологических наук, профессор Сколковского института науки и технологий Михаил Гельфанд прочитает лекцию «Бесконечности в математике».

Начало: 19.30. Вход свободный.

Казанцев познакомят с японской культурой (16+)

С 31 октября по 3 ноября в кинотеатре «Мир» пройдет фестиваль японского кино. Гости смогут посмотреть такие картины, как «Инуясики», «Скифский агнец», «Семейка на выживании» и «Место, где живет Мори».

Начало: 19.00—20.00. Вход свободный.

Гости смогут посмотреть такие картины, как «Инуясики», «Скифский агнец», «Семейка на выживании» и «Место, где живет Мори». Фото manga-home.com



Косплеер из Японии научит шить костюмы из аниме (12+)

31 октября в рамках Дней культуры Японии в Татарстане звезда YouTube — косплеер Маджимэ впервые выступит в Казани в доме «Сэлэт». Гости увидят дефиле десяти японских косплееров, в числе которых будут Маджимэ и член жюри международных аниме-фестивалей Канамэ. Это будет первый массовый приезд японских любителей переодевания в костюмы известных персонажей в Россию.

В Казани открываются авиарейсы до Тбилиси (0+)

С 1 ноября лоукостер «Победа» открывает прямой рейс Казань — Тбилиси — Казань. Полеты рассчитаны до 30 марта 2019 года. Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям на 189-местных самолетах Boeing 737-800. Вылет из Казани запланирован в 4.00, посадка — в 7.50. Рейс обратно из Тбилиси в 0.35, прибытие в Казань в 2.20.

С 1 ноября лоукостер «Победа» открывает прямой рейс Казань — Тбилиси — Казань. Фото Максима Платонова



Музыканты из Казани сыграют на «Арт Подиуме»(0+)

1 и 2 ноября в Казани состоится международный конкурс по композиции и импровизации «Арт Подиум». Музыканты покажут таланты в двух номинациях — фортепианная композиция и фортепианная импровизация. 1 ноября в зале детской музыкальной школы №1 имени Чайковского состоится турнир молодых импровизаторов, а 2 ноября пройдет награждение победителей. Концерт завершится выступлением казанского театра фортепианной импровизации «Импровиз-рояль».

Из Казани откроются прямые авиарейсы в Белгород (0+)

Из Казани 2 ноября откроются прямые авиарейсы в Белгород. Полеты будут выполняться по понедельникам и пятницам. Пассажиров будет перевозить реактивный CRJ-200 на 50 мест. Время полета составит 1 час 40 минут.

«Казанский Кремль» приглашает на ночь искусств (12+)

4 ноября Музей-заповедник «Казанский Кремль» приглашает на «Ночь искусств — 2018». Гости смогут посетить выставку «Королевские игры. Западноевропейское оружие и доспехи периода позднего Ренессанса из собрания Государственного исторического музея», увидеть фильм «Медичи. Крестные отцы Ренессанса», принять участие в научном шоу «Тыква вступает в реакцию».

Начало: 20.00. Стоимость билета: от 80 рублей.

В конце недели музеи города предлагают вспомнить о своих корнях и посетить праздничную программу «Ночь искусств». Фото Максима Платонова



Кроме этого:

3 ноября Национальная художественная галерея «Хазинэ» проводит «Ночь искусств — 2018. Искусство объединяет». Для гостей организуют экскурсию по выставке, приуроченной к 190-летию Льва Толстого. (+16)

2 ноября пройдет Всероссийская акция «Большой этнографический диктант». В Казани написать диктант можно будет в Доме дружбы народов РТ и Казанском федеральном университете. (+6)