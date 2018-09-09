Куда пойти в Казани: потомок Толстого в КФУ, Жасмин в «Пирамиде» и Фоменко на автобитве

Афиша мероприятий с 10 по 16 сентября

Следующая неделя продолжит пестрить звездными именами и во многом будет связана с искусством. В ратуше покажут уникальные фотографии легенды русского рока Виктора Цоя, в КФУ прочтет лекцию потомок Льва Толстого из Нью-Йорка, в БКЗ выступит знаменитый европейский органист Зигмунд Сатмари, на ипподроме проведет шоу Николай Фоменко, а певица Жасмин споет на фестивале еврейской музыки. Что еще интересного нас ждет в ближайшие семь дней — читайте в обзоре «Реального времени».

На «Черном озере» расскажут об особенностях казанской архитектуры (6+)



11 сентября в парке «Черное озеро» состоится лекция «Как полюбить современную архитектуру. Гид по архитектурным течениям XX века». Спикером станет историк инженерии Айрат Багаутдинов. Он расскажет о новациях в архитектуре модерна, истории архитектурного авангарда, раскроет понятие советского модернизма. В качестве примеров лектор приведет казанские строения.

Начало в 18.30, вход свободный.

В ратуше покажут неизвестного Цоя (6+)

12 сентября в Казанской ратуше откроется выставка «Игла» за кадром. Откровение деталей». Экспозиция посвящена 30-летию одноименной кинокартины с участием популярного советского рок-музыканта Виктора Цоя.

Посетители увидят уникальные фотографии, сделанные во время съемок фильма, сообщают организаторы. Всего будет представлено порядка 26 работ. В открытии выставки примет участие режиссер Рашид Нугманов. Он расскажет о работе над картиной, актерах и примет участие в автограф-сессии.

Выставка будет работать до 12 октября.

12 сентября в Казанской ратуше откроется выставка «Игла» за кадром. Откровение деталей». Фото vk.com



На «PROНауку» приедет потомок Льва Толстого (0+)

12 сентября в стенах КФУ пройдет новая серия научно-популярного проекта «PROНаука» в КФУ — «Ночь в Императорском». На этот раз мероприятие приурочено к юбилею Льва Толстого. Ожидается, что хедлайнером фестиваля станет потомок русского писателя Андрей Кочубей, который прилетит из Нью-Йорка. Он выступит с лекцией «Мой прапрадед князь Сергей Григорьевич Волконский как прототип Петра Лабазова в «Декабристах» Л.Н. Толстого».

Личность писателя также будет раскрыта и в лекциях спикеров. Подробнее об alter ego Толстого расскажет заведующая отделом научно-исследовательской работы музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» Галина Алексеева.

Преподаватели КФУ расскажут о том, почему писателю не дали Нобелевскую премию, каким был юный Лев, а также разберут его произведения с помощью компьютерных технологий.

В программе традиционно запланированы: игры, экскурсии, мастер-классы, квесты, выставка редких книг. Желающие смогут улучшить навыки скорочтения и ораторского мастерства, познакомиться с бытом русской и французской армий времен наполеоновских войн, посетить университетские музеи, а также поучаствовать в различных интеллектуальных конкурсах.

«Ночь в Императорском» стартует в 17.30, вход свободный.

Хедлайнером фестиваля станет потомок русского писателя Андрей Кочубей. Фото kotchoubey.com

Органные композиции прозвучат в БКЗ (6+)

12 сентября в ГБКЗ им. Сайдашева пройдет этап Всероссийского открытого конкурса органных композиций Vox Organi. В программе — сочинения для органа solo, органа в ансамбле c флейтой, гуслями, трубой, гитарой. В концерте примут участие музыканты из Даттельне, Белгорода, Санкт-Петербурга, Москвы, Казани.

Начало в 18.30, стоимость билетов составит от 200 до 500 рублей.

В Казани сыграет Зигмунд Сатмари (6+)

На следующий день, 13 сентября, в ГБКЗ даст сольный концерт известный европейский органист Зигмунд Сатмари. Он выступит в рамках международного фестиваля «Дни Германии в Казани», который продлится пять дней и включит в себя целый ряд мероприятий.

В программе будут представлены произведения Брунса, Баха, Моцарта, Франка, Кодая. Музыкант исполнит также собственное сочинение для органа под названием «Жизнь и смерть». Программу концерта представит кандидат искусствоведения Юрий Карпов.

Начало в 18.30, стоимость билетов — от 300 до 1 тыс. рублей.

13 сентября в ГБКЗ даст сольный концерт известный европейский органист Зигмунд Сатмари. Фото Michael Pitz-Grewenig



В «Смене» покажут фильм о становлении Ильи Кабакова (6+)

13 и 15 сентября в «Смене» покажут документальный фильм «Бедные люди. Кабаковы». Картина посвящена жизни и творчеству классиков российского современного искусства Ильи и Эмилии Кабаковых.

В фильме будет рассказано об истоках творчества Ильи Кабакова, неофициальном искусстве в СССР и появлении московского концептуализма. Также Кабаков расскажет об эмиграции в Европу и США и о том, как после «30-летнего выставочного голода» он получил всемирное признание.

Сегодня работы Ильи Кабакова входят в собрания ведущих музеев мира, в том числе Музея современного искусства (Нью-Йорк), Национального музея современного искусства — Центра Жоржа Помпиду (Париж) и Кунстхалле Гамбурга.

Стоимость билета составит 200 рублей. 13 сентября начало в 19.30, 15 сентября — в 18.00.

В День программиста расскажут о трендах цифровизации (12+)

15 сентября в контейнерном центре Cube (Горкинско-Ометьевский лес) пройдет образовательный ИТ-фестиваль «UP!Date по–татарски: от эмоционального интеллекта до воронки инноваций». Спикеры расскажут о трендах создания цифровых проектов — от выбора актуальных технологий до управления командой и ее мотивацией, сообщают организаторы. Мероприятие приурочено ко Дню программиста.

В течение дня спикеры выступят в трех параллельных секциях: «Технологии», «Проекты и аналитика» и «Soft skills». В числе ключевых тем: машинное обучение, кейсы по разработке digital продуктов, опыт создания воронки инноваций, эмоциональный интеллект, теория поколений. Каждая секция будет расположена в отдельном шатре.

На фестивале также будет работать фан-зона: фуд-корт, инстабудка, лазерный тир, бега робожуков и lounge-зоны для отдыха.

Начало в 10.00. По информации организаторов, в фестивале может принять участие каждый желающий.

В контейнерном центре Cube пройдет образовательный ИТ-фестиваль «UP!Date по–татарски: от эмоционального интеллекта до воронки инноваций». Фото Эльзы Михайловой



Николай Фоменко прокомментирует машинные бои (12+)

Узнав о digital-новинках, можно будет прямиком отправиться на казанский ипподром. Там в субботу развернется настоящая автобитва — любители машинных боев будут меряться силами. На этот раз шоу проведет известный актер и ведущий Николай Фоменко.

Начало в 16.00, стоимость билетов от 500 до 2 тыс. рублей.

Певица Жасмин споет на фестивале еврейской музыки (0+)

16 сентября в КРК «Пирамида» пройдет гала-концерт VII Международного фестиваля еврейской музыки. На сцене выступят известные исполнители еврейской музыки разных возрастов, жанров и направлений. Гостем фестиваля станет эстрадная певица Жасмин. Особое место в программе будет отведено еврейскому фольклору, сообщают организаторы.

Начало в 16.00, стоимость билетов от 400 до 1,5 тыс. рублей.

На «Казанскую ярмарку» завезут китайский текстиль (6+)

С 13 по 15 сентября на «Казанской ярмарке» пройдет выставка китайского текстиля и одежды Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Выставка охватит всю цепочку текстильной и швейной промышленности, в том числе все виды одежды и украшения. На площадке будут представлены известные компании СУАР и Китая, сообщают организаторы.

Программа включает церемонию открытия, Российско-Китайский текстильный форум, деловую встречу и церемонию подписания Соглашения о сотрудничестве.

С 13 по 15 сентября на «Казанской ярмарке» пройдет выставка китайского текстиля и одежды. Фото totalexpo.ru

В КФУ откроется «вернисаж иностранных языков» (6+)

14 сентября в Казанском федеральном университете состоится «Вернисаж иностранных языков» от преподавателей Института международных отношений. Можно будет посетить секции по изучению популярных языков мира. Мероприятие бесплатное.

Начало в 10.10, вход свободный.