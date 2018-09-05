«Кроты» Службы безопасности Украины могут находиться в спецслужбах ДНР»

Colonel Cassad — о том, почему Александр Захарченко не был самым влиятельным человеком в Донбассе

Александр Захарченко, возглавлявший непризнанную Донецкую народную республику на протяжении без малого четырех лет, не был человеком, который решал в Донбассе все вопросы, считает Борис Рожин, более известный как блогер Сolonel Сassad. В интервью «Реальному времени» эксперт рассуждает о причинах его устранения Киевом и прогнозирует развитие конфликта на востоке Украины.

— Борис Александрович, прежде всего — что означает факт убийства главы ДНР Александра Захарченко?

— Это убийство — свидетельство того, что, несмотря на минские соглашения и переговоры, война в Донбассе продолжается и будет продолжаться. Киевом поставлена цель уничтожить ДНР, и вместе с США они будут развивать ситуацию. И на мой взгляд, слишком наивно было бы надеяться на то, что ставка на переговоры, чтобы избежать войны, себя оправдает.

— Почему же минские договоренности не получили должного движения и прочного мира в Донбассе?

— Такого движения не может произойти, если одна из сторон не хочет прекращения войны. Украина неоднократно и публично заявляла, что она будет стремиться к перевооружению армии и будет продолжать курс на уничтожение ДНР и ЛНР. Такова официальная позиция Киева, и США его в этом вопросе полностью поддерживают — поставляют вооружение. Конфликт продолжается и будет продолжаться.

— Каким руководителем ДНР был Захарченко?

— Он был выбран Москвой именно по причине лояльности и готовности следовать в русле курса на выполнение минских соглашений. Те политические и военные лидеры ДНР, которые критиковали этот курс или выступали против него, были оперативно отодвинуты от власти, а Захарченко был готов вести такой курс и был символом этой политики ДНР. Захарченко был в этом плане не раздражающей Москву фигурой. Теперь его не стало, и не факт, что новое руководство ДНР будет следовать прежней политике. Но думаю, замена одного политического лидера на другого несильно поменяет общую стратегию — по крайней мере, на данном этапе.

«Захарченко был выбран Москвой именно по причине лояльности и готовности следовать в русле курса на выполнение минских соглашений». Фото news-front.info



— Были ли у Захарченко достижения?

— При нем ДНР оформилась как полноценное, но непризнанное государство — были сформированы органы власти, появилось свое законодательство, уже появилась своя, отрезанная от Украины экономика, с помощью России эта экономика перешла в рублевую зону, и хотя в республике оставались какие-то кусочки промышленности, экономически и ДНР, и ЛНР сейчас существенно зависят от России. Таким образом, курс Захарченко на интеграцию с Россией был реализован и будет реализовываться и далее.

— Присутствие в названии республики слова «народная» сделало ДНР в каком-то смысле социалистическим государством или сама такая мысль наивна?

— ДНР и ЛНР — это абсолютно капиталистические образования, никакого социализма там, конечно, нет. Экономика республик строится на принципах рыночных отношений с поправкой на то, что она подчинена нуждам войны и зависит от реэкспорта продукции через Россию. По ряду объективных причин там не были реализованы некоторые провозглашавшиеся идеи — в частности, национализации крупных предприятий, не произошло и полной деолигархизации ДНР — известные ранее в Украине олигархи сохраняют влияние на экономику ДНР, гораздо меньшее, правда, чем четыре года назад. И экономика в ДНР очень сильно зависит от политического руководства.

— А кто из олигархов влияет на ДНР? Ахметов и Курченко?

— Не только Ахметов и Курченко, есть и другие, но эти двое наиболее известные фигуры. А Курченко сохраняет более серьезное влияние — не напрямую, но через своих представителей.

— Получается, Захарченко не был в целом самостоятельной фигурой в ДНР?

— Захарченко во многих вопросах был ограничен. Он очень слабо влиял на управление боевыми действиями, на процесс экономической переориентации ДНР на Россию, а в вопросах реализации минских соглашений он был чисто исполнителем.

На нем были налоговые сборы, организация работы органов власти, частично работа госаппарата, и, с определенными огрехами, он с этими задачами справлялся. И справлялся, кстати, лучше, чем, к примеру, его бывший коллега Игорь Плотницкий в ЛНР.

Да, были командиры, с которыми он разругался, — тот же Безлер, генерал Стоцкий, были конфликты с Ходаковским. Был у него конфликт с Александровым в Народном совете ДНР. Но Захарченко имел поддержку Кремля, поэтому эти конфликты не разрослись.

«Со своими задачами Захарченко справлялся, кстати, лучше, чем, к примеру, его бывший коллега Игорь Плотницкий (на фото) в ЛНР. Фото moe-online.ru

— Почему вы придерживаетесь версии, что Захарченко ликвидировали власти Украины?

— Покушения на Захарченко уже были, а кроме того, «кроты», утечки информации из окружения Захарченко имелись и ранее — документы «кроты» читали, вскрывались офисы органов госбезопасности. Киев обладал здесь определенными возможностями и кадрами для реализации своих планов. Цель войны — это в том числе и уничтожение руководящего состава противника, а если украинское руководство мыслит в категориях войны, то, естественно, и решение принимают соответствующее. Война идет, на ней убивают и будут убивать.

А когда говорят, что якобы Кремль хотел убрать Захарченко, это странно — Кремлю достаточно было бы просто директивно убрать его с должности, предложив уйти, и Захарченко этому подчинился бы.

— В ДНР буквально через пару часов после гибели лидера республики заявили о том, что пойманы украинские диверсанты. Почему их не предъявили обществу?

— Видимо, спецслужбы ДНР нашли не тех, кого надо, но тут нужно понимать, что «кроты», связанные с СБУ, могут находиться именно в спецслужбах ДНР.

— А версию журналиста Павла Каныгина о том, что Захарченко могли убрать свои из-за того, что он стал претендовать на долю от продажи угля России структурами олигарха Курченко, вы не рассматриваете всерьез?

— Дело в том, что донбасский уголь давно уже идет на Украину не через линию фронта, где Захарченко еще мог как-то влиять, а через Россию, и только оттуда на Украину, в Европу и в Турцию. И эти вопросы давно находятся в ведении российских министерств — если система перестроена, Захарченко никак не мог влиять серьезно на эти процессы. И если бы Курченко хотел договариваться по поводу продажи угля, он ехал бы не к Захарченко, а в Москву.

— Убийства знаковых фигур в непризнанных республиках — явление теперь нередкое: ранее в ЛНР погибли такие командиры, как Мозговой, Ищенко, Дремов, Беднов, премьер Цыпкалов, в ДНР — Арсений Павлов (Моторола) и Михаил Толстых (Гиви). С убийцами Моторолы и Гиви для вас ясность есть?

— Их убили украинские спецслужбы — ведь не случайно через некоторое время после их гибели произошли странные смерти сотрудников главной разведки Украины в Киеве. Но, конечно, нельзя говорить, что всех убила Украина, — с командирами ЛНР были разные причины, в том числе и местного характера, разные ситуации.

«Дмитрий Трапезников — это хозяйственник, администратор, до войны был связан с Ахметовым. С войной, в отличие от Захарченко, он связан не был». Фото Сергея Аверина (sputnik.by)

— В этом году в ЛНР и ДНР должны были бы избрать новых лидеров. Однако появились сообщения, что выборы, скорее всего, отменят. Почему?

— По выборам решения еще нет. Скорее всего, там важно провести сейчас местные выборы для поддержания минских соглашений, поэтому выборы глав ДНР и ЛНР постоянно переносят. К тому же нынешние лидеры ДНР и ЛНР Трапезников и Пасечник сейчас и.о., и пока неизвестно, пойдут они на выборы, так что это тоже причина переноса.

— Кто такой новый глава ДНР Дмитрий Трапезников?

— Это хозяйственник, администратор, до войны был связан с Ахметовым. С войной, в отличие от Захарченко, он связан не был.

— Это временная фигура?

— Пока в Москве нет ясного понимания, как быть в этой ситуации, — замена на Трапезникова была проведена в экстренной ситуации, и только когда ситуация нормализуется, в Москве будут рассматриваться другие кандидатуры. И главная среди них — раненный при покушении министр налогов и сборов Александр Тимофеев.