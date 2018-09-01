«Казанская осень» уже наступила
В День города и республики в Казани, возле стен пафосного Дворца земледельцев, традиционно открылся Международный оперный фестиваль «Казанская осень», который в восьмой раз проводит ГСО РТ. Фест, инициатором и художественным руководителем которого является главный дирижер и художественный руководитель ГСО РТ Александр Сладковский, впервые проходил без него. Продирижировав первый номер программы, маэстро покинул сцену. Почему? Ответ — в материале «Реального времени».
«Откуда столько цветов?»
«Казанская осень» имеет временную привязку, она всегда начинается день в день — 30 августа. Причем при любой погоде. Были случаи, когда температура стояла весьма невысокая, были вечера, когда программа шла под дождем. Открывать фестиваль 30 августа — это принципиально, в этом и была задумка маэстро Сладковского: сделать подарок казанцам и гостям города в праздничный вечер. Место тоже было выбрано неслучайно — набережная, водная гладь Казанки, величественная панорама кремля.
Фестиваль open air — действительно подарок, посетить его могут все желающие, вход на него свободный, он собирает зрительскую аудиторию в несколько тысяч. Надо всего лишь миновать «рамку» и оказаться в зоне перед сценой. Приблизительно за час до начала фестивального концерта практически все проходящие мимо Дворца земледельцев автобусы высаживали пассажиров именно на этой остановке, и люди стройными рядами шли занимать места поудобнее.
Правда, искусство требовало жертв — публика на концерте стоит, хотя есть небольшая VIP-зона со стульями, куда пускают по специальным приглашениям. Надо отдать должное стражам порядка — толчеи не было.
Концерт начался ровно в 19.00. На сцену, которая устанавливается возле фасадной части Дворца земледельцев, вышел оркестр, затем появился улыбающийся маэстро Сладковский, в атласной черной блузе, дающей свободу движениям. Концерт открылся тщательно отделанным, изящным «Итальянским каприччио» Чайковского, где дирижер был и лиричен, и задумчив, порой загадочен и игрив. «Итальянское каприччио», проникнутое настроением праздника, словно заложило настроение всего концерта фестиваля.
Когда первый номер программы завершился, на сцену вынесли несколько больших букетов бордовых роз, это были не просто букеты — почти охапки цветов. Маэстро улыбался, цветов было так много, что их трудно было удержать. «Откуда столько цветов?» — изумлялся Александр Сладковский. В это время публика продолжала овацию.
«Дорогие друзья, я хочу поздравить вас с замечательным праздником — Днем республики, с Днем города, нашей замечательной Казани. Наши гости приезжают сюда и говорят: «Боже, где мы?» Мы говорим, что они в Казани. Мы от души вас поздравляем, счастье — здесь творить, работать, любить, наслаждаться, дарить радость вам. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня здесь с нами, я вас искренне благодарю и поздравляю! К сожалению, завтра утром я должен быть в Париже, на очень важных переговорах, для того чтобы мне туда добраться, мне надо сейчас улететь. Я уверен, что вы получите массу удовольствия от сегодняшнего концерта, потому что с нами выдающиеся солисты, молодые певцы Ольга Толкмит и Андрей Жилиховский, они знакомы вам по прошлогоднему концерту оперетты. Замечательный дирижер Василий Валитов встанет за дирижерский пульт. Я обещаю, что вы получите удовольствие, и обещаю, что верну вам долг. Спасибо огромное, обнимаю вас, и до новых встреч», — под аплодисменты завершил свое поздравление Александр Сладковский.
Онегин, Татьяна и другие
Василий Валитов занял место за дирижерским пультом, и концерт, шедший ровно два часа без антракта, продолжился. На сцене царили два исполнителя — Ольга Толкмит из «Геликон-оперы» — темпераментное, артистичное сопрано, и баритон из Большого театра Андрей Жилиховский.
Программа концерта — оперная классика, арии, дуэты увертюры Моцарта, Пуччини, Дворжака, Россини, Бизе, Чайковского. Ольга Толкмит, вышедшая в начале концерта в платье в пол актуального в этом сезоне мятного цвета, а завершившая программу в переливающемся черном, словно из голливудского фильма тридцатых годов прошлого века, была в этот вечер трагической героиней — Лиу, Русалкой, Мими, Татьяной.
Толкмит темпераментна, пластична, она обладательница «плотного» голоса. Правда, она не всегда чувствует стилистику произведения, что было несколько заметно в финальном дуэте Онегина и Татьяны. Зато трагическая партия Лиу из «Турандот», например, была исполнена ею безукоризненно. В дуэте Церлины и Дон Жуана певица показала и комические краски.
Андрей Жилиховский получил в свое распоряжение более разноплановый репертуар — от Фигаро, Эскамильо до Евгения Онегина. Особенно хорош певец был в куплетах Эскамильо из «Кармен» — такой невысокий, не совсем привычный для нас тореадор, немного напыщенный, старающийся казаться более значительным, чем есть на самом деле. Жилиховский очень артистичен и, что весьма похвально, даже в концертном исполнении ни на секунду не выходит из образа и все время в дуэтах находится в диалоге с партнером.
Концерт традиционно завершился «Маршем» Салиха Сайдашева, обычно оркестр начинает его исполнять в 22.00 под первые залпы салюта. В этом году салют запоздал на несколько минут, и, к радости публики, «Марш» исполнили еще раз, и во время обоих исполнений многотысячная толпа аплодировала в такт сайдашевской музыке.
«Казанская осень» продолжится в сентябре — на сцену БКЗ им. С. Сайдашева вместе с маэстро Сладковским и ГСО РТ выйдет замечательная Хибла Герзмава. В октябре в рамках этого же фестиваля нас ждет концерт Динары Алиевой. А главный дирижер ГСО РТ, вернувшийся сегодня в Казань из Парижа, наверняка привезет новые контракты.
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