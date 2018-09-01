«Казанская осень» уже наступила

Фото: Олег Тихонов

В День города и республики в Казани, возле стен пафосного Дворца земледельцев, традиционно открылся Международный оперный фестиваль «Казанская осень», который в восьмой раз проводит ГСО РТ. Фест, инициатором и художественным руководителем которого является главный дирижер и художественный руководитель ГСО РТ Александр Сладковский, впервые проходил без него. Продирижировав первый номер программы, маэстро покинул сцену. Почему? Ответ — в материале «Реального времени».

«Откуда столько цветов?»

«Казанская осень» имеет временную привязку, она всегда начинается день в день — 30 августа. Причем при любой погоде. Были случаи, когда температура стояла весьма невысокая, были вечера, когда программа шла под дождем. Открывать фестиваль 30 августа — это принципиально, в этом и была задумка маэстро Сладковского: сделать подарок казанцам и гостям города в праздничный вечер. Место тоже было выбрано неслучайно — набережная, водная гладь Казанки, величественная панорама кремля.

Фестиваль open air — действительно подарок, посетить его могут все желающие, вход на него свободный, он собирает зрительскую аудиторию в несколько тысяч. Надо всего лишь миновать «рамку» и оказаться в зоне перед сценой. Приблизительно за час до начала фестивального концерта практически все проходящие мимо Дворца земледельцев автобусы высаживали пассажиров именно на этой остановке, и люди стройными рядами шли занимать места поудобнее.

Правда, искусство требовало жертв — публика на концерте стоит, хотя есть небольшая VIP-зона со стульями, куда пускают по специальным приглашениям. Надо отдать должное стражам порядка — толчеи не было.

Фестиваль open air — действительно подарок, посетить его могут все желающие, вход на него свободный, он собирает зрительскую аудиторию в несколько тысяч



Концерт начался ровно в 19.00. На сцену, которая устанавливается возле фасадной части Дворца земледельцев, вышел оркестр, затем появился улыбающийся маэстро Сладковский, в атласной черной блузе, дающей свободу движениям. Концерт открылся тщательно отделанным, изящным «Итальянским каприччио» Чайковского, где дирижер был и лиричен, и задумчив, порой загадочен и игрив. «Итальянское каприччио», проникнутое настроением праздника, словно заложило настроение всего концерта фестиваля.

Когда первый номер программы завершился, на сцену вынесли несколько больших букетов бордовых роз, это были не просто букеты — почти охапки цветов. Маэстро улыбался, цветов было так много, что их трудно было удержать. «Откуда столько цветов?» — изумлялся Александр Сладковский. В это время публика продолжала овацию.

«Дорогие друзья, я хочу поздравить вас с замечательным праздником — Днем республики, с Днем города, нашей замечательной Казани. Наши гости приезжают сюда и говорят: «Боже, где мы?» Мы говорим, что они в Казани. Мы от души вас поздравляем, счастье — здесь творить, работать, любить, наслаждаться, дарить радость вам. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня здесь с нами, я вас искренне благодарю и поздравляю! К сожалению, завтра утром я должен быть в Париже, на очень важных переговорах, для того чтобы мне туда добраться, мне надо сейчас улететь. Я уверен, что вы получите массу удовольствия от сегодняшнего концерта, потому что с нами выдающиеся солисты, молодые певцы Ольга Толкмит и Андрей Жилиховский, они знакомы вам по прошлогоднему концерту оперетты. Замечательный дирижер Василий Валитов встанет за дирижерский пульт. Я обещаю, что вы получите удовольствие, и обещаю, что верну вам долг. Спасибо огромное, обнимаю вас, и до новых встреч», — под аплодисменты завершил свое поздравление Александр Сладковский.

Александр Сладковский, продирижировав первый номер программы, покинул сцену



Онегин, Татьяна и другие

Василий Валитов занял место за дирижерским пультом, и концерт, шедший ровно два часа без антракта, продолжился. На сцене царили два исполнителя — Ольга Толкмит из «Геликон-оперы» — темпераментное, артистичное сопрано, и баритон из Большого театра Андрей Жилиховский.

Программа концерта — оперная классика, арии, дуэты увертюры Моцарта, Пуччини, Дворжака, Россини, Бизе, Чайковского. Ольга Толкмит, вышедшая в начале концерта в платье в пол актуального в этом сезоне мятного цвета, а завершившая программу в переливающемся черном, словно из голливудского фильма тридцатых годов прошлого века, была в этот вечер трагической героиней — Лиу, Русалкой, Мими, Татьяной.

Толкмит темпераментна, пластична, она обладательница «плотного» голоса. Правда, она не всегда чувствует стилистику произведения, что было несколько заметно в финальном дуэте Онегина и Татьяны. Зато трагическая партия Лиу из «Турандот», например, была исполнена ею безукоризненно. В дуэте Церлины и Дон Жуана певица показала и комические краски.

Жилиховский очень артистичен и даже в концертном исполнении ни на секунду не выходит из образа



Андрей Жилиховский получил в свое распоряжение более разноплановый репертуар — от Фигаро, Эскамильо до Евгения Онегина. Особенно хорош певец был в куплетах Эскамильо из «Кармен» — такой невысокий, не совсем привычный для нас тореадор, немного напыщенный, старающийся казаться более значительным, чем есть на самом деле. Жилиховский очень артистичен и, что весьма похвально, даже в концертном исполнении ни на секунду не выходит из образа и все время в дуэтах находится в диалоге с партнером.

Концерт традиционно завершился «Маршем» Салиха Сайдашева, обычно оркестр начинает его исполнять в 22.00 под первые залпы салюта. В этом году салют запоздал на несколько минут, и, к радости публики, «Марш» исполнили еще раз, и во время обоих исполнений многотысячная толпа аплодировала в такт сайдашевской музыке.

«Казанская осень» продолжится в сентябре — на сцену БКЗ им. С. Сайдашева вместе с маэстро Сладковским и ГСО РТ выйдет замечательная Хибла Герзмава. В октябре в рамках этого же фестиваля нас ждет концерт Динары Алиевой. А главный дирижер ГСО РТ, вернувшийся сегодня в Казань из Парижа, наверняка привезет новые контракты.

1 / 25 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов



