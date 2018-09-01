Как праздновали день ТАССР более 70 лет назад?
Как проходило празднование 20-летия и 25-летия республики? «Реальное время» публикует кадры кинохроники Дня республики в 1940-м и 1945 году. Напомним, что в 2020 году будет отмечаться 100-летие со дня образования ТАССР. Начал работу специальный сайт 100.tatarstan.ru
комментарии
Нет души в праздниках
Одно "письмо трудящихся Красного Татарстана гениальному товарищу Сталину" чего стоит.
Но вряд ли в фильме покажут ужасы голода в Красной Татарии 1921-1923 гг., когда население Республики сократилось на 1 миллион человек.
Но тут же возникает вопрос - какое отношение АТССР 1920 года имеет к современной РТ 2018 года?
Первая "республика" - "советская, социалистическая" - основана на терроре и диктатуре, вторая "республика" - это демократическое государство.
Из ленинской, марксистской Конституции РСФСР 1918 года, на основе которой международные марксисты-террористы Ленин и Троцкий и "организовали" АТССР в 1920 году:
"РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ФЕДЕРАТИВНОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Глава пятая
9. Основная задача рассчитанной на настоящий переходный
момент Конституции Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики заключается в установлении ДИКТАТУРЫ
городского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства в
виде мощной Всероссийской Советской власти в целях полного
ПОДАВЛЕНИЕ буржуазии, УНИЧТОЖЕНИЯ эксплуатации человека человеком
и водворения социализма, при котором не будет ни деления на
классы, ни государственной власти".
Миллионы людей по "ленинской конституции" были лишены избирательного права:
" 65. Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они
входили в одну из вышеперечисленных категорий:
а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения
прибыли;
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с
капитала, доходы с предприятий, поступления с имущества и т.п.;
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;
г) монахи и духовные служители церквей и религиозных
культов;
д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса
жандармов и охранных отделений, а также члены царствовавшего в
России дома;
е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными
или умалишенными, а равно лица, состоящие под опекой;
ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на
срок, установленный законом или судебным приговором".
Вся современная элита РТ и РФ по этой "ленинской конституции" не смогла бы стать элитой.
Приближается 100-летие образования АТССР, основанной на диктатуре и терроре.
Как быть?
С одной стороны это первое в мире государство, в названии которого отражен этнос - "татарское государство".
Жители АТССР в составе РСФСР, входившей в свою очередь в СССР (в названии уже ни один этнос не отражен) строили промышленность, победили нацизм и фашизм, восстанавливали "народное хозяйство" после войны и т.д. - и всё это ценой огромных человеческих жертв.
С другой стороны АТССР была основана на диктатуре и терроре.
Обязательно должны дать оценку тем неоднозначным событиям УЧЁНЫЕ и философы.
И в первую очередь морально-нравственную оценку, как бы трудно и страшно это не было.