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Как праздновали день ТАССР более 70 лет назад?

07:00, 01.09.2018 5
Как праздновали день ТАССР более 70 лет назад?

Как проходило празднование 20-летия и 25-летия республики? «Реальное время» публикует кадры кинохроники Дня республики в 1940-м и 1945 году. Напомним, что в 2020 году будет отмечаться 100-летие со дня образования ТАССР. Начал работу специальный сайт 100.tatarstan.ru

Интернет-газета «Реальное время»
ОбществоИстория Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 07:42
    Так все патриотично, прям гордость берёт. Хотя раньше судя по кинохроникам любой праздник примерно в таком формате был, где освещали достижения региона или отдельных людей
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    Анонимно 08:50
    Ну сейчас по крайней мере на народных гуляньях не говорят "Солнце человечества Ленин!".
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    Анонимно 09:02
    "Солнце" может и сжечь...
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    Анонимно 09:35
    Раньше к праздникам относились как к праздникам! А сейчас из всего праздника людям только салют и нужен и все.
    Нет души в праздниках
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  • Анонимно 08:20
    Что-то на 7 минуте 1-й фильм "завис", а 2-й не "запускается" - но то, что увидел очень интересно.
    Одно "письмо трудящихся Красного Татарстана гениальному товарищу Сталину" чего стоит.
    Но вряд ли в фильме покажут ужасы голода в Красной Татарии 1921-1923 гг., когда население Республики сократилось на 1 миллион человек.

    Но тут же возникает вопрос - какое отношение АТССР 1920 года имеет к современной РТ 2018 года?

    Первая "республика" - "советская, социалистическая" - основана на терроре и диктатуре, вторая "республика" - это демократическое государство.

    Из ленинской, марксистской Конституции РСФСР 1918 года, на основе которой международные марксисты-террористы Ленин и Троцкий и "организовали" АТССР в 1920 году:

    "РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
    ФЕДЕРАТИВНОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

    Глава пятая
    9. Основная задача рассчитанной на настоящий переходный
    момент Конституции Российской Социалистической Федеративной
    Советской Республики заключается в установлении ДИКТАТУРЫ
    городского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства в
    виде мощной Всероссийской Советской власти в целях полного
    ПОДАВЛЕНИЕ буржуазии, УНИЧТОЖЕНИЯ эксплуатации человека человеком
    и водворения социализма, при котором не будет ни деления на
    классы, ни государственной власти".

    Миллионы людей по "ленинской конституции" были лишены избирательного права:

    " 65. Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они
    входили в одну из вышеперечисленных категорий:
    а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения
    прибыли;
    б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с
    капитала, доходы с предприятий, поступления с имущества и т.п.;
    в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;
    г) монахи и духовные служители церквей и религиозных
    культов;
    д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса
    жандармов и охранных отделений, а также члены царствовавшего в
    России дома;
    е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными
    или умалишенными, а равно лица, состоящие под опекой;
    ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на
    срок, установленный законом или судебным приговором".

    Вся современная элита РТ и РФ по этой "ленинской конституции" не смогла бы стать элитой.

    Приближается 100-летие образования АТССР, основанной на диктатуре и терроре.
    Как быть?

    С одной стороны это первое в мире государство, в названии которого отражен этнос - "татарское государство".
    Жители АТССР в составе РСФСР, входившей в свою очередь в СССР (в названии уже ни один этнос не отражен) строили промышленность, победили нацизм и фашизм, восстанавливали "народное хозяйство" после войны и т.д. - и всё это ценой огромных человеческих жертв.

    С другой стороны АТССР была основана на диктатуре и терроре.

    Обязательно должны дать оценку тем неоднозначным событиям УЧЁНЫЕ и философы.
    И в первую очередь морально-нравственную оценку, как бы трудно и страшно это не было.

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