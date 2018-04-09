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В Доме предпринимателя обсудят выход татарстанского бизнеса на зарубежные рынки

07:00, 09.04.2018 1

12 апреля в Казани представители бизнеса и власти проведут мозговой штурм «Региональный трек: Сделано в России», посвященный актуальным возможностям экспорта татарстанской продукции. Мероприятие позволит предпринимателям определить ключевые проблемы в ходе экспортной деятельности и с помощью специалистов Российского экспортного центра найти их решения.

В мероприятии примут участие министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев, начальник Татарстанской таможни Альберт Мавликов, первый заместитель предправления ТПП РТ Артур Николаев, эксперты Российского экспортного центра и представители компаний, уже добившихся успеха на новых рынках. К участию также приглашены руководители финансовых организаций Татарстана.

В ходе панельной дискуссии участники презентуют успешные кейсы экспортного продвижения — компаний «Акульчев», «Ферекс», «Заряд» и других, а также расскажут о вариантах государственной поддержки татарстанских экспортеров. Особое внимание уделят экспортной деятельности пищевых, химических, медицинских и фармацевтических производств.

Мероприятие призвано облегчить выход татарстанских компаний на внешние рынки.

«Региональный трек: Сделано в России» пройдет в Доме предпринимателя (Казань, ул. Петербургская, 28). Мероприятие бесплатное, обязательная регистрация по ссылке.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 апр
    Уникальный продукт,огромная информационная поддержка. Ни того ни другого у участников нет. Нужно было это начинать при нефти по 120...
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