Средняя зарплата в Татарстане составила 89,2 тысячи рублей

Татарстан занял лидирующую позицию по уровню оплаты труда среди регионов Приволжского федерального округа

Фото: Артем Дергунов

По данным Росстата, в мае текущего года средняя заработная плата в Татарстане составила 89,2 тыс. рублей, что на 20% выше показателя аналогичного периода 2024 года (73 тыс. рублей). Месячный рост к апрелю 2025 года составил 6,2% при апрельском показателе в 83 тыс. рублей.

За двенадцать месяцев номинальный рост зарплат в республике составил 16,2 тыс. рублей. При этом общероссийский показатель роста реальных зарплат в мае замедлился до 4,2% при среднемесячной зарплате 99,4 тыс. рублей.

Татарстан занял лидирующую позицию по уровню оплаты труда среди регионов Приволжского федерального округа. Ближайшие показатели демонстрируют:

Пермский край — 83,9 тыс. рублей;

Нижегородская область — 80,2 тыс. рублей;

Самарская область — 77,4 тыс. рублей;

Оренбургская область — 77 тыс. рублей.

Средний показатель по ПФО составил 77,3 тыс. рублей. Остальные регионы округа демонстрируют зарплатные показатели ниже 77 тыс. рублей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что медианная зарплата в России значительно выросла за последние два года, достигнув 73,9 тыс. рублей в апреле 2025 года. Это увеличение составило 1,4 раза по сравнению с 52,6 тыс. рублей в 2023 году.

Дмитрий Зайцев