Россиянам посоветовали дремать на работе во время обеда

Эксперт считает, что для улучшения состояния сотрудников достаточно 20—30 минут сна в офисе

Фото: Олег Тихонов

Россиянам нужно дремать после обеда на работе для большей эффективности производительности труда, заявила заведующая кафедрой «Владельческое управление» Международного НИИ проблем управления Раиса Донская. Об этом сообщает «Газета.Ru».

— Обеденный перерыв — это свободное время сотрудника, которое он может использовать по своему усмотрению. Даже короткий сон в это время способствует восстановлению энергии, снижению ошибок и повышению концентрации. В офисах часто отсутствуют оборудованные зоны отдыха... — обратила внимание эксперт.

Для улучшения самочувствия сотрудникам будет достаточно 20—30 минут сна в обеденное время, подчеркнула Раиса Донская.

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Дарья Сайфиева