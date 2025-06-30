ВОЗ: каждый час в мире от одиночества умирают 100 человек
Таким образом, убыль одинокого населения составляет 871 тыс. человек в год
Из-за одиночества в мире каждый час умирает по 100 человек. Таким образом, в год по этой причине убыль населения Земли составляет 871 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.
Среди самых распространенных причин одиночества: плохое здоровье, маленькие зарплаты, плохое образование и общественная инфраструктура.
По данным организации, активные социальные контакты снижают риск серьезных заболеваний и проблем с психикой, предотвращая раннюю смерть.
Ранее опрос литературной платформы «Литнет» и приложения для знакомств Mamba показал, что половина россиян борются с одиночеством при помощи книг.
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