ВОЗ: каждый час в мире от одиночества умирают 100 человек

Таким образом, убыль одинокого населения составляет 871 тыс. человек в год

Фото: Артем Дергунов

Из-за одиночества в мире каждый час умирает по 100 человек. Таким образом, в год по этой причине убыль населения Земли составляет 871 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

Среди самых распространенных причин одиночества: плохое здоровье, маленькие зарплаты, плохое образование и общественная инфраструктура.

По данным организации, активные социальные контакты снижают риск серьезных заболеваний и проблем с психикой, предотвращая раннюю смерть.

Ранее опрос литературной платформы «Литнет» и приложения для знакомств Mamba показал, что половина россиян борются с одиночеством при помощи книг.



Дарья Сайфиева