Татарстан вошел в топ-10 регионов России по экосбору

. Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году сумма экосбора в России достигла рекордных 19,7 млрд рублей, что в 2,8 раза превышает плановые показатели. По словам Светланы Радионовой, руководителя Росприроднадзора, этому способствовал новый реестр утилизаторов, который ограничил возможность продажи фальшивых актов утилизации. Об этом сообщает ТАСС.

— В этом году случилось то, что должно было однажды случиться. Мы собрали 19,7 млрд рублей на сегодняшний день, — подчеркнула она. Ранее за год удавалось собрать только 3,77 млрд рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Постепенное введение административной ответственности за нарушение правил утилизации отходов также повысило дисциплину среди производителей и импортеров. В настоящее время Росприроднадзор активно работает по предупреждению нарушений.

В России лидируют по сбору Москва — более 12 млрд рублей. В десятку вошли также Татарстан, Башкирия, Ленинградская, Тульская области, а также Санкт-Петербург, Новосибирск и Рязанская область.

Напомним, что в Советском районе Казани обнаружили несанкционированную свалку строительных отходов площадью 468 кв. м и объемом 234 куб. м. В ходе вертолетного облета экологи заметили свалку на земельном участке. Инспекторы выехали на место и оценили ущерб почве почти в 300 тыс. рублей. Нарушитель отказался возмещать вред добровольно.

Анастасия Фартыгина