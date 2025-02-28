Камиль хазрат Самигуллин поздравил мусульман с наступающим Рамаданом

Фото: Михаил Захаров

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поздравил мусульман с наступлением благословенного месяца Рамадан. Обращение опубликовано на сайте ДУМ республики.

— Рамадан в этом году символично стартует в первый день весны, словно мы вместе с природой начнем свое духовное и физическое пробуждение и очищение. В этом и состоит суть поста: мы должны оздоровить и укрепить свой нрав и свой организм, начать новую жизнь без грехов, сквернословия и споров, а наш нафс с каждым днем уразы должен бесследно таять, как снег, — отметил хазрат.

Он напомнил о важности чтения Корана в этот месяц.

— Искренне желаю, чтобы Рамадан укрепил нашу богобоязненность, сделал нас щедрыми, великодушными и отзывчивыми. Пусть Всевышний примет наш пост, поклонения, благие деяния и дуа! Рамазан ае мөбәрак булсын, — подчеркнул муфтий.

С 1 марта в Казани начнется священный месяц Рамадан, в 47 мечетях города будут проводиться вечера разговения (ифтар). Каждый вечер после захода солнца верующие смогут собираться в мечетях, чтобы вместе прервать пост. В некоторых из них также будут раздавать ифтар-боксы.

Елизавета Пуншева