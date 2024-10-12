Стала известна предварительная причина взрыва на заправке в Грозном

По предварительной информации, причиной взрыва на автогазозаправочной станции в Грозном стало нарушение техники безопасности при перекачке топлива.

В результате топливо воспламенилось, что привело к пожару. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Инцидент произошел сегодня днем на проспекте Мохаммеда Али в Грозном. Взорвались цистерны с газом, начался пожар, который удалось ликвидировать к 16 часам. При взрыве погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Еще пять человек получили ранения.

Следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст 238 УК РФ. Кроме того, прокуратура проводит проверку по факту взрыва. Дело под свой контроль взял глава Чечни Рамзан Кадыров.

Олег Исаков