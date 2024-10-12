Глава Чечни Кадыров взял под личный контроль ситуацию со взрывом на заправке в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что лично контролирует ситуацию после взрыва на заправке в центре Грозного. В результате инцидента погибли двое взрослых и двое детей.

— Ситуация находится под моим личным контролем. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Без всякого сомнения, все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом, — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Сегодня днем в центре Грозного произошел взрыв цистерны с последующим горением. По данным МЧС, жертвами инцидента стали четыре человека, в том числе двое детей.

По факту взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не соблюдающих требования безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.

Олег Исаков