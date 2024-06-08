В Казани стартовал летний книжный фестиваль «Смены»

Фото: Динар Фатыхов

В столице Татарстана стартовал летний книжный фестиваль, организованный центром современной культуры «Смена». В течение двух дней в парке «Черное озеро» посетителей ждут лекции, встречи с известными писателями, презентации новых книг, мастер-классы и большая книжная ярмарка, сообщила пресс-служба дирекции парков и скверов Казани.

Фестиваль будет работать с 11.00 до 19.00. Программа мероприятия включает разнообразные активности для любителей литературы всех возрастов.

Стоит подчеркнуть, что 6 июня в Москве открылся 10-й книжный фестиваль «Красная Площадь». Федеральная книжная сеть «Читай-город» проанализировала продажи первого дня и определила десятку самых популярных книг в категории «Художественная литература».

Разиль Самигуллин