Рустам Минниханов встретился с главой Гагаузии Евгенией Гуцул

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с главой (башканом) Гагаузии Евгенией Гуцул. Встреча прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.

В ходе встречи Рустам Минниханов напомнил, что у Татарстана и Гагаузии есть общие исторические и культурные корни. Однако антироссийская позиция нынешнего руководства Молдовы препятствует развитию полноценного сотрудничества. Вместе с тем раис Татарстана подчеркнул важность продолжения контактов между Татарстаном и Гагаузией.

Глава Татарстана в рамках ПМЭФ сегодня провел ряд встреч. На одной из них был поднят вопрос скоростных пассажирских перевозок водными видами транспорта в Татарстане.