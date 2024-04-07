Путин наградил Матвиенко званием Героя Труда
Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звание Героя Труда председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. Об этом говорится в указе президента № 239 от 7 апреля 2024 года.
Звание Героя Труда присваивается за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Валентина Матвиенко удостоена награды за многолетнюю работу на государственной службе.
Валентина Матвиенко является государственным деятелем, который внес вклад в развитие законодательной системы и укрепление международных отношений. Она также участвует в решении социально-экономических задач и реализации национальных проектов.
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