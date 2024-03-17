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Сегодня в Казани до +3 градусов

07:02, 17.03.2024 1
Сегодня в Казани до +3 градусов
Фото: Реальное время

В воскресенье, 17 марта, в Татарстане ожидается облачная погода, без осадков.

Днем в столице республики прогнозируется от -5 до +3 градусов. Ветер юго-западный 5—10 м/с. На дорогах гололедица.

В целом по Татарстану ожидается от -4 до +4 градусов. На дорогах сохраняется гололедица.

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Нафиса Миннехузина
Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:57
    Замечательная погода!
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