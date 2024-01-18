В московский офис Wildberries пришли правоохранительные органы

В офисе Wildberries в Москве работают правоохранительные органы. Как сообщили в пресс-службе компании, их визит связан с пожаром на складе в Шушарах.

— Мы заинтересованы в том, чтобы причины возгорания были установлены как можно скорее. Wildberries сотрудничает со следствием и предоставляет компетентным органам всю необходимую информацию, — говорится в сообщении Wildberries.

Представители компании подчеркнули — визит силовиков не влияет на работу Wildberries. Организация работает в штатном режиме.

Пожар на складе Wildberries начался вечером 13 января и был локализован только к утру следующего дня. Огонь уничтожил складское помещение. Следственный отдел по Пушкинскому району Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в связи с пожаром.

В компании заявили, что товары на складе в Шушарах были застрахованы на период хранения и транспортировки. С 15 января Wildberries начала выплачивать компенсации продавцам.



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Айрат Назипов