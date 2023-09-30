Жозеп Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом, сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

— Мое присутствие в Одессе показывает, как мы поддерживаем Украину в военном и экономическом плане, нашей дипломатической и политической активностью, — говорится в видеообращении, распространенном пресс-службой.

В своем выступлении Боррель осудил произошедшее год назад воссоединение новых регионов с Россией и удары по объектам портовой инфраструктуры Одессы, а также высказался в поддержку территориальной целостности Украины.

Ранее сегодня сообщалось, что турецкая компания Baykar собирается завершить строительство завода по производству беспилотников на Украине через 1,5 года. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Халук Байрактар.

— Строительство уже начато. На его завершение понадобится примерно 1,5 года. Мы планируем, чтобы здесь работало минимум 300 человек, — сказал он. При этом гендиректор указал, что вызовами для запуска завода станет обеспечение цепочки поставок и поиск кадров в условиях боевых действий.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин