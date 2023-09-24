В ДНР ввели комендантский час и военную цензуру на телефонные разговоры и сообщения в интернете

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Донецкой Народной Республике (ДНР) вводится военная цензура на почтовые отправления, сообщения в интернете и телефонные разговоры, указ главы региона Дениса Пушилина опубликован на его сайте.

— Ввести военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроль за телефонными переговорами, — сказано в документе.

Порядок ее осуществления разработают УФСБ по региону, Минсвязи ДНР и Мининформа ДНР.

Также в документе сказано, что в ДНР действует комендантский час.

Жителям запрещено находиться на улице и в других общественных местах с понедельника до пятницы с 23:00 до 04:00, за исключением определенных категорий лиц. Движение транспорта в этот период запрещено без специального разрешения.

Также в ДНР запрещаются митинги, шествия, забастовки и массовые мероприятия, кроме тех, которые разрешит местный оперативный штаб.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Документ был подписан 18 сентября, когда Пушилин был еще врио главы регионы, опубликован 24 сентября и вступает в силу со дня опубликования.



Напомним, президент Владимир Путин 19 октября прошлого года подписал указ о введении военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Илина Хакимова