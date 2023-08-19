Госдума хочет ускорить развитие речного пассажирского транспорта в России — начнут с Волги

Фото: realnoevremya.ru/Гульнара Раянова

Совет Госдумы 21 августа проведет выездное совещание на заводе по производству судов на подводных крыльях в Нижегородской области. Депутаты хотят выработать законодательные решения, которые позволят ускорить возрождение пассажирского речного транспорта, сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.

— Начать планируем с регионов, находящихся на реке Волге. Их — 16. А если говорить о Волжском бассейне — 38, — написал он в своем telegram-канале.

Говоря о проблемах, Володин подчеркнул, что на сегодняшний день отсутствует выстроенная маршрутная сеть речных пассажирских перевозок между городами. Коснулся он и проблем износа пассажирских судов и речных портов, кадрового дефицита судоводителей и зависимости страны от импортных комплектующих.

realnoevremya.ru/Гульнара Раянова

Накануне в ульяновский речной порт прибыл «Метеор-2020». Он совершил первый экскурсионный рейс в город с 50 пассажирами из Казани. «Метеоры» начнут курсировать в Ульяновск и обратно в столицу Татарстана уже со следующей недели. Подробности — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов