Коллектив Группы ТАИФ выражает соболезнования родным и близким Алексея Шаповалова
Коллектив Группы ТАИФ выражает глубокие соболезнования родным и близким ветерана пожарной охраны России, полковника внутренней службы в отставке Шаповалова Алексея Алексеевича в связи с его кончиной.
«Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты от потери близкого вам человека. Светлая память об Алексее Алексеевиче, прекрасном организаторе, который обеспечивал надежную противопожарную защиту предприятий Нижнекамского промышленного комплекса и города Нижнекамска, добром и отзывчивом человеке, навсегда сохранится в наших сердцах», — подчеркивается в официальном соболезновании от имени Группы ТАИФ.
Справка
Алексей Алексеевич Шаповалов родился 6 декабря 1949 года. В пожарной охране начал службу в 1971 году. В 1974-м окончил Харьковское пожарно-техническое училище МВД СССР.
Практически вся служба, а это 49 лет трудового стажа, была посвящена задаче обеспечения надежной противопожарной защиты предприятий Нижнекамского промышленного комплекса и города Нижнекамска. Он стоял у истоков формирования пожарной охраны города Нижнекамска.
С 1992 года и до ухода на заслуженный отдых в 2020 году Алексей Алексеевич возглавлял Нижнекамский отряд противопожарной службы.
Награжден медалью «За отвагу на пожаре», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степеней. Имеет почетное звание «Заслуженный спасатель Республики Татарстан».
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